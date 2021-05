POR JORGE PIGNATARO

Se reeditó “Las hojas de par en par”, uno de los mejores libros de Leonardo Garet

Salió de imprenta días pasados y llegó inmediatamente a la Redacción de EL PUEBLO el libro “Las hojas de par en par”, de Leonardo Garet. Acaba de salir de imprenta, en realidad, la segunda edición (y ampliada con varios nuevos textos), porque “Las hojas de par en par” fue originalmente publicado a fines de 1998. Pero curiosamente, pese a ser uno de los libros más logrados en la amplia obra de Garet, no había tenido la trascendencia que su calidad amerita. Es más, la segunda edición venía siendo una cuestión reclamada a lo largo de los años por varios críticos literarios y lectores comunes.



Poesía en prosa, narraciones breves siempre con un tono poético presente, algún cuento…son todas calificaciones que podrían caber. Es que resulta difícil la clasificación de estos textos que, en definitiva, son limítrofes entre todos los géneros, lo que no es nuevo en la bibliografía de este autor: lo mismo ocurre con “80 noches y un sueño”, “Anabákoros”, o el más reciente “Una vara de almendro”. Y además de no ser nuevo, es uno de los méritos de este escritor que cree, y lo demuestra con cada publicación, que al fin de cuentas el único verdadero género literario es la palabra, cuando recibe un acertado tratamiento.

A más de 20 años de la primera edición, es de esperar que esta vez, con la reedición que acaba de hacer Publicaciones LA CASA DEL RÍO, “Las hojas de par en par” encuentren el lugar que merecen y que, por esas cosas que tiene la letra impresa, le había sido esquivo.

Libro que “trata de inquietar, de despertar, de sacudir…”

“…Porque a lo que Garet apunta en este libro, como en los anteriores, es a separar lo aparente de lo real, la máscara del rostro, el antifaz de la profundidad de los ojos. Por esa misma razón es que yo no creo que «Las hojas de par en par», deba ser mirado como un libro que de alguna manera marca un golpe de timón en la literatura de Garet. Él hace en este libro lo que ya hizo antes, lo que seguramente seguirá haciendo: poetizar, reflexionar, indagar, enterrarse en la raíz. Todos los textos son cortos, pero algunos son cortísimos – síntesis propia de la poesía – flechazos que atinan en el blanco y provocan algo así como una explosión central en medio de un mundo aparentemente quieto y ajeno a lo humano, de un exterior tolerado con una gran dosis de indiferencia, pero que, sin embargo, esta íntimamente vinculado a nosotros. Un mundo que, como todos, es necesario escarbar para descubrir lo que guarda en sus entrañas. Es el caso de la metáfora del relato titulado «La formación de los cuerpos», ese texto en el cual Garet habla de los trozos de un metal que antes de ser soldados son pintados por dentro con un color verde que nadie habrá de compartir porque estará escondido, un esfuerzo en apariencia inútil por crear una tonalidad en una superficie que si bien no podrá verse será el que definirá la poetizada esencia de esos trozos más allá del alcance de la vista humana. Garet, como en el primer texto de este Las hojas de par en par, llamado «Iniciación», nunca se propone con su literatura mantener la silenciosa tranquilidad del sueño. Quizás por eso con él inaugura el libro asegurando que no es sólo por las hormigas, los caracoles y las arañas que los jardines de las casonas no alcanzan el descanso a la hora de la siesta. Nos dice que son también responsables las plantas fugaces llamadas «muchachos «, las cuales roban tiempo y liberan tiempo junto a un árbol, una enredadera, un gemido ahogado. Y justamente, Garet actúa como uno de esos «muchachos», su literatura no llega para contribuir al descanso del lector. Más bien, trata de inquietar, de despertar, de sacudir…”.

Miguel Ángel Campodónico

(Fragmento del discurso pronunciado en la presentación de la primera edición)

Fragmentos del libro que no fue

1.- …que no haya hormigas que se interpongan en este deseo de ver el cielo más cerca, un poco más cerca porque será mañana.