Con la oferta que no contempla la demanda, valores de haciendas gordas vuelven a subir

De acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los reducidos negocios concretados durante la semana del 25 de abril al 1 de mayo, los valores promedio de las haciendas por cuarta semana consecutiva vuelven a recuperarse para las principales categorías. “Continuando el buen nivel de actividad y una oferta insuficiente para la alta demanda. Nueva recuperación en los valores” es el comentario según los operadores. Dichos valores son: Novillo Gordo U$S 3,68, Vacas Especiales U$S 3,46 y Vaquillonas Especiales U$S 3,57.

Facundo Schauricht integrante de la firma Zambrano y Cía. analizando la reunión de ACG de este lunes señaló que el mercado se presenta con una gran firmeza y una muy buena demanda que no es contemplada por la actual oferta por lo que los valores de esta semana nuevamente vuelven a corregir al alza. Indicó que estos valores promedio corresponden a una semana atrás por lo que el mercado comenzó en esta semana con mayor avidez y algunos centavos por encima de la semana pasada principalmente por la vaca buena pesada y mejor aún si son lotes grandes.

En cuanto a los lanares señalo que hay muy poca oferta y una muy buena demanda, nuevamente corrigen varios centavos al alza esta semana.

En lo que respecta a la reposición, si bien hay bastante oferta, señaló que se observa que hay una muy buena demanda con un otoño ya instalado y muy bueno por lo que el productor que necesita reponer lo está haciendo a valores del mercado que son muy buenos.

MERCADO DE OVINOS

En cuanto a los ovinos, los operadores señalaron en su comentario “Con poca oferta el mercado consolida su firmeza”. Los precios para los lanares son: Corderos hasta 35 kg. suben a U$S 3,50, los Corderos Pesados aumentan a U$S 3,53, los Borregos se incrementan a U$S 3,48, los Capones suben a U$S 3,39 y las Ovejas aumentan a U$S 3,31.

MERCADO DE REPOSICION

En cuanto a la reposición los operadores señalaron en su comentarios: “Con un buen clima que permite consolidar el otoño. El mercado se mantiene con buena dinámica de operación y firme en sus valores”. Las categorías presentan los siguientes valores promedios: Terneros – 140kg. U$S 2,57, Terneros – 180kg. U$S 2,38, Terneros + 180kg. U$S 2,22, Terneros exportación U$S 2,20. Novillos – 240kg. U$S 2,02, Novillos – 300kg. U$S 1,95, Novillos – 360kg. U$S 1,84, Novillos + 360kg. U$S 1,82, Novillos HQB 481 U$S 1,93, Terneras – 140kg. U$S 2,20, Terneras – 200kg. U$S 2,11, Vaquillonas – 240kg U$S 1,84, Vaquillonas + 240kg U$S 1,78, Vaquillonas HQB 481 U$S 1,80, Vaquillonas y Vacas Preñadas U$S 659, Vacas de Invernada U$S 1,51 y Piezas de cría U$S 372.