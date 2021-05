Jamás la Danza estuvo tan desafiada «para permanecer motivada y encontrar su

razón de ser»

Se conmemoró el pasado jueves, como cada 29 de abril, el Día Internacional de la Danza. Para conmemorarlo, todos los años se difunde un «Mensaje». Esta vez la responsabilidad de escribirlo recayó en el bailarín principal del Stuttgart Ballet, Friedmann Vogel. Y es esta una parte medular del mismo:



«Como bailarines, estamos en constante movimiento aspirando a crear inolvidables momentos. Así que cuando de pronto no se nos permite bailar, con teatros cerrados y con festivales cancelados, nuestro mundo llega a pararse. Sin contacto físico. Sin actuación. Sin espectadores. Jamás en la historia reciente la comunidad dancística se había visto desafiada de tal forma para permanecer motivada y encontrar su razón de ser. Los bailarines son reconocidos continuamente por sus proezas físicas, cuando en realidad nos sostenemos más por nuestra fuerza mental. Creo que es justamente esta combinación única de agilidad de lo físico y lo psicológico lo que nos ayudará a sobreponernos, a reinventarnos para seguir bailando y seguir inspirando».

Idea, un año más

Se cumplió la semana pasada un año más del fallecimiento de Idea Vilariño. Había nacido en Montevideo el 18 de agosto de 1920 y falleció, también en Montevideo, el 28 de abril de 2009. Poeta, ensayista y crítica literaria, perteneció a la Generación del 45 o Generación Crítica, junto a Mario Benedetti, Ángel Rama, Carlos Maggi, entre otros. Vayan en su recuerdo y homenaje estos versos suyos:

CARTA I

Como ando por la casa

diciéndote querido

con fervorosa voz

con desesperación

de que pobre palabra

no alcance a acariciarte

a sacrificar algo

a dar por ti la vida

querido

a convocarte

a hacer algo por esto

por este amor inválido.

Y eso es todo

querido.

Digo querido y veo

tus ojos todavía pegados a mis ojos

como atados de amor

mirándome mirándome

mientras que nos amábamos

mirándome tus ojos

tu cara toda

tú

y era de vida o muerte

estar así

mirarnos.

Y cierro las ventanas diciéndote

querido

querido y no me importa

que estés en otra cosa

y que ya ni te acuerdes.

Yo me estoy detenida

en tu mirar aquel

en tu mirada aquella

en nuestro amor mirándonos

y voy enajenada por la casa

apagando las luces

guardando los vestidos

pensando en ti

mirándote

sin dejarte caer

anhelándote

amándote

diciéndote querido.

CARTA II

Estás lejos y al sur

allí no son las cuatro

recostado en tu silla

apoyado en la mesa del café

de tu cuarto

tirado en una cama

la tuya o la de alguien

que quisiera borrar

—estoy pensando en ti

no en quienes buscan

a tu lado lo mismo que yo quiero—.

Estoy pensando en ti

ya hace una hora

tal vez media

no sé.

Cuando la luz se acabe

sabré que son las nueve

estiraré la colcha

me pondré el traje negro

y me pasaré el peine.

Iré a cenar

es claro.

Pero en algún momento

me volveré a este cuarto

me tiraré en la cama

y entonces tu recuerdo

qué digo

mi deseo de verte

que me mires

tu presencia de hombre que me falta en la vida

se pondrán como ahora

te pones en la tarde

que ya es la noche

a ser

la sola única cosa

que me importa en el mundo.