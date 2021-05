Dos fallecimientos en Artigas elevando la cifra a 66 por Covid-19

Este martes 4 de mayo, dos personas residentes en la ciudad de Artigas , fallecieron a causa del nuevo coronavirus.-Con estas muertes, el número de fallecidos a causa del virus en todo nuestro departamento se eleva a 66.- De ellas, 42 pertenecen a la ciudad de Artigas, 21 a Bella Unión y 3 a Tomás Gomensoro.-En cuanto a los casos activos, sigue siendo Bella Unión la población del departamento que más casos sigue teniendo desde hace varias jornadas.-

-CASOS ACTIVOS EN TODO EL DEPARTAMENTO ( 5/5/2021): 633

-CASOS ACTIVOS EN BELLA UNIÓN: 312

-CASOS ACTIVOS EN LA CIUDAD DE ARTIGAS: 276

-CASOS ACTIVOS EN TOMÁS GOMENSORO: 36

-CASOS ACTIVOS EN BALTASAR BRUM: 9

-INTERNADOS EN CTI: 6

-EN CUARENTENA: 1.243

EN ABRIL 2021 FALLECIERON 41 PERSONAS

El mes de abril 2021 fue realmente dramático en el departamento y resto del país en cuanto a muertes por Covid. -Desde que se desató la pandemia del SARS-CoV-2 el 13 de marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2021, en el departamento de Artigas habían fallecido 14 personas.-De la ciudad de Artigas eran 8, de Bella Unión 5 y de Tomas Gomensoro 1.-Pero llegó el fatídico abril.-Del 1 al 30 de abril 2021, fallecieron 41 personas .-Hubieron jornadas con tres o más decesos.-De esos 41 vecinos, de la ciudad de Artigas siendo 36, de Bella Unión 18 y de Tomás Gomensoro 1.-

Abuelo abusador sexual

Tras denuncia en la Séptima de Bella Unión por presunto abuso sexual formulada el día 2 de los corrientes por la madre de una niña de 11 años de edad, contra el abuelo de la misma, mediante inspección autorizada en la finca del imputado fueron incautados un teléfono celular, dos cuchillos, un rifle cal 22 y municiones, disponiendo la Sra. Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de Bella Union, que ingresara en calidad de detenido por tráfico interno de arma.

Culminadas las actuaciones en las sedes de fiscalía y judicial, el Señor Juez Letrado de Primera Instancia de Primer Turno de la Ciudad de Bella Unión, dispuso Formalizar la investigación contra el imputado un hombre de 60 años de edad de iniciales J.E.R. por un delito de Tráfico Interno de Armas y Reiterados Delitos de Abuso Sexual, todos en Régimen de Reiteración Real, disponiendo como medida cautelar su Prisión Preventiva durante 180 días con descuento del tiempo de detención sufrido.

La OPP conjuntamente con el Municipio de Tomás Gomensoro aprobaron

el Proyecto «Fútbol para todos»

Es un proyecto deportivo y social que tiene como objetivo principal reactivar la práctica de fútbol 11 masculino en Tomás Gomensoro. Los participantes no sólo contarán con la práctica y el acondicionamiento físico sino también, en la medida que lo requieran, con talleres de forma grupal e individual sobre problemáticas prevalentes en relación a la salud mental tales como depresión, adicciones, etc. .

El espacio físico será la cancha del Club Sportivo Colón .-

CATEGORÍAS ; Sub 15, sub 18, Absoluta, Senior y Máster.

PROFESIONALES RESPONSABLES

Richard Silva : Técnico Lic. A, B, C habilitado por OFI, AUF.

Felipe Alvez: Licenciado Ed. Física.

Lucía Bastos : Psicóloga.

Alejandra Latorre: Trabajadora Social.

Facundo Melo: Entrenador de arqueros.

Pablo Pagliasso – Daniel Zapirain – Ayudantes de campo.

La actividad estará comenzando cuando se flexibilicen las medidas sanitarias que están vigentes debido a la pandemia

Hurto en interior de dos vehículos

Ambas denuncias formuladas en Seccional Séptima de Bella Unión.-Desde el interior de una camioneta marca MITSUBISHI modelo L200 que permaneció estacionada en horas de la noche frente a una finca ubicada en calle General Artigas sin traba de seguridad en sus puertas, hurtaron una mochila y una riñonera masculina de color negro conteniendo documentos varios.

En otro hecho, desde el interior de una Camioneta marca Chevrolet modelo S10 que permaneció estacionada también en horas de la noche frente a una finca ubicada en barrio Las Piedras, sin traba de seguridad en sus puertas, hurtaron un gato hidráulico de color gris marca HYUNDAI de cuatro ruedas, tipo lagarto, capacidad para dos toneladas.

En todos los casos las actuaciones fueron derivadas a la Dirección de Investigaciones.

En busca del cobre

Días pasados la Justicia de Bella Unión envió a prisión a dos personas que habían sido detenidas hurtando cables del Estadio « Walter Martínez Cerrutti».-Ahora el hurto concretado en otro punto de la ciudad.-

Fue denunciado en la Séptima de Bella Unión, el hurto de cables de cobre de 6mm y llaves térmicas, sustraídas desde un depósito perteneciente a una institución pública ubicada en continuación de calle Joaquín Suarez, mediante daños en candados de la puerta.