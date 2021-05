COMUNICADO

La Asociación de Profesionales de la Comunicación – APC – de Salto, llega por este medio a la opinión pública para expresar preocupación ante el avance de los contagios y la cantidad de fallecimientos por Covid 19 en nuestro departamento.

Este tema nos preocupa y nos ocupa.

Nos conmueve la gran transmisibilidad del virus, ver que no se extreman los cuidados personales y grupales y no se atienden las recomendaciones para evitar movilidad y aglomeraciones.

Llamamos a la responsabilidad de todos para enfrentar esta pandemia con verdadero compromiso ciudadano.

En ese sentido pedimos a las autoridades todas, en particular las departamentales que asuman la responsabilidad que la situación supone.

Nos referimos a las autoridades civiles, al intendente en primer lugar, como responsable de la salud de todos los habitantes del departamento.

Solicitamos que convoque al Comité Departamental de Emergencia en forma permanente hasta superar esta pandemia.

Que junto a las demás autoridades realicen los controles pertinentes y actúen en consecuencia.

También llamamos a la responsabilidad de los empresarios, los comerciantes, los directivos de organizaciones sociales, gremios, sindicatos, instituciones deportivas y a todos y cada uno de los salteños.

Entendemos que solo con el compromiso, el esfuerzo, la dedicación y la voluntad de todos, podremos superar esta situación.

Los comunicadores, como lo hemos demostrado en reiteradas oportunidades, estamos dispuestos a colaborar para lograr el bienestar colectivo y más aún cuando de Salud se trata.

Hay exitosos antecedentes de la unión de los salteños por encima de banderías, ideologías, creencias e intereses personales o corporativos, para vencer debilidades, carencias y necesidades.

Tenemos siempre presente el lema de nuestro escudo departamental «En el Trabajo está su porvenir, en la Sabiduría y Prudencia, su destino».

Por APC:

Juan José Díaz Juan Vicente Román

Vicepresidente Presidente