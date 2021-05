Clubes salteños mejoran sus canchas a pulmón

En un panorama general de la infraestructura de los clubes de baby fútbol salteño el balance es positivo, la gran mayoría cuenta con terreno propio para establecer su cancha, cantina, baños, etc.

Algunos vía comodato con instituciones públicas o con privados también tienen su espacio y buscan en él darle lo mejor a sus niños. En la medida de las posibilidades de cada club han venido creciendo en esa infraestructura base de la cancha en sí misma y la han acompañado con batería de baños, cantinas y algunos con vestuarios. Todo a pulmón como dice el dicho y con un corazón grande de muchos padres, dirigentes y allegados para que se pueda plasmar en la realidad algún proyecto que se presenta y que desafía a la sub-comisión para llevarlo a la práctica.

Los ingresos son cada vez más menguados para los clubes de baby fútbol, igualmente se las arreglan para dejar sus instalaciones de muy buena forma.

Rifas, beneficios como ser venta de pasteles, choripanes, pollos o tortas fritas, algunos pocos han recibido dinero por derecho de formación de jugadores que pasaron por el club y han sido traspasados en el fútbol profesional.

Los pisos de las canchas han sido revalorizados en los últimos años, muchos se preocuparon por tenerlos en muy buenas condiciones y así lo hicieron, luchando con la falta de agua, sequías en algunos tramos del año pero invirtiendo en riego y otros cuidados han logrado tener canchas con pisos que invitan a jugar. Algunas sub-comisiones (lo menos reciben alguna ayuda de las comisiones mayores) pero la mayoría se autogenera sus recursos, con mil sacrificios pero con ingenio y ganas muchas cosas se pueden lograr.

Máxime si dimensionamos la tarea social que cumple el baby fútbol con su propia estructura y que no recibe ayuda del Estado salvo alguna donación de un programa puntual de ONFI que estos últimos dos años no se ha hecho.

No podemos nombrar a todos pero tenemos conocimiento de que cada club ha hecho lo mejor posible para sacar adelante sus obras y mejorar en sus predios.

JOSÉ LUIS TORIANI