HISTORIA. Hace más de catorce años que escribo esta columna en EL PUEBLO, y la forma que le hemos ido dando ha mutado con el correr del tiempo. Nos dijeron desde la dirección del diario desde el inicio que podíamos usarla para comentar, desde nuestra particular visión de ver las cosas, las cuestiones del diario vivir ya que para la política teníamos la columna de los días domingo. Creo que hemos venido cumpliendo con total rigurosidad desde aquel ya lejano primer lunes del mes de abril de 2007.

Pero la verdad sea dicha, en más de una oportunidad me he preguntado por qué no aprovechar este espacio para escribir algo de ficción, salida de la inspiración de alguna mente en ebullición que pide a gritos revelarse ante los queridos lectores que tenemos cada lunes. ¿Y por qué no? Vaya desde hoy, unos primeros apuntes en borrador de una historia que se va escribiendo por sí sola con cada día que pasa. Veamos a dónde nos conduce esta extraordinaria aventura de crear…

UNO. Ya habían pasado algunos años de aquella primera pandemia global y de las primeras vacunas, pero las pandemias siguieron viniendo, cada vez más con mayor agresividad contra los seres humanos y con consecuencias dispares. Genéticamente los virus habían provocado también la mutación con cada nueva vacuna del gen original de las personas de manera casi imperceptible. La natural evolución de la especie cambió casi sin darnos cuenta, en un comienzo fue algo más interno… en un comienzo.

Lejos de estas cuestiones que se discutían al más alto nivel, en una ciudad de unos cien mil habitantes de un pequeño país de América del Sur, seguían recorriendo la calle en su tarea diaria de recolectar la basura tres funcionarios municipales con sus tapabocas, lentes, guantes, de overol y gruesas botas, corrían detrás del camión recolector en la mitad de la noche, quienes por el arduo e insalubre de la tarea, terminaron haciéndose grandes amigos. El momento que más disfrutaban era el descanso de medio tiempo que tenían antes de retornar al trabajo, donde aprovechaban para comer algo y conversar.

Miren que hace años que estoy en recolección, pasa el tiempo, cambia el mundo, pero hay algo que nunca cambiará… la gente no puede vivir sin hacer basura. Cuando empecé a trabajar, hace más de quince años, la gente tiraba en la ciudad unas cien toneladas de basura por día. Lo que era un par de bolsitas en la puerta de la casa, hoy son esas bolsas negras enormes que te dejan en los depósitos en la calle.

No te quejes, mientras la gente siga consumiendo, necesitará tirar sus porquerías y eso nos seguirá dando trabajo. Rezo cada noche para que la gente siga haciendo y dejando su basura en la calle para que nosotros la levantemos. Por eso me encanta el consumismo…

¿No vieron el noticiero del mediodía? Parece que un laboratorio de no sé qué multinacional que está en Pakistán consiguió una vacuna para esta nueva cepa del COVID 33.

¡Qué bueno! Esta noche dormiré más tranquilo…

(Hasta la semana que viene…)

Por: Leonardo Silva