Desde aquella lejanía del «Pitufo» domador

Jesús Noel Alzugaray. Quebracho. Paysandú. España. Salto.

«Toda mi vida fui hincha de Nacional, cuando volví de España me vino a buscar Peñarol, no fui por ser hincha del bolso”. Jesús Noel es el menor de 9 hermanos. Acompaña a su familia en las tareas de campo en la pequeña localidad de Quebracho, Departamento de Paysandú, entre ellas la doma de caballos con sus maestros, tíos y padre. Comenzó a jugar al fútbol en el Club Atlético Boston River de Villa Quebracho, pasó a Wanderers de Paysandú y llegó a la selección “blanca”. El gran campeón y figura, Victor Espárrago puso los ojos sobre él y lo llevó al Nacional capitalino. Todo fue rápido, explosivo. En Nacional pintaba para crack, pero se disfrutó poco tiempo. Encarador y guapo, no se achicaba. Sumó goles, entre ellos en un clásico, pero emigró rápidamente a España de la mano del mismo Espárrago. En la madre patria se encontró con Arsenio Luzardo.Con 22 años, la ropa puesta, el mate, un cassette de salsa y un montón de sueños, el “domador de Quebracho” partió a nuevos horizontes. Como mencionaba un título de la época: “Del caballo al avión”.

No es poco lo que en el tiempo se escribió sobre JESÚS NOEL ALZUGARAY. El «Pitufo» oriundo de Quebracho, que ayer 11 de mayo llegó a los 58 años de vida. Esta introducción sirve para calibrar los orígenes del «Pitufo», quien supo de tiempos en la selección de Paysandú y enfrentando Salto en el Dickinson. Y la verdad sea dicha: volaba por la zurda del ataque sanducero. No por nada se fue a España, hasta que se volvió con esa copa de estatura gigante, obtenida por haber sido el máximo goleador en Segunda División, en defensa del Huelva. El hecho es que por esas cosas de la vida o el destino, a principio de los años 90, el «Pitufo» fue uno más en el fútbol salteño. Y en un mismo año, él y Ramón Romero se sumaron a Almagro, mientras Gustavo Ferraz no lo pensó dos veces y lo integró a la selección salteña.

ESE TENDÓN MALDITO

«En el Recreativo Huelva, el “Tola” Luzardo lo habilitaba y Alzugaray no perdonaba, así fueron conquistando la Provincia onubense. Grandes actuaciones hacen despertar el interés de equipos grandes de España. Fue ídolo pero una complicada lesión (rompió el tendón de Aquiles) forjó su regreso a nuestro país. Fue enorme el recuerdo dejado por Alzugaray en el Recreativo, pero nunca volvió a recibir ese homenaje, lo esperaron y aún esperan. Omar Borrás, técnico de la selección uruguaya lo tuvo en cuenta en varios cotejos de cara al Mundial de México 86, pero al final no integró la lista de jugadores viajeros. Hincha de Nacional, en su regreso de España lo fue a buscar a Peñarol, pero rechazó la opción por ser «Bolso», cuenta él mismo “Pitufo”. No jugó más profesionalmente, moviendo las redes con los veteranos en Salto. No tuvo espejos, pero guarda buenos recuerdos de los tiempos compartidos junto a Carlitos Berrueta, Ricardo Perdomo, Arsenio Luzardo entre otros.»

El 23 de abril de 1985, el «Pitufo» jugó por primera vez en una selección uruguaya. Un total de tres juegos con la celeste. Alguna vez Jesús Noel Alzugaray exhibió esa misma copa a EL PUEBLO. ¡Hubo poco menos que desarmarla, para que entrara en la valija! Toda una reliquia para aquel «Pitufo», que también es este que llegó a los 58 años…El mismo del fútbol, después de aquella lejanía del «Pitufo» domador….