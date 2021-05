Copa Libertadores. La pesadumbre de Nacional: el último

Argentinos Juniors venció por 2-0 de visitante a Atlético Nacional de Medellín (jugó de local en Asunción) para colocarse en lo más alto de la tabla de posiciones con puntaje ideal en el grupo «F», en el cual está sembrado Nacional. De esta forma, Argentinos llegó a 9 unidades (+9) en tres fechas, seguido de Atlético Nacional con 4 (0), Universidad Católica de Chile tiene 3 (-2) y cierra Nacional con 1 (-4). En la próxima jornada, el ‘Bicho’ jugará contra la Universidad Católica, mientras que los ‘Verdolagas’ recibirán al tricolor.

LA HORA PAULISTA

Palmeiras sumó su segunda victoria al hilo por el Campeonato Paulista: doblegó 3-2 al Santos en el Estadio Allianz Parque. Una de las grandes figuras del conjunto local: Matías Viña, quien convirtió y metió una asistencia. Palmeiras alcanzó la tercera posición del Grupo C con 18 unidades tras once encuentros disputados. Santos quedó tercero en el Grupo D con diez puntos después de once juegos.