Uno de los decesos se registró este jueves 13 , falleciendo un vecino de la ciudad de Artigas y ayer viernes en la mañana un hombre de Bella Unión no logró ganar la batalla, tratándose de un funcionario de ALUR.-Ya son 4 los obreros de la planta industrial que fallecen a causa del Covid-19.- El total de fallecidos en todo el departamento desde que comenzó la pandemia el 13 de marzo de 2020 se eleva a la triste cifra de 76.- De la ciudad de Artigas siendo 48, de Bella Unión 25 y de Tomás Gomensoro 3 vecinos.-

-CASOS ACTIVOS EN TODO EL DEPARTAMENTO (14/5/2021): 559

-CASOS ACTIVOS EN BELLA UNIÓN: 289

-CASOS ACTIVOS EN LA CIUDAD DE ARTIGAS: 236

-CASOS ACTIVOS EN TOMAS GOMENSORO: 26

-CASOS ACTIVOS EN BALTASAR BRUM: 8

-INTERNADOS EN CTI: 8

-EN CUARENTENA: 995

FRANJA DE EDADES DE FALLECIDOS EN BELLA UNIÓN

Un total de 25 vecinos de Bella Unión ( 13 hombres,, 12 mujeres) han fallecido por Covid-19.-Las franjas de edades son estas:

-de 30 a 40 años: 2

-de 40 a 50 años: 1

-de 50 a 60 años: 4

-de 60 a 70 años: 8

-de 70 a 80 años: 6

-de 80 a 90 años: 3

-de 90 a más años: 1

EN LA BARRA DO QUARAÍ SUMAN 6 MUERTOS

Ayer viernes Barra do Quaraí, Brasil con un total de 43 casos activos del nuevo coronavirus.-Cuatro están internados en un centro asistencial y los restantes se encuentran en sus respectivos domicilios.-Este jueves se produjeron dos muertes, elevando a 6 los barrenses fallecidos a causa del SARS-CoV-2.-

Pozo termal en proximidades de la ciudad de Artigas

El director general de la Intendencia de Artigas, Esc. Emiliano Soravilla, asistido por el sector Notarial y Jurídico y la encargada de proyectos Elaine Vasconcellos participaron de una reunión con la empresa Geoambiente, contratada a los efectos de elaborar el pliego para la licitación de la perforación termal en cercanías de la ciudad de Artigas.

Se prevé que en un máximo de 30 días ya estaria abriendo el llamado a licitación correspondiente.

Transporte de equinos sin la documentación

correspondiente

En circunstancias que efectivos policiales de la Brigada Departamental de Seguridad Rural circulaban por ruta 30 a la altura del km 84, jurisdicción de seccional 5ª., tras identificar a los ocupantes de una camioneta marca CHEVROLET doble cabina, con remolque sin matrícula, que circulaba por el lugar conducida por un masculino mayor de edad en la cual viajaban además dos hombres también mayores de edad, hacia la ciudad de Bella Unión, constataron que transportaban un padrillo y una potranca, sin guía de propiedad y tránsito e inscripción en DICOSE.

Enterada la Sra. Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de Bella Unión, dispuso que los animales y el vehículo permanezcan en depósito provisoriamente en un predio policial adecuado u otro lugar, hasta que presenten la documentación correspondiente, continúen las actuaciones en torno al hecho y se la informe nuevamente.