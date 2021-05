Mientras los casos activos en Bella Unión siguen encima de los 300, preocupa el aumento en Tomás Gomensoro

La cifra de muertos a causa del covid en nuestro departamento es tremendo. Suman 64 vecinos, la mayoría eran residentes en la ciudad de Artigas, una cifra menor era de Bella Unión y tres casos vecinos de Tomás Gomensoro. En cuanto a los casos activos, mientras en la ciudad de Artigas vienen bajando, en Bella Unión siguen superando los 300 y aumentan de forma preocupante en el pueblo Tomás Gomensoro.

CASOS ACTIVOS EN TODO EL DEPARTAMENTO — 620.

CASOS ACTIVOS EN BELLA UNIÓN — 310.

CASOS ACTIVOS EN LA CIUDAD DE ARTIGAS — 258.

CASOS ACTIVOS EN TOMÁS GOMENSORO — 43.

CASOS ACTIVOS EN BALTASAR BRUM — 9.

INTERNADOS EN CTI — 6.

EN CUARENTENA — 1. 278.

TOTAL DE FALLECIDOS POR COVID — 64 (40 de la ciudad de Artigas, 21 de Bella Unión y 3 de Tomás Gomensoro).

Fallece el político montecasereño de mayor acercamiento con Bella Unión

Tras nuestro inicio como corresponsal de EL PUEBLO de Salto, en Bella Unión en 1993, el recuerdo aquel año de un viaje en un remise, siendo único periodista de Bella Unión en integrar la delegación que viajó a Montevideo a realizar diversas gestiones ante varios organismos del Estado. En dicho viaje acompañamos al entonces Secretario Administrativo de la Junta Local de Bella Unión, Piria Freitas Ben, al intendente Municipal de Monte Caseros, Dr. Eduardo Galantini, a Juan Zandoná que años después sería intendente de Caseros y acompañando a Piria Freitas viajaron los funcionarios municipales Cr. Camilo Lemos, Ing. Julio Tarino, y el asesor de proyectos, el sanducero Noriega. Desde esta corresponsalía, Dr. Eduardo Galantini, que encuentre la paz eterna.

17 de marzo 1958

3 de mayo 2021

En la tarde del lunes 3 de mayo de 2021, falleció a los 63 años de edad, el doctor Eduardo Leonel Galantini tras haber sufrido un accidente cerebro vascular el jueves pasado en su ciudad natal de Monte Caseros, Corrientes, República Argentina.

Al ex vicegobernador y ex intendente los médicos lo declararon muerte cerebral a las 15 horas y luego se procedió al protocolo para la donación de sus órganos.

Eduardo Galantini dividió su vida entre la medicina y la política fue una eminencia como Médico Cirujano, recibido en la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes, 1981. Se Especializo en Cirugía General, en el Hospital Nacional Profesor “Dr. Alejandro Posadas”, El Palomar Buenos Aires.

Más tarde realizó una Maestría en Desarrollo Social en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, 2000-2001.

En los Años 1982/1987 se desempeñó en el Ámbito Médico/Sanitario: Médico Residente de Cirugía. Hospital Nacional Profesor “Dr. Alejandro Posadas”, Jefe de Guardia de Cirugía. Hospital Nacional Profesor “Dr. Alejandro Posadas”. Jefe del Servicio de Emergencia del Hospital de Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires. Cargo obtenido por concurso.

Fue además Secretario de las Asociaciones de Profesionales de los Hospitales “Dr. Alejandro Posadas” y de Los Polvorines.

Y director del Hospital “Samuel W. Robinson” de la Ciudad de Monte Caseros entre 1992 y 1993.

En el Ámbito Político fue intendente de Monte Caseros. Período 1993- 1997. Cargo obtenido con el 40% de los sufragios y Reelecto en el Período 1997 2001. Elegido por el 67% de los votos. Transformando y modernizando la ciudad para sus héroes cotidianos como él llamaba a los vecinos.

Fue miembro fundador de la Federación Argentina de Municipios (FAM), primer Presidente y miembro fundador de la Micro Región del Sur Correntino y Nordeste Entrerriano.

Fue Vicegobernador de la Provincia de Corrientes. Cargo al que accedió luego de la conformación de una alianza de distintas fuerzas políticas e instituciones no gubernamentales. Esta fórmula fue encabezada por un hombre de la UCR y otro del Partido Justicialista, produciéndose de esa manera, un hecho inédito para la vida política e institucional de la provincia y la nación.

De gran trayectoria política fue también Constituyente para la Reforma de la Constitución de la Provincia de Corrientes. Destacándose como Presidente de la Comisión de Régimen Municipal de la Asamblea Constituyente (2007).

También fue electo Diputado de la Nación. Período 2005-2009. Integrando las siguientes Comisiones: Acción Social y Salud Pública, Obras Complementarias Yacyretá, Asuntos Municipales; Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales; Economías y Desarrollo Regional; Población y Desarrollo Humano y Minería.

Diputado de la Nación electo para el período 2009-2013, cargo al que renuncia para presentarse a la Intendencia de Monte Caseros.

En ese entonces fue reelecto por tercera vez (2009-2013) con el 47% de los votos.

También fue una gran escritor y publicó ‘’Monte Caseros, Bella Unión y Barra do Quaraí: Un escenario privilegiado para la cooperación transfronteriza en el corazón del Mercosur’’ (Coautoría con Nahuel Oddone). Colección Pulqui. Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Dr. Arturo Jauretche, 2013.

Hoy deja su legado de servicio constante a la comuna como médico y como político de gran vocación transformándole la vida a todo aquel que pasara por su lado. (por; María de los Angeles Fernandez).

Hurto en finca de calle Ferrandis

Policiales

Desde una finca ubicada en calle Atilio Ferrandis hurtaron dos camperas, una

cartera marron tipo mochila conteniendo en su interior documentos varios y dinero en efectivo. El ilícito fue perpetrado entre las 07:00 y 12:00 horas de ayer, en

circunstancias que la puerta del fondo permaneció recostada sin llave.

INSÓLITO HURTO EN

LA PROPIA COMISARÍA

DE BELLA UNIÓN

Hay que tener audacia, frialdad, atrevimiento, osadía, para hurtar en la propia sede policial de nuestra ciudad, ubicada sobre Avenida Artigas.

Desde un depósito ubicado en jurisdicción de seccional Séptima, de Bella Unión mediante daños en

puertas del local, hurtaron una bordeadora marca STIHL 220 de color anaranjado con

blanco, a nafta. El ilícito fue perpetrado durante el fin de semana en circunstancias que

no había personas en el lugar.

La Policía Científica de la propia sede policial trabajó en el lugar.

ABIGEATO DE TRES

LANARES EN ZONA

DE BRUM

Se recibió llamado telefónico en Seccional Octava, de Baltasar Brum, solicitando presencia policial en un establecimiento ubicado en camino a Yacuy, tras la faena de 3 lanares. Personal policial concurrió, constatando la existencia de 3 cueros lanares con patas y cabezas, de raza Ideal, categoría borregos. Los restos se encontraban a 500 metros del casco de la hacienda y a unos 2 kilómetros del camino a Yacuy. El hecho fue puesto en conocimiento de la Sra. Fiscal de Bella Unión, disponiendo derivar las actuaciones a la Brigada de Seguridad Rural, relevamiento fotográfico y extraer ADN para cotejo. Se investiga.