Otra más de Bella Unión para el libro Guinness sobre el Covid-19. Tenemos más

casos Covid-19 que la ciudad de Artigas

Ahora hasta superamos en número de casos activos a la propia capital departamental Artigas.-Una ciudad secundaria ,con tan solo 12.200 habitantes, tenemos más casos que la ciudad de Artigas con sus 40.658 habitantes.-A nivel país, no existe otra población con la población de Bella Unión que tenga tantos casos activos de coronavirus.- Ahora a nivel departamental lideramos tristemente el número de personas que cursan la enfermedad .- Tenemos 18 casos más que la ciudad de Artigas.-Ahora más se confirma que estamos para el libro Guinness de los récords mundiales .-Es realmente triste, pero es la cruda realidad.- Una población secundaria, donde 18 hombres y mujeres, de variadas edades, no lograron superar al virus.-No hay manera que desciendan los casos .-Los contagios siguen de forma diaria y superan largamente a los que van saliendo de la enfermedad, es decir, que pasan a la lista de « recuperados «.-Ello no ocurre en la ciudad de Artigas ,donde realmente los nuevos casos no superan a los recuperados , por tanto ellos descienden los activos.-Ante este panorama difícil de Bella Unión , el CECOED de Artigas ha dispuesto flexibilizar las restricciones que venían vigentes.-Esperemos que esa « apertura a medias» de algunas actividades no lleve a aumentar más los casos a activos en Bella Unión.-

CASOS ACTIVOS EN EL DEPARTAMENTO (29/4/2021): 691

-CASOS ACTIVOS EN BELLA UNIÓN: 334

-CASOS ACTIVOS EN LA CIUDAD DE ARTIGAS: 316

-CASOS ACTIVOS EN TOMÁS GOMENSORO: 28

-CASOS ACTIVOS EN BALTASAR BRUM: 11

-CASOS ACTIVOS EN BERNABÉ RIVERA: 2

-EN CTI: 7

-EN CUARENTENA: 1.578

Los Recuperados

Más de 3.700 vecinos, moradores de todo el departamento de Artigas han logrado superar al coronavirus.

Con tristeza infinita, 51 no lograron superar al SARS-CoV-2.

-CASOS POSITIVOS DESDE EL 13/3/2020 EN EL DEPARTAMENTO: 4.489

-RECUPERADOS: 3.747

-CURSADO EN EL MOMENTO LA ENFERMEDAD: 691

-FALLECIDOS: 51

Hurto y daños en chacra de Coronado

El propietario de una chacra ubicada en Paraje Coronado, denunció en Seccional Séptima de Bella Unión, daños ocasionados en horas de la noche, en la llave del transformador de corriente y el hurto de 50 metros de cable que se encontraba tendido a lo largo del campo de la chacra, en funcionamiento. La Policía Científica realizó un relevamiento fotográfico en el lugar.

Las actuaciones fueron derivadas a la Dirección de Investigaciones.

El Coronavirus en la Triple Frontera

MUNICÍPIO DE BARRA DO QUARAÍ (BRASIL)

En una superficie territorial municipal de 1.056 km2, se afincan 4.227 (censo 2020) barrenses, residiendo casi 3.000 en la localidad principal , Barra do Quaraí .-La Barra tiene en el momento 110 personas cursando el coronavirus.-

MUNICIPIO DE MONTE CASEROS (ARGENTINA)

En una superficie territorial de 2.685 km2 , residen 23.470 habitantes, aglutinando la ciudad de Monte Caseros la mayor población.-Caseros tiene en la actualidad , 209 casos activos de coronavirus.-

MUNICIPIO DE BELLA UNIÓN (URUGUAY)

En una superficie territorial municipal de 500 km2, se afincan 18.263 habitantes (censo 2011), residiendo en la ciudad de Bella Unión, 12,200 pobladores.-Bella Unión (ciudad) tiene 334 casos activos de covid-19.-