Desde Minas, Lavalleja, llegó la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, viernes 7 de mayo de 2021

Querida/o: Tuvimos un 1º de Mayo atípico, como en casi todo el mundo. La actividad central de la central sindical sindical fue la recolección de firmas para convocar al plebiscito para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) del año pasado. Y se batió un récord. Recolectaron 80 mil firmas en un día, de las aproximadamente 700 mil que necesitan. Si no me fallan los cálculos, andarían cerca del medio millón de firmas. En su proclama central -leída por mujeres y transmitida por internet-, el PIT-CNT recordó los 100 mil nuevos pobres que tiene el país, y lo para la central ha sido una ayuda muy escasa a quienes están peor, en medio de la pandemia. De paso, destacaron las 300 ollas populares que hay en todo el país, que alimentan a decenas de miles de personas todos los días. Los reclamos y consignas principales fueron la defensa de los servicios públicos de calidad, oposición al ajuste económico, las tercerizaciones y los recortes, otorgar una canasta básica de servicios públicos a los hogares más humildes, rechazo de aumento de las tarifas públicas y de la “mercantilización de las ollas populares”.

También, seguridad social pública, estatal y solidaria, sin Afaps, y no aumentar la edad mínima de la jubilación, algo que está en estudio en el gobierno. El sábado, a la misma hora que comenzaba la transmisión del acto virtual del PIT-CNT, el presidente Luis Lacalle Pou dio a conocer el cambio de titular del Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES. Sale Pablo Barthol, entra el diputado Martín Lema, del riñón de la Lista 404 del propio Lacalle, y cercano al mandatario. Al parecer, el gobierno, o más bien el Partido Nacional (PN), quiere darle un perfil más político a la cartera. Barthol pertenece al área social y al sector más conservador de la Iglesia Católica. Su gestión, en una cartera prioritaria para el gobierno, no será muy recordada, ni por propios, ni por ajenos. Con el nombramiento de Lema, enseguida surgió que el subsecretario del MIDES era su propio suegro, el ex intendente de Flores, Armando Castaingdebat, algo que está expresamente prohibido por ley desde hace unos años. Por la reacción de Castaingdebat, parece que no se habían dado cuenta. Renunció enseguida, y fue sustituido por Andrea Brugman, intendenta de Florida por unos meses en el 2020, tras la renuncia de Carlos Enciso para asumir como embajador en Argentina. Brugman es conocida por haber organizado en Florida el año pasado, siendo intendenta, una procesión con la imagen de San Cono, para combatir la pandemia de COVID-19. En una nota periodística de despedida, Castaingdebat dijo que llegó “con pocas ganas” al MIDES, y “sin saber lo que era”. Una torpeza política inusual para un político de su experiencia. Lema ya adelantó que habrá muchos cambios en la cartera, en la estructura, las direcciones y los programas. El sindicato del MIDES retiteró sus denuncias sobre el retiro del MIDES del territorio, desde el año pasado. Dicen que el ministerio, y el gobierno, han optado por una política social orientada al reparto de alimentos, “como casi única respuesta” a los 100 mil nuevos pobres del país. Denuncian que la compra y entrega de alimentos a ollas populares en la capital y el área metropolitana se canaliza a través de una compra directa de $ 65 millones (casi U$S 1,5 millones) a la Fundación Uruguay Adelante, privada y sin experiencia previa en el tema, cuando hay una repartición del MIDES (el Instituto Nacional de Alimentación, INDA), que se dedica justamente a eso. Dicen que la fundación no tiene personería jurídica y que no participó en ninguna licitación, justamente porque la LUC permite ahora hacer compras directas al Estado por hasta $ 200 millones. Canal 10 cesó el vínculo laboral del coordinador principal del informativo, Eduardo Preve, quien había ocupado el cargo por 16 años. Enseguida, periodistas y comunicadores denunciaron por redes sociales que Preve fue cesado por presiones de Presidencia. Dicen que no cayó nada bien una entrevista que la principal periodista de Canal 10, Blanca Rodríguez, hizo al secretario de Presidencia, Alvaro Delgado. Canal 10 aseguró en un comunicado público que el cese de Preve no tiene componentes políticos, y rechazo “por falsas e infundadas” las afirmaciones de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), que denunció que Preve fue cesado por presiones desde la Torre Ejecutiva. El Centro de Acceso a la Información Pública (Cainfo) dio a conocer su 7º informe anual de “monitoreo de amenazas”. Destacan en él la falta de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública (hay una ley que permite a cualquier ciudadano solicitarla) y el “retroceso informativo” a causa de la LUC. El informe detalla 49 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en el país. Es el número más alto registrado hasta ahora. 30 casos tienen que ver con restricción al acceso a la información. Andrés Lima (FA), intendente de Salto, pidió a la ANEP que suspenda el reinicio de clases en Salto, Villa Constitución y Pueblo Belén, tres localidades del departamento. Lima recordó que a fines de marzo, Salto tenía 522 casos activos de COVID-19, y un mes después eran 1.100. Al mismo tiempo, Salto es el 18º departamento con menor nivel de vacunación del país, luego de Montevideo. Volvieron a la presencialidad las 726 escuelas rurales del país que tienen un único docente. El lunes reabrirán las escuelas rurales con hasta 50 niños y grupos de educación inicial de 1 y 2 años, y de 5 años.

