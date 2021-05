Con Carla Campanella. Cocinera en Residencial Los Abuelitos.

“El título de ser mamá, no tiene comparación”

La familia de Carla tiene dos características, que la destacan: es numerosa y muy unida. Aunque en realidad, también cuenta con otra familia destacada, ya que desde hace muchos años, desarrolla su actividad laboral en “Residencial Los Abuelitos”, encontrándose dichosa con todo lo que comparte allí.

Mimando a los adultos mayores, brindándole toda una entrega, con afecto y confianza. Siente una admiración especial por los abuelos del Residencial y estamos seguros, que es mutuo. Un placer contar con la palabra de Carla, para que nos interiorice sobre el afecto por sus familias que adora:



Carla y sus hijos

¿Cómo se conforma su familia?

“Por mi esposo Jonhatan y mis hijos: Álvaro, Franco, Florencia, Melina y Jonhatan.

Mis padres: Betty y José, con mis suegros, unos soles: Mirna y Elbio.



¿Cuáles son sus primeros recuerdos de ser mamá?

Cada momento, desde mi hijo mayor.

Recuerdo su ropita, su mantita, así sucedió con todos.

Ser mamá es lo mejor, es un título que deberíamos implementarlo, porque no tiene comparación. Mis hijos son todos diferentes, pero muy madreros. Si estoy tomando mates, vienen a mi alrededor, si estoy acostada es lo mismo. Ellos son mi vida entera. Sin ellos, no soy nada. Me gustaría ser eterna para cuidarlos toda la vida. Trato siempre de ser una mamá muy presente. ¡Y doy gracias a Dios, de que tengo a mi mamá!



¿Cómo ingresa a trabajar en Residencial Los Abuelitos?

Comencé hace 15 años, un 22 de abril. Cuando todavía era en calle Feliciano Viera N° 11.

Estaba desocupada y fue por medio de una vecina, que trabajaba allí, que se prestó la oportunidad de presentarme a la persona responsable.

Comencé a trabajar como auxiliar de servicio, con la consigna de cuidar y brindar afecto a los abuelos del Residencial. Luego comenzó a dirigirnos Eduardo Volpi, quien continúa, y con el tiempo se retiró la cocinera que estaba y me ofrecen el puesto. Doy Gracias a Dios que aún continúo trabajando allí.



¿Cuál es la tarea que más le gusta desempeñar?

Me encanta lo que hacía cuando comencé y lo que hago hoy. Me gusta elaborar, asi que estoy contenta en la cocina, solo debí adaptarme a un nuevo horario. Pero también me gusta mucho disfrutar con los abuelos, hacerle una broma y robarles una sonrisa… Son nuestra familia, ya que pasamos ocho horas juntos y es lindo disfrutar, riendo, cantando y elogiando ellos mis recetas.

Tiene mucho de gratificante. Me encanta estar con ellos, incluso cuando vuelvo de las licencias, me dicen: “extrañé tu comida, ¿Cuándo vas a hacer otra torta?”.

¡Y es hermoso!



¿Cómo comparte su tiempo de mamá y trabajadora?

Me levanto a las 5 de la mañana y me voy muy temprano.

Cuando vuelvo a casa, son más de las 14 horas y como ya están mis hijos grandes, no tenemos ningún problema, incluso por las tareas.

Desde que tuve mi primer hijo, mi mamá y mi suegra, fueron fundamentales en la crianza. Me ayudaron mucho de manera incondicional, asi como es el apoyo de mi marido.



¿Con que disfruta hoy?

Estoy realizando un curso de repostería que me encanta. También soy asidua al gimnasio, pero amo cuando estamos todos juntos en familia.

Escuchando música, o mirando tele. Incluso cuando estamos todos juntos con mis hijos, haciendo juegos, a veces hasta guerra de agua bajo la lluvia. Jugando a las cartas, ya que somos una familia muy numerosa, con hermanos, sobrinos y demás. Ellos siguen siendo niños y es como que uno felizmente, no madura estando con ellos (sonríe).



¿Cómo es un evento en el Residencial?

Con la pandemia, ya no se pudo, pero anteriormente siempre teníamos eventos, con cantantes en vivo.

Eligiendo la Reina de la fiesta por ejemplo. Tocando guitarra y cantando, disfrutando con sus familiares. Nos gusta mucho la música. Eventos muy lindos y gratificantes. Nos tenemos el uno al otro, con cada abuelo, demostrándonos su cariño. Y el principal, Eduardo Volpi, es una persona espectacular. Muy comprensivo, compañero de todos. Él siempre está allí. Apoyando, escuchando.

Estoy agradecida a Dios y a la vida por tener trabajo y por trabajar en Residencial Los Abuelitos.



¿Qué es de mayor agrado para Los Abuelitos, de lo que usted elabora?

Ellos tienen un régimen bien variado de comidas.

Pero lo que adoran, son las tortas dulces. Aman la piza, las tortas fritas, buñuelos, mermeladas.



¿Qué condiciones se requieren para estar con los abuelos?

Entiendo que lo esencial es: amor, vocación. El respeto y el cariño deben estar presentes, porque es lo que recibimos de ellos.

¿Qué le gustaría que nunca falte en Residencial Los Abuelitos?

Muy buena pregunta. Es tenerlos siempre. Que sean eternos, pero sabemos que no se puede. Que ellos no cambien esa buena energía, buen humor que invaden por todos lados. Que no cambie de nuestra parte nada. Y si algún día llegaran colaboradores nuevos, tengan dedicación. Que todo sea con amor hacia ellos, estando todos muy unidos. Eduardo es una persona muy dedicada a ellos y es lo que se necesita. Gente positiva y dándole a los abuelos para adelante.

Ellos son la familia que nos espera a diario.



¿Cuál es su mayor orgullo como madre?

Verlos realizados a todos mis hijos y saberlos bien.



¿Qué le queda pendiente para hacer con sus hijos?

Un viaje todos juntos. Disfrutar todo con cada uno.

¿Cuáles son los planes para este 9 de mayo?

Pasarlo en familia con mis hijos y toda la familia. Es muy lindo contar con una familia numerosa. Y en cuanto a los abuelitos del Hogar, poder elaborarles algo rico, dulce y poder brindar con las mamás. Para que cada momento de su estadía allí, sea lo más placentero para ellos.