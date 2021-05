¿Cómo proteger la madera exterior de tu jardín?

¡¿A quién no le gusta la madera en muebles, pérgolas y decks?! Es un material natural, noble, versátil y cálido. Combina con todo y es tan acogedor que donde hay madera siempre nos sentimos en casa. Por eso vale la pena que la cuidemos del efecto que tienen sobre ella el sol y la lluvia, la humedad, los hongos y las algas. Quizá estés pensando en el trabajo que lleva y el poco tiempo que tenés: ¡dejá de pensar y seguí leyendo! Vas a ver qué fácil.

Lo primero que tenés que saber es que lo mejor siempre es llamar a un profesional. En este caso, a un pintor o un carpintero. Sin embargo, si estos días soleados y fresquitos te inspiran, podés probar a hacerlo vos.

Primero tenés que sacar las medidas de lo que vayas a proteger, ya sea un deck, una pérgola, un mueble, la baranda de un balcón. Así cuando pasás por el salón de Pinturas de Barraca Buen Color, pueden asesorarte sobre la cantidad de producto que necesitás. También tenés que prestar atención al estado de esa madera: ¿tiene manchas?¿tiene agujeros?¿tiene restos de pintura/barniz/laca? Hay varios productos para preparar la madera y todos están en la Barraca como por ejemplo, el Gel Removedor para maderas de Sayerlack.



Si la madera tiene restos de barniz, pintura o laca, tenés que retirarlos. Hay varias opciones para hacerlo: lijar (siempre en sentido de la veta), enarenar o incluso llevar a cepillar. Esto también corre para maderas muy deterioradas. Una vez finalizado este paso, limpiá bien el polvo para que la solución elegida se adhiera. Es importante que el producto que uses sea antihongo, antihumedad, proteja de los insectos y de los rayos UV. Si no conocés ninguno, no te preocupes, en Barraca Buen Color te asesoran. Los hay protectores, barnices al agua o al solvente, lacas al agua o al solvente, esmaltes satinados al agua…

Una vez tengas el producto en casa ¡que comience la acción! Prepará el producto según las instrucciones que traiga, cargá el pincel y pintá la madera siempre en sentido de la veta. Luego dejá secar y dale otra mano. La cantidad de manos necesarias depende del protector que elegiste, asi como de la dureza de la madera.

Algo importante a destacar es que, si no querés dejar el color natural de la madera, vienen protectores que aclaran u oscurecen las superficies. Si querés investigar un poco más, te invitamos a que busques los productos de la línea Sayerlack.

¡Animate y hacé que las maderas de tu casa siempre estén como más te gustan!

