Cada artista debe seguir su propio camino”

Talleres de Arte Olga Armand Ugon: espacios para desarrollar el talento propio

La artista plástica Olga Armand Ugon viene brindando talleres para todas las edades, a su vez un Taller de Arte para Niños y Adolescentes.

En tiempos difíciles donde la población infantil debe estar en contexto de encierro, el arte se transforma en una vía de expresión sana y creativa.



Armand Ugon en diálogo con EL PUEBLO informó que está llevando a cabo varias propuestas orientadas a la enseñanza de la plástica, tales como los talleres presenciales como las clases de pintura vía Zoom.

“La iniciativa surgió a partir de la pandemia, para poder salir al aire libre y que la gente se pueda entretenerse un poco más con con el arte.

Considero que el desarrollo del arte es importante en estos momentos” – reveló

A sus talleres se ha incorporado una docente venezolana Licenciada en Artes que se encarga de los talleres enfocados a los niños.

En estos talleres se trabaja con materiales diversos y se busca que sean dinámicos y muy entretenidos para que sean un verdadero disfrute para la gente menuda.

Los niños pueden trabajar creando con el barro y el trabajo con los adolescentes es más personalizado.

“Hay quienes desean dedicarse más a la pintura; entonces pues es este el momento para ellos; es necesario dedicarles mucha atención y que puedan expresarse con el arte”.

TALLER DE PAPELES

Se incluyen todos los materiales y se utilizan desechos reciclables.

Primeramente se prepara el papel y luego se le incluye tintas de colores naturales, lográndose colores impresionantes .

Le brindamos las cosas que se necesitan para el preparado del papel y por otro lado y está preparado para el mes que viene en Haras Las Tordillas, un taller de dibujo de caballos. En el mismo se podrán dibujar caballos en vivo.

Paralelamente se busca la posibilidad de conocer algunos lugares más hermosos de nuestro país. “A veces queremos viajar afuera sin tener en cuenta que nuestro país tiene lugares privilegiados,

El taller que dura todo el año se dicta de tres horas y es de carácter presencial con distanciamiento, respetando el protocolo.

Otra de las novedades que nos trajo la pandemia es que mucha gente del interior del país está haciendo cursos de esta naturaleza.

En los talleres se aprenden todas las técnicas; por otra parte entiendo que el Zoom llegó para quedarse.

Se aprenden todas las técnicas, específicamente se comienza con el dibujo a lápiz; luego se pasa al pastel tiza y por último se aprende a manejar los pinceles. Las clases son de carácter personalizado.

Habían dos talleres y bueno hacemos otras cosas es bastante personalizado…

EL ARTE COMO ELEMENTO

SANADOR

“En estos tiempos todo el mundo pensando en la enfermedad y en cómo va a terminar ésto… en lo que estamos viviendo.

Creo que el arte es súper necesaria nos acompaña en muchos ámbitos diferentes como en la música y el baile

Desde mi lugar, creo que es una forma de expresarse y sacar un poco lo que angustia que uno tiene adentro-

De repente también es una forma de jugar con los chicos, les va bien distraerse un poco, estar con las manos en la masa y jugar a través del arte”.

Se está a la expectativa de que se armen los grupos infantiles y luego serán a los adolescentes.

Hay algunos alumnos que presentan una madurez notable en el desarrollo de su arte y pueden tomar clases de adultos.

“Siempre les digo a las madres que prueben primero a ver si no se aburren pues doy clases para adultos con una mentalidad de adultos pero hay chicos con madurez plástica que les permite concurrir a los talleres de adultos.

Olga Armand Ugon comenzó con las artes plásticas a los 18 años

y luego se alejó pues pensó que en nuestro país no se daba la posibilidad de poder vivir pura y exclusivamente del arte.

Retomó su actividad plástica a los cuarenta años.

“Todo el mundo me empezó a comprar lo que hacía… poco a poco me fui lanzando en este mundo y ahora trabajo y vivo del arte, lo cual es una bendición… no lo puedo creer…” confesó la artista.

Armand Ugon recibió clases de Guillermo Fernández , klever Lara y Gerardo Acuña y en el círculo de Bellas Artes de Sara Traversa.

Concurrió a numerosos talleres; expuso en los Estados Unidos en Nueva York en Washington también en Montevideo y Buenos Aires.

En la actualidad tiene varias obras en galerías online que venden su arte a todo el mundo.

“Felizmente estoy con muchos proyectos; la idea es continuar con todos los talleres, llevar a varios artistas uruguayos a ferias en el exterior.

Tenemos pago un viaje a Nueva York para la exposición de obras; estamos a la espera de la apertura de los viajes a los Estados Unidos.

Seguramente que el viaje lo vamos a hacer el año que viene. La idea es exponer en las ferias internacionales.

ARTE SOLIDARIO

En plena pandemia se organizó un evento de arte solidario en el que vendimos todos los artistas del Uruguay $50000 en arte éste lo hice por medio de un instagram lo cree así como porque me pidieron a mí una obra y entonces se me ocurrió que si yo podía donar una obra todos los artistas podrían donar bueno conseguí como me acuerdo cuántos artistas que donaran sus obras fue una movida impresionante; se logró $50000 entre todos este que lo ganamos alsina y fue re lindo eso lo hice en plena pandemia marzo y fue como un cosa tan linda y aparte esas cosas que te pasan sin pensar viste que las empezás a hacer y se empezó a crear una bola de nieve todos los artistas querían donar toda la gente quería colaborar y fue impresionante te hago ese cuento porque fue de las cosas más lindas que hice con el arte”.

Como si todo esto fuera poco, la artista se está dedicando también a hacer doma racional, que la ha llevado a pintar caballos