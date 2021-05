Concejales del Frente Amplio proponen la creación de comisión de producción y turismo de Bella Unión

Con la firma de los concejales frenteamplistas Yamandú Oliveira y Abayubá Jardim, los mismos elevaron una nota al alcalde William Cresseri, donde proponen la creación de una comision de produccion y turismo .-La misiva entregada , tiene fecha del viernes 7 de mayo de 2021 y expresa ; Mediante esta estamos proponiendo al Concejo Municipal, de crear con integrantes de este cuerpo una comisión la cual proponemos se denomine «COMISIÓN PROMOTORA E IMPULSADORA DEL DESARROLLO PRODUCTIVO TURÍSTICO Y SOCIAL DE BELLA UNIÓN « .-Estamos convencidos de que con la herramienta Municipio de Bella Unión a través de los integrantes, quienes fuimos elegidos por el pueblo,tenemos también además de lo que significa la tarea esencial municipal el deber y el compromiso con nuestros conciudadanos de lograr un mejor bienestar para todos,impulsando ,articulando y promoviendo el trabajo , la mejor calidad de vida, la salud y la inclusión .-Seguramente como deben ser, los tiempos venideros nos deben encontrar a todos los bellaunionenses juntos defendiendo nuestro principal cultivo y por ende fuentes de trabajo , que representa nuestra caña de azúcar .-Somos conscientes que además se debe apuntalar desde el municipio también otros emprendimientos agrícolas como las plantación de limones y otros cultivos, promover , articular y tambien ayudaren gestiones, emprendimientos agricolas familiares.-Se deberá continuar en gestiones y avanzar en el anhelado puente internacional que nos una con Monte Caseros, lo que permitirá entre otras cosas la verdadera integración de la triple frontera .-Continuar trabajando sobre la instalación en Bella Unión de una zona franca.-Tenemos un enorme potencial turistico en Bella Unión .-Solo mencionar nuestro rincón de Franquía, area protegida donde se deberá ayudar y apuntalar a la comision que lo administra , para juntos con el municipio, diseñar una ruta con posibilidades de atraer turistas para visitar ese hermoso lugar , único en el pais.-Balneario Los Pinos, playa Calpica, como con inversores privados, con emprendores , podemos trabajar juntos.-Un debe grande que tenemos a nuestro entender , con nuestros pioneros e impulsores de quienes con una enorme visión de futuro en su momento, iniciaron las plantaciones de caña de azúcar en Bella Unión y los complejos industriales .-Nos preguntamos; ¿porqué no ir al rescate de esa historia?. -¿Porque no, junto a vecinos, reconvertir en museo la ex fabrica de Calpica?. Junto o de la mano de esto vendrá todo lo que rodea o involucra en su entorno , el pequeño comerciante, el vendedor ambulante , el artesano, todo tipo de acción emprendedora.-Los aspectos sociales deben ir de la mano de todo desarrollo ,por eso decimos es tiempos de apuntalar y fomentar la capacitación de nuestra gente e incentivar a emprendedores, fomentar una mejora de la relación entre las personas con las instituciones.-Todo esto sin lugar a dudas llevará a una mejora del bienestar de nuestra gente .-lo que mencionamos , es parte de una visión integradora , participativa, inclusiva, de lo que creemos que es con una visión nuestra bellaunionense. -Deberíamos encarar con respeto, tolerancia , y reiteramos, muy participativa.-

Desde hace 21 días los casos activos de Covid en Bella Unión superan los 300

Fue el sábado 17 de abril pasado cuando se daba a conocer por parte de la Dirección Departamental de Salud de Artigas que Bella Unión pasaba los 300 casos activos del nuevo coronavirus.-De ello ya han pasado 21 días.-Desde aquella fecha , con casos recuperados,algunos fallecidos y los nuevos casos, pero siempre superando la cifra de 300 enfermos, salvo en dos jornadas, la del miércoles 21 y jueves 22, donde los casos habían caído, uno a 289 y el otro a 284 .-El viernes 30 de abril se llegó al pìco máximo de activos.-Ese día se daba a conocer que Bella Unión tenía 366 casos .-Por tanto, llevamos 16 días consecutivos por encima de los 300 activos y 21 alternados,( salvo dos jornadas).-

