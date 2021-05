China lamentó la «obstrucción» de EEUU a declaración sobre la crisis Israel-Palestina

China lamentó el domingo la «obstrucción» de Estados Unidos a una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU para instar al cese de hostilidades entre palestinos e israelíes.

«El Consejo de Seguridad debe tomar medidas», dijo el ministro de Exteriores chino Wang Yi durante una sesión de urgencia celebrada virtualmente por el organismo.



Wang señaló que China acompaña desde hace una semana a Noruega y Tunez en un proyecto de declaración para apaciguar el sangriento conflicto pero por «la obstrucción de ese país (EEUU), el Consejo no fue capaz de hablar con una sola voz». El canciller instó a Estados Unidos a «asumir sus responsabilidades» en la ONU.

La reunión de este domingo es la tercera -y la primera pública- desde el lunes y fue organizada por iniciativa de China, Noruega y Tunez.

En las dos primeras sesiones realizadas el lunes y el miércoles, Estados Unidos fue el único que se opuso a pedir el fin de los enfrentamientos y abogar por la pacifica convivencia entre dos Estados en base a resoluciones de la ONU.

El Consejo de Seguridad es la única institución que no tomó posición oficial ante el conflicto. Las negociaciones sobre un pronunciamiento siguen este domingo y Estados Unidos se mantiene reticente a apoyarlo, dijeron a la AFP diplomáticos que pidieron no ser identificados.

Hasta ahora Washington ha optado por dar tiempo a las gestiones diplomáticas por lograr un alto el fuego y considera que una declaración del Consejo sería «contraproducente». Esa posición no es compartida por la mayoría del organismo; y especialmente por tradicionales aliados de Estados Unidos.

AFP