Otra vez desaparece el busto del «Bebe» Sendic de la Plaza de los Trabajadores

La desaparición se produjo en la madrugada de este domingo 9 de mayo. Una vez más el busto de Raúl Sendic Antonaccio, el « Bebe», ligado a la historia cañera de Bella Unión fue hurtado. La primera fue cuando el memorial se encontraba frente al actual emplazamiento, Plaza de los Trabajadores o Plaza 1 de MAYO. Una vez que lo dimos a conocer en redes sociales el domingo, muchos se manifestaron. Unos deplorando la acción vandálica y otros haciendo saber su posición contraria al monumento y la figura de Sendic. Lo que no se puede es desconocer la historia. Simpaticemos o no con Sendic, hay quienes lo idolatran en Bella Unión y el país y quienes no, no podemos desconocer que forma parte de la historia de la caña de azúcar. En setiembre de 1961 se había fundado la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas-UTAA. En 1962 llega a Bella Unión, Raúl Sendic, haciéndolo en calidad de Asesor Jurídico de la UTAA, en su condición de Procurador, procediendo a organizar a los asalariados rurales, vinculados al corte de la caña, los comúnmente llamados « peludos», los cuales hasta ese entonces sufrían determinada explotación por parte de sus patrones. Las condiciones de vida de los asalariados rurales no era la mejor en Bella Unión en aquellos años. Sendic luego de ello pasa a ser uno de los principales cabecillas del Movimiento de Liberación Nacional-MLN-Tupamaros. Hubieron « peludos» que se plegaron a la lucha armada y quienes no. Aquella organización sindical creada por Sendic perdura y es lo que se rescata de su accionar asesorando a los cortadores. Sendic, quiérase o no, está ligado muy fuertemente a la caña de azúcar, Forma parte de la historia cañera.

El coronavirus se ha llevado la vida hasta el momento de 72 artiguenses

No da tregua el virus en el Uruguay y ya son más de 3.122 muertes. Una cifra escalofriante en poco más de un año paras un país de tan solo tres millones y medio de habitantes.

Que nos puede asombrar grandes poblaciones como Brasil, Argentina o la India por nombrar algunas y sus miles de muertos, si en nuestro país ya hablamos de « miles « de fallecidos y somos uno de los países de menor población del planeta.

En nuestro departamento de Artigas ya han perdido la batalla contra el SARS-CoV-2 un total de 72 vecinos. De ellos, 46 residían en la ciudad de Artigas, 23 en Bella Unión y 3 en Tomas Gomensoro.

-CASOS ACTIVOS EN TODO EL DEPARTAMENTO (10/5/2021): 619

-CASOS ACTIVOS EN BELLA UNIÓN: 305

-CASOS ACTIVOS EN LA CIUDAD DE ARTIGAS: 274

-CASOS ACTIVOS EN TOMÁS GOMENSORO: 29

-CASOS ACTIVOS EN BALTASAR BRUM: 11

-INTERNADOS EN CTI: 6

-TOTAL DE FALLECIDOS: 72 (Artigas ciudad 46, Bella Unión 23, Tomas Gomensoro 3)

-EN CUARENTENA: 1.257

Otro abigeato, ahora en coronado

En horas de la mañana de este domingo 9 de mayo, fue denunciada en Seccional Séptima de Bella Unión la faena de un ternero raza NORMANDO de un mes, perpetrada en Paraje Coronado. La policía concurrió al lugar y constató indicios de la faena.

La Policía Científica realizó un relevamiento fotográfico. Las actuaciones fueron derivadas a la Brigada Departamental de Seguridad Rural.

En Gomensoro, 90 días de prisión domiciliaria por lesiones personales

Tras denuncia en Seccional Sexta de pueblo Tomás Gomensoro, por agresiones, formulada contra un masculino de 22 años por un joven de 19 años de edad el cual resultó lesionado: culminadas las actuaciones el Señor Juez Letrado de Primera Instancia de Primer Turno dispuso Formalizar la investigación contra el agresor, por la Presunta comisión de un Delito de Lesiones Graves en calidad de Autor, disponiendo como medida cautelar su Arresto Domiciliario durante 90 días con descuento del tiempo de detención sufrida, bajo Caución Juratoria.

Incautaron dinero de dudosa procedencia

En circunstancias que efectivos policiales de Seccional Séptima de Bella Unión, que cumplían servicio en el G.R.T realizaban patrullas preventivas por la ciudad, tras identificar a una persona del sexo masculino mayor de edad que circulaba por Barrio Jardines, en actitud sospechosa, incautan al mismo una bolsa de nylon conteniendo en su interior la suma de veintiún mil cuatrocientos treinta y cinco pesos uruguayos discriminados en billetes de $ 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20 pesos y monedas.

Al no justificar la procedencia del dinero fue conducido a la seccional para continuar actuaciones. Enterada la Sra. Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de Bella Unión, dispuso que el conducido fuera emplazado y el dinero permanezca en depósito en la Seccional hasta que justifique su propiedad.