TRES FUNCIONARIOS DE ALUR FALLECIERON POR COVID

Fueron más de 100 casos activos en la plantilla de funcionarios de ALUR, Bella Unión.-En muchos casos, tras contagiarse el obrero, el mismo propagó el virus en el seno familiar,infectandose toda la familia.-De los funcionarios afectados, tres no resistieron al virus.-Se trata de tres hombres jóvenes, cuyas edades siendo de 49 , 55 y 50 años.-

Diego Muguruza, a 23 años del trágico siniestro

Una deuda pendiente de la sociedad cañera con él.-En una de las tantas gestiones por lograr mejores condiciones para las agroindustrias de Bella Unión, en un siniestro carretero , perdió la vida.- Es inconcebible que desde entonces, los gobernantes que han ido pasando por las diferentes administraciones, tanto en el ambito local como ediles departamentales, no hubieran presentado una propuesta para que alguna de las calles de Bella Unión llevara su nombre como justo y merecido reconocimiento a uno de los tantos forjadores de la producción local.-El 8 de mayo de 1998, hoy se están cumpliendo exactamente 23 años, en cercanías de la ciudad de Salto, ruta 3, perdía la vida el entonces presidente de la empresa vitivinícola CALVINOR , Diego Muguruza.- Casado, con hijos, aún no tenía 40 años de edad.-En ese siniestro salvó su vida de milagro el productor cañero, Ricardo Ferreira.-Retornaban de Montevideo luego de realizar gestiones ante el gobierno de turno.-Diego en su juventud había sido jugador de básquetbol en club Náutico, integró clubes de servicio, era un reconocido vocalista y músico del recordado Grupo « Reencuentro» , y en lo productivo dirigió cooperativas de la zona.-Un ser amable, humilde, los cargos nunca fueron un impedimento para que realizara las actividades sociales que tanto quería.-

Un año antes de su deceso, este corresponsal lo había entrevistado a Diego en su domicilio, nota que salio en un suplementro especial de Diario EL PUEBLO ( martes 13 de mayo de 1997), fecha aniversario de Bella Unión.-In memoria de Diego y ante la cercania de otro aniversario de nuestra ciudad, recordamos parte de la entrevista a Muguruza en mayo del 97 .-

DIEGO MUGURUZA-PRESIDENTE DE VIÑEDOS Y BODEGAS BELLA UNIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (VIBOBUSA)- CALVINOR

«Estamos en un momento de lanzamiento en cuanto a aumentar la producción tanto a nivel de campo como la búsqueda de nuevos nichos de mercado.-Aumentando la venta, las expectativas de campo habrán de mejorar sensiblemente.-Yo no soy integrante del directorio de CALNU, pero si conformo un grupo que a partir de las elecciones tomó la dirección de las empresas que dependen de CALNU.-Como socio productor pienso que se ha logrado en los últimos meses algo muy difícil , que fue levantar un poco el ánimo de los productores.-Hoy vemos que se han reimplantado 700 hectáreas de caña, lo que nos dice que este rubro le sigue otorgando aún al predio del productor un recurso interesante».- Sobre Calagua-Green Frozen, expresaba:» Es una alternativa muy importante como diversificación para los productores, como complemento para algunos y para otros como actividad principal .-Son productos que se están vendiendo muy bien a nivel nacional y un franco ascenso a nivel internacional «.-Sobre VIBOBUSA que preside ,dijo;» Estamos abocados a mejorar la producción con un proyecto de regadío para toda el área de trabajo de viñedos.-Son 140 hectáreas que están centralizadas y dónde estamos tratando de armar una buena estructura productiva.-Ello permitirá aumentar la producción de vinos.-Hay una cosa a recalcar y es que la marca de vinos CALVINOR es una marca a nivel nacional que nos coloca en los primeros lugares de los vinos finos.-A nivel internacional estamos con muy buena salida hacia Brasil siendo para nosotros un mercado sumamente importante.-Todo este grupo que se conformó después de las elecciones de CALNU, estamos trabajando de forma conjunta para tratar de mejorar la calidad de vida de Bella Unión».-