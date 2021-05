Con Paola María García Rodríguez da Silveira. Mamá reciente de trillizos. Profesora de Lenguas.

La mamá que aquí les presentamos, es una muestra inconfundible de superación y confianza en sí misma.

Su nombre es Paola y su historia cuenta, que luego de recibida de Bachiller, decidió incorporarse a los estudios de Derecho en la Regional Norte de Salto, mientras trabajaba como Profesora en diferentes instituciones del medio, brindando clases de Segundas Lenguas.

Actualmente, continúa siendo toda una profesional de la enseñanza, brindando desde hace muchos años, la materia de Inglés en forma efectiva, en la Escuela N°64 de nuestro departamento.

Pero lo más destacado de su vida, es la hermosa familia que conforma junto a su esposo, con una niña de 7 años y los trillizos recién llegados a sus vidas.

Paola y familia

Felices de contar con una familia numerosa, accedió gustosa a contar su vida de madre, para este día especial. Y el diálogo que mantuvimos, se lo presentamos desarrollado de la siguiente manera:

Si se detiene por un momento a mirar su vida hoy, con cuatro hermosos hijos,

¿Cuál era su expectativa de jovencita, pensando en una familia?

Siempre pensé en formar una familia numerosa, algo que, al día de hoy, hemos logrado conquistar.

¿Cree usted, que le quedó algo por hacer antes de ser mamá?

No es que me haya quedado algo pendiente, sí me gusta mucho viajar.

Pienso que ya tendremos oportunidad de hacerlo más adelante, con toda la familia.

¿Tuvo alguna tradición de niña, que le gustaría darle continuidad con sus hijos?

No, creo que nada en especial.

Sí el compartir con los abuelos, almuerzos familiares, por ejemplo.

¿Cómo fue ser mamá? ¿Se encontró con muchos problemas aprendiendo a resolverlos luego, por el hecho de desconocerlos?

No creo que sean problemas lo que se nos plantea al convertirnos en madres primerizas.

Generalmente, una va aprendiendo a conocer a su bebé, interpretando cuando necesita algo. Se aprende a identificar lo que quieren, a medida que van creciendo.

¿Cómo se conforma hoy su familia?

Mi familia está compuesta por mi marido Matías y nuestros hijos: Alana de 7 años, y los trillizos de 6 meses: Benjamín, Rebecca y Caetano.

¿Cómo recibió la noticia de que vendrían trillizos?

Con muchos nervios al comienzo, ya que implicaba muchos cuidados durante el embarazo, porque al ser un embarazo múltiple era de alto riesgo, y un gran desafío a futuro.

Pero sabiendo, que con el amor de nuestra familia lo podíamos lograr.

¿Cómo es su vida hoy compartiendo con ellos?

Si bien tenemos una rutina armada y nuestros días son bastante organizados, implica un gran esfuerzo.

Al ser tres, tenemos muy pocas hora de sueño, que en algún momento recuperaremos.

Ahora que ya cumplieron los 6 meses, comenzaron a alimentarse con lo que se le brinda a un bebé de esa edad, lo que es toda una experiencia nueva y uno se va adaptando. Si con un bebé a veces es complicado, imagínate con tres.

Aparte también tenemos las actividades de nuestra hija mayor, que siempre nos está ayudando y está muy feliz con sus hermanitos.

Aunque los trillizos tienen poco tiempo de nacidos ¿cuénteme un recuerdo, que le gustaría repetir junto a todos sus hijos?

Poder disfrutar con ellos tardes de paseos y juegos al aire libre.

¿Qué es lo que más admira de su mamá?

De mi madre admiro el salir adelante cuando ha sido necesario.

Y lo más importante el estar presente cada vez que sus hijos la hemos necesitado, cuidándonos en todo momento.

¿Cuál es su mayor orgullo como mamá hoy?

Mi mayor orgullo es la familia que he formado junto a mi marido y mis cuatro hermosos hijos. Y el poder ir cumpliendo, nuestros sueños juntos.

¿Qué espera para este 9 de mayo Día de la Madre?

Espero poder celebrarlo con mi familia con mucho amor.