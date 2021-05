Brian Falcón: exitoso Youtuber especializado en el cuidado de las plantas: “Día a día más me convenzo que la experiencia personal es el mayor de los aprendizajes

Brian Falcón – conocido en las redes sociales – Cattu o Cattucito, es un joven que se dedica a un oficio inusual para su edad, a la jardinería.

“Tengo experiencia con la jardinería desde hace 10 años, pues comencé hace once años” -contó a EL PUEBLO.

Paralelamente Brian cultiva su veta artística, puesto que desde hace siete años actúa, canta y baila en el teatro de Verano de Montevideo, en torno al Carnaval de las Promesas.

El adolescente capitalino ha logrado un destacado número de seguidores en su canal de Youtube (Cattucito), como también en Instagram y en Facebook promueve su página Cattuplantas.

Su pasión por las plantas surgió cuando Brian tenía apenas siete años en la casa de su abuelo del corazón y su abuela materna Katty.

“En sí, lo heredé prácticamente de mi tía Jenni, que hasta el momento es con la única persona de mi familia que comparto intensamente esta hermosa pasión.

Mi amor empezó, al ver a mi a mi abuelo trabajar en el jardín y poco a poco empecé mi rinconcito de plantas allí, para años después llevármelas a mi casa, donde actualmente tengo mi jardín.

Ahora mantengo una hermosa unión con mi tía Jenni, dónde hablamos,compramos,nos regalamos y compartimos todo sobre plantas… Pero también tengo en mi vida a dos personas muy cercanas que no son de mi familia, pero las siento cómo que lo fueran… con Sandra nos unen muchas cosas y no solo lo que tiene que ver con plantas

Con Valeska, compartimos sobre nuestras plantitas… Las quiero muchísimo y me siento acompañado

En casa a casi nadie le gusta las plantas”,

-¿Cómo describe su rutina?

-”Todos los días sigo una rutina de cuidado. Lo primero a hacer en el jardín, es la observación general, dónde observo como pasaron la madrugada, o si padecen plaga, etc. En el día siempre hay algo que hacer, trasplantes, mantenimiento del follaje, cambios de sitios, etc… Pero siempre disfrutando cada actividad. Y los fin de semana, dejo un poco las tareas de jardinería, y grabó videos para mi canal. Tengo canal de Youtube desde hace 4 años, dónde hace 2 años enseño y comparto contenido sobre jardinería. Actualmente tengo mas de 34mil suscriptores de todos los continentes, pero claramente mis vídeos llegan más a Latinoamérica”.

¿Cuáles son las plantas de su preferencia?

-”Las plantas que más cultivo o tengo son especies o géneros pertenecientes a la familia las crasas (Suculentas) cactáceas (Cactus) plantas de interior (Plantas tropicales) y algunas otras plantas de exterior.

No utilizo productos orgánicos o químicos…simplemente le ofrezco los nutrientes necesarios en base del sustrato”.

-”El cuidado de las mismas, varía dependiendo de cada especie, cada planta cuidado diferente o similar.

Por haber llegado la pandemia mis rutinas cambiaron bastante, antes de la pandemia estudiaba 8 horas al día (Obra social y educativa Don Bosco) y al volver a casa estaba únicamente unas dos horas para comer algo y aprovechar un poco el jardín y luego iba a a las 19 horas a ensayar actuación, baile y canto en Humorista Aliados, Carnaval de las Promesas) cinco días a la semana desde hace siete años. Pero al llegar la pandemia en 2020, mi rutina fue otra, ya qué empecé Bachillerato y cambié de institución educativa y todas las clases empezaron realizarse en forma virtual”.

-”Mi canal de Youtube creció demasiado ya que aproveche el encierro, para grabar más vídeos, de mi contenido de jardinería.

Y ni hablar de lo que creció del jardín, que hasta mi primer invernadero hemos construido. Y ahora mi rutina incluye estudiar en forma virtual, la jardinería, el canal de Youtube, contenido en Instagram, estudiar Botánica en forma casera y espero poder poder volver a mí otra gran pasión que es actuar.

Por el momento lo hago desde la plataforma de Tiktok.

Empecé en Instagram con mis plantas en 2018, y ahora con casi 8mil seguidores, es otro lugar donde me siento feliz y acompañado con mis seguidores. Lo que si es una realidad es que, el público de Instagram es distinto al de Youtube aunque precisamente muchos de Instagram me siguen o me conocen por mis publicaciones, no por mis videos en Youtube y viceversa.

Me fascina la fotografía, entonces en cada foto, en cada testimonio gráfico intentó dar lo mejor para mis seguidores.

Comparto fotos exclusivas de mi jardín, las identificaciones, los nombres de las plantas y siempre estoy respondiendo a las consultas de mis seguidores.

También tengo mi página de Facebook, dónde comparto muchísimo también sobré jardinería.

Hago actividades de mantenimiento durante todo el año pero también hay muchas recomendaciones .

Las estaciones mejores para trasplantar y cambiar la tierra o sustrato es en la primavera y en el otoño. En verano y en invierno muchas plantas están en reposo y hay climas muy extremos, entonces es recomendable aquietarse”.

-”Mis proyectos futuros son principalmente tener mi casa propia para llenar de plantas y gatos.

También terminar mi carrera de jardinería y de actuación… me gustaría estudiar Inglés, Comunicación, Canto y Fotografía.

-”Si quieren aprender mucho más sobre cómo cuidar sus plantas, no duden en ver mis videos en mi canal de Youtube, donde con mucho cariño y entusiasmo les enseño en base a mi experiencia. Encontrarán videos sobre suculentas, cactus, plantas de interior y más.

Cuento con mas de 400 plantas… día a día más me convenzo que la experiencia personal es el mejor de los aprendizajes y la mejor enseñanza.

Aquí en nuestro país hay muy pocos canales de Youtuve dedicados a las plantas… por esa razón soy uno de los únicos que tienen canales de Youtube dedicados al tema.

No obstante cada vez hay más apasionados por las plantas y eso me hace muy feliz. ¡Cuidemos la naturaleza!”