El miércoles recomienzan los de 12, y el 18 de mayo todos los grupos de 3 años. El mismo 18 reabrirán las demás escuelas rurales, primer ciclo de Primaria en el interior y escuelas de tiempo completo de Montevideo y Canelones. El Ministerio de Transporte (MTOP) prorrogó aforo máximo de 50% en buses interdepartamentales, hasta el 16 de mayo, a raíz de la situación sanitaria. Carolina Cosse propuso al presidente trabajar conjuntamente para la creación de cinco corredores metropolitanos, cuatro con buses eléctricos con hasta 160 pasajeros, y uno con ferrocarril. Acortarían los tiempos de los viajes un 30%, con gran confort para los usuarios. Afectaría y beneficiaría los habitantes de Montevideo, Canelones y San José, principalmente.

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El costo de la obra sería multimillonario y crearía unos 4.000 puestos de trabajo directos y unos 16.000 indirectos, a lo largo de cuatro o cinco años. Cosse pidió a Lacalle que el gobierno nacional se haga cargo de 50% de la obra, y las tres intendencias pagarían el resto, 33% Montevideo, 12% Canelones y 5% San José. Propone utilizar el mismo sistema de financiación y ejecución de obras de la Corporación Vial del Uruguay (CVU) para hacer y refaccionar carreteras. El director del Institut Pasteur, Carlos Batthyány, advirtió que a partir de mayo habrá un mayor subregistro de casos positivos de COVID-19, por un cambio metodológico. Según Batthyány, comenzarán a predominar los test de antígenos, más baratos y rápidos, pero menos precisos para detectar a pacientes positivos. Hace ya unas semanas, el MSP anunció que abandonaba la estrategia internacional “Tetris” (testear, rastrear y aislar a los pacientes con COVID-19) porque el país estaba desbordado de nuevos casos y era imposible seguir llevándola a la práctica. La vacunación sigue avanzando a buen ritmo, aunque las vacunas parecen llegar al país por cuentagotas, pero el New York Times nos escrachó en su tapa. Un mapamundi que publicó el diario, a todo color, muestra a Uruguay como “el peor del mundo” en cantidad de nuevos casos.

Las exportaciones uruguayas subieron 23,6 % en primer cuatrimestre de 2021 respecto a igual período del 2020, según informe de Uruguay XXI. Total del cuatrimestre U$S 3.042 millones, abril U$S 883 millones. Eso fue 29,4% más respecto a abril de 2020, cuando a su vez habían bajado 23% respecto a abril de 2019. No sé si me entendés. (Tu capacidad para ser confuso mejora día a día). Son los años. (Yo le llamaría de otra manera, pero dejalo así). En abril, el principal producto exportado fue la carne bovina (U$S 155 millones), y China fue el principal destino (59% del total). Le sigue la soja, la celulosa, el arroz, lácteos y madera. Jorge Amaro, subjefe de la custodia de Lacalle Pou fue denunciado por romper la cuarentena sanitaria e ingresar sin autorización a un campo para cazar animales. Fue suspendido por 15 días en su función. Diputados del FA y el cabildante Eduardo Lust votaron interpelación a la ministra de Economía Azucena Arbeleche por exoneraciones fiscales a empresa de Isaac Alfie, titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). La interpelación estaba prevista desde marzo, pero el Parlamento casi no sesionó en abril a causa de la pandemia. Se supo que el gobierno declaró reservado el expediente sobre la exoneración fiscal que beneficia a empresa de Alfie. Arbeleche y Alfie son las dos máximas autoridades económicas del país, y la primera firmó el documento de exoneración. Según dicen, la exoneración es legal.

Pero que se ve mal, se ve mal. Se dijo hace unas semanas que Alfie había renunciado a la exoneración luego de hacerse público el trámite, pero que ahora declaren reservado el expediente, como que no ayuda nada al gobierno. El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó 0,5% en abril (2% en el mismo mes de 2020), la más baja registrada ese mes desde el 2012. Inflación de 12 meses fue de 6,76%, la más baja en este gobierno. Es la primera vez que la inflación está en el rango meta del