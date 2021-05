Aumentan un 18% los despachos de bananas paraguayas

Las exportaciones de bananas de Paraguay en el primer cuatrimestre de 2021 han ascendido a 7,6 millones de dólares. En este periodo se enviaron 21.106 toneladas de banana principalmente a Argentina, aunque Uruguay también participa en las compras de la fruta. Esta cifra supone un incremento interanual del 18,1%, un crecimiento que, como señalaron desde el sector, es el resultado de años de trabajo.

«Influyó la introducción de mejora de calidad de la fruta. Mucha gente está trabajando por su imagen de marca y eso hace que nuestros estándares hayan subido bastante. Estamos en mejor condición que Brasil en la calidad», detalló al respecto Óscar Peña, de la Cámara Paraguaya de Banano y Piña.

Detalló que con relación al 2019 el área de cultivo de medianos productores ha aumentado un 30% y en la actualidad hay más de 10.000 las hectáreas en producción de fruta con calidad de exportación. (Fuente: ultimahora.com)

Los productores de cítricos de Buenos Aires, Tucumán y Catamarca son incorporados a la prórroga de impuestos

Mediante el Decreto 296/2021, publicado el 6 de mayo en el Boletín Oficial de la República Argentina, el Gobierno incorporó a los actores directos de la cadena de producción de cítricos de las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Catamarca, a la prórroga del pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de las administraciones Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Nacional de la Seguridad Social (Anses); un régimen al que ya se encuentra adscrita la cadena de producción de cítricos de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta.

La prórroga comprende los vencimientos generales para el pago de obligaciones impositivas y de la seguridad social operados o que operen desde el 20 de junio de 2020 hasta el fin de la emergencia, el próximo mes de junio.

La ley 27.507 dictó en junio de 2019 la emergencia económica, productiva, financiera y social para la cadena de producción de cítricos de determinadas provincias, por 365 días. Posteriormente, el año pasado, la ley 27.569 prorrogó la emergencia por otros 365 días más.

El decreto actual también estableció que para alcanzar los beneficios previstos, se requerirá que la actividad desarrollada en la cadena de producción de cítricos constituya la principal, y haya generado más del 50% de los ingresos brutos desde el 1 de junio de 2019 hasta el 31 de mayo de 2020.

En el caso de inicio de las actividades, cuando el período a considerar fuera posterior a las fechas indicadas, se mantendrán las mismas condiciones. El cumplimiento de dicho requisito se acreditará mediante un certificado expedido por la autoridad provincial competente, del cual surja que el solicitante desarrolla efectivamente dicha actividad en la jurisdicción.

Además, habrá que presentar un informe emitido por contador público independiente respecto de los ingresos obtenidos por la actividad comprendida en los beneficios durante el período referido. (Fuente: Télam / grupolaprovincia.com)

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves de 13 de mayo del 2021: Las ventas continuaron sin colmar las expectativas de colocación de la mayoría de los operadores. Si bien se observó reposición de mercadería por parte de compradores, las cantidades han mermado con respecto a jornadas anteriores. Descendieron los valores de referencia de morrón Rojo y Verde, tomate, zapallito, zucchini, frutilla, espinaca, rabanito, papa, limón, mandarina Clementina y pomelo Rosado. Aumentaron los precios de: berro y repollito de Bruselas. Como novedad se registraron ingresos de peras de la variedad Abate Fetel

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 8 al 14 de mayo del 2021

Semana de lenta colocación

El escenario de buena oferta en la mayoría de los rubros, junto con una demanda algo retraída, determinó que la venta no colmara las expectativas de la mayoría de los operadores

Hortalizas de fruto: luego de que al inicio de semana se observaran marcados incrementos de precio de algunos de los principales productos de este grupo, el indicador fue mostrando leves descensos para culminar la semana en valores similares a los del cierre de la semana anterior. Esto se dio por la conjunción de varios factores: la mayor remisión de producto; el aumento de la proporción de partidas con coloraciones pintonas incentivado por el escenario de precios al alza; y el descenso de la demanda que conlleva el rango de precios alcanzado. Esto se observó claramente en tomates y en morrón Rojo y en menor medida para morrón Verde. En el caso de berenjenas y pepinos tanto la demanda como la oferta no variaron sensiblemente y, por ende, tampoco el rango de precios alcanzados. Para el caso de zapallitos y zucchinis se observó mayor oferta, asociada a las temperaturas relativamente templadas que se registraron, que aceleraron el proceso de maduración. No obstante, según informantes calificados, también aumentó el área de cultivo, hecho principalmente asociado a que son cultivos relativamente baratos y que alcanzan precios elevados en los meses más fríos del año.

Frutas de huerta: los valores de frutilla descendieron en un escenario de menor demanda y relativa buena oferta, aunque los valores se mantienen por encima de los habituales en esta época del año. En estos momentos hay cierta diferenciación entre las procedencias de la fruta y lo nuevo de las plantas: la fruta con mayor valor corresponde a aquella de plantas de reciente implantación de Salto, mientras que para similares calibres reciben precios menores las partidas procedentes de plantas del ciclo anterior tanto del Sur como del litoral Norte. Se espera que en la medida que más cultivos salteños avancen en la producción, los precios operen a la baja.

Hortalizas secas: los valores de este grupo en general permanecen estables en un escenario de buena oferta. Si bien la demanda de hortalizas secas en general continúa en ascenso, asociado al descenso de las temperaturas, la amplia oferta y su buena calidad, actúan como un freno en contra del aumento en los valores. Esto es válido para cualquiera de los rubros de este grupo en forma indistinta.

Emilio Gancedo