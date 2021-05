Deportivo Artigas apuesta a la Copa Integración: junta a la «A» con la «B»

«Como consecuencia de la terrible pandemia que ha azotado al mundo, el fútbol Salteño se ha visto muy afectado, no realizando ninguna actividad desde la finalización del campeonato 2019. Asimismo, ante el agravamiento de los casos con COVID, los clubes debemos acompañar al gobierno nacional en las medidas sanitarias y en las estimaciones que se proponen para llegar al 70 % de inmunizaciones en el mes de setiembre. De esta manera priorizando la salud de todos los salteños es que el Club Deportivo Artigas propuso una modalidad de juego».

A manera de introducción, la Comisión Directiva de Deportivo plantea el actual estado de situaciones colectivas que se generan en torno a la pandemia. El deporte afectado y la parálisis de la actividad. Por eso en Deportivo apuntan a un certamen a la medida de la realidad.

CON LA «A» Y CON LA «B»

Intervienen todos los clubes de las divisionales A y B y se jugará durante los meses de setiembre y diciembre. El Campeón y el Vice campeón, representarán a Salto en los campeonatos de OFI 2022.

Los clubes inscriptos son: Divisional A: Ceibal, Deportivo Artigas, Ferro Carril, Gladiador, Nacional, River Plate, Salto Uruguay, El Tanque, Saladero, Salto Nuevo, Sud América y Universitario. Divisional B: Albion, Arsenal, Libertad, Progreso, San Eugenio, Dublín Central, Fénix, Hindú, Peñarol, Rodó, Santa Rosa y Tigre.

El campeonato se organiza en 2 series de 12 equipos cada una desarrollándose en 2 fases, cuartos de final, semifinal y final.

FASE 1

Cada serie se organiza en 2 grupos y para la asignación de los mismos se tomarán las tablas de posiciones finales del último campeonato disponiendo los equipos en forma alternada y en orden.

Serie A

6 equipos divisional A + 6 equipos divisional B

Serie B

6 equipos divisional A + 6 equipos divisional B

Cada grupo estará conformado por 6 equipos clasificando 3 equipos por grupo y pasando a la fase 2 dentro de cada serie. (Cada equipo juega 5 partidos)

FASE 2

Se integra 1 grupo con 6 equipos. Clasifican 4 equipos dentro de cada serie.

(Cada equipo juega 5 partidos)

CUARTOS DE FINAL

Se enfrentan los 4 equipos de serie A contra serie B por sorteo y con ida y vuelta.

Clasifican 4 equipos

(Cada equipo juega 2 partidos)

SEMIFINALES

Clasifican 4 equipos y los ganadores en partido eliminatorio pasan a la final y los perdedores juegan por el 3 y 4 puesto.

(Cada equipo juega 1 partido)

FINAL

Cada equipo juega 1 partido.

En total juegan 14 partidos los equipos que lleguen a las finales, empezando el 5 de setiembre y finalizando el 5 diciembre. El total de partidos son: Fase 1 con 20 partidos; Fase 2 suma 10 partidos; en Cuartos de Finales, 8 partidos; Semifinal serán 2 partidos; Finales 2 partidos. Total: 42 partidos

En Fases 1 y 2 se jugaría sábados y domingos en doble jornada. Posteriormente en cuartos de final partidos ida y vuelta como locatarios y en semis y final en el Estadio Dickinson.

Sin ascensos y sin descensos

Para Deportivo Artigas, si del contenido del proyecto se trata, se apunta concretamente: «Si se optara por jugar con liguilla en cuartos de final con 8 equipos con los clasificados por serie, se juegan 7 partidos, totalizando 17 partidos. En este caso el Campeonato se inicia el 22 agosto y termina el 12 diciembre».

De última, un aspecto que no es menor, desde el momento que «para los entrenamientos se deben tomar 45 días anteriores al inicio del campeonato, por lo que se comenzaría a entrenar a partir del 20 de julio y con la variante el 5 de Julio.

No habría ni ascensos ni descensos y será voluntario para los clubes que deseen intervenir.

También existe la posibilidad de integrar a la divisional C agregando un grupo en cada serie. En este caso los clasificados a la segunda fase serían 2 por serie.

Para las definiciones en segundo partido, semis y final, directo a penales.

Las amonestaciones serían 3 amarillas consecutivas, 1 partido y 1 roja 1 partido.

Para las semifinales se eliminan sólo las tarjetas amarillas»

Restará saber si tiene aceptación o rechazo, surgiendo en función de la idea desarrollada. Un total de cuatro proyectos sobre la mesa. Desde los clubes, pronunciamiento. ¿Cuál de los cuatro?