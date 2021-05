El busto que aparece y una plaza no habilitada

Este martes 11, dirigentes del sindicato rural UTAA l con la novedad del hallazgo del busto de Raúl « Bebe « Sendic que fuera retirado por manos anónimas del memorial existente en la plaza 1 de mayo o plaza de los Trabajadores , en la confluencia de Ruta 3 y continuación Avenida Artigas.-Se deberá aqui en mas instrumentar un mecanismo anti- robo , para que dicho busto no vuelva a desaparecer.-Se dice que ; « no hay dos sin tres «.-Ya van dos veces que desaparece y vuelve a aparecer.-Que en definitiva no exista una tercera desaparición.- Pero la novedad que surgió tras conocerse la desaparición del busto, fue la brindada al colega de prensa Alejandro Reyna por parte del encargado de áreas verdes del municipio de Bella Unión, Ing. Julio Tarino.-Dijo que; « dicha plaza 1 de Mayo no está habilitada por el Municipio «.-La misma cuenta con iluminación, bancos, plantas, el memorial , un escenario y una enorme explanada, siendo inaugurada el 20 de agosto de 2019 por el entonces Ministros de Transporte y Obras Públicas, Victor Rossi, el ex presidente de la república Raul Sendic, dirigentes de la UTAA, el alcalde Luis Lopez , dirigentes,y fuerzas vivas de la ciudad.-Sin embargo, resulta ser que el Municipio actual no ha procedido a habilitar dicha plaza como una más de las plazas que reciben mantenimiento del gobierno local .- En definitiva dicha plaza 1 de Mayo « está pero no está».- Esta Bella Unión y sus cuestiones políticas-ideológicas.-Una plaza creada por la izquierda y desconocida por un gobierno de derecha.-Deberíamos tomar el ejemplo altruista , humanista, de hermandad plena, del intendente salteño Andrés Lima que pese a pertenecer al Frente Amplio, homenajeó en vida al ex intendente colorado Eduardo Malaquina, recientemente fallecido, colocando su nombre a una arteria importante de la ciudad de Salto .-Un homenaje en vida como debe ser y en este caso para aplaudir , enalteciendo la figura de un político de otras tiendas.-

Tras denuncia por violencia doméstica y amenazas un hombre fue condenado

Culminadas las actuaciones en Bella Unión , en torno a denuncia por violencia doméstica y amenazas, formulada contra un hombre de 48 años de edad, por disposición judicial el mismo fue conducido a fiscalía, posteriormente a sede judicial, culminadas ambas instancias el Señor Juez Letrado de Primera Instancia de Primer Turno de la Ciudad de Bella Unión, dispuso formalizar la investigación preliminar contra el imputado, la persona de iniciales J.S.C.N de 48 años de edad, y por sentencia lo CONDENÓ como autor penalmente responsable de la comisión de « Un Delito de violencia doméstica especialmente agravado, en concurso formal « , con « Un delito de agravio a la autoridad policial «a la pena de ocho meses de prisión, con descuento de la detención sufrida.

Tres meses de prisión efectiva y los restantes cinco meses en la modalidad de libertad a prueba, Artículo 295 Bis del CPP, con las obligaciones establecidas en los numerales 1 a 4.

a) Residencia en un lugar determinado donde sea posible la supervisión por la OSLA.



b) Sujeción a la Orientación y Vigilancia Permanente de la referida oficina.

c) Presentación una vez por semana en la seccional policial de su domicilio, sin permanencia.

d) Prestación de servicios comunitarios, la obligación de cumplir las tareas que se le asignen, teniendo en cuenta su aptitud o idoneidad, en organismos públicos o en organizaciones no gubernamentales cuyos fines sean de evidente interés o utilidad social, las cuales no podrán sobrepasar las 2 horas diarias o las 12 horas semanales. Dispuso además, la prohibición de comunicación y acercamiento a las víctimas siendo una situación que encuadra en la figura de violencia doméstica, deberá el imputado portar dispositivo electrónico de monitoreo, todo durante los 5 meses que dure la libertad a prueba.

Bajan los casos activos en el

departamento pero no cesan las muertes

Mientras por un lado han bajado en las últimas horas los casos activos de covid en el departamento, lamentablemente siguen artiguenses perdiendo la batalla.-Este lunes un nuevo deceso, sumando con esta, 73 muertos.-En Bella Unión tras 20 días con más de 300 casos activos, este martes para bajar a 287.-

-CASOS ACTIVOS EN EL DEPARTAMENTO (11/5/2021): 554

-CASOS ACTIVOS EN BELLA UNIÓN: 287

-CASOS ACTIVOS EN LA CIUDAD DE ARTIGAS: 233

-CASOS ACTIVOS EN TOMÁS GOMENSORO: 24

-CASOS ACTIVOS EN BALTASAR BRUM: 10

-INTERNADOS EN CTI: 7

-EN CUARENTENA: 1.125

-FALLECIDOS: 73 ( Ciudad de Artigas 47, Bella Unión 23, Tomas Gomensoro 3)

Abigeato de ovinos en Gomensoro

Fue denunciada en Seccional Sexta de Tomas Gomensoro, la faena de dos ovinos, perpetradas en campos de un establecimiento rural ubicado en Zanja Honda, camino Paso de la Cruz.

La policía concurrió al lugar y constató indicios de las faenas, realizando relevamiento fotográfico de la escena.

Las actuaciones fueron derivadas a la Brigada Departamental de Seguridad Rural.

Donación de la fundación Gastesi

Martinicorena al Nosocomio

Una importante donación efectuó la Fundación Gastesi Martinicorena al Hospital de Bella Unión.-Lo entregado a las autoridades del nosocomio consta de; Monitor multiparametrico, camilla de reanimación, un cardio desfibrilador, un electrocardiógrafo y un ecógrafo portátil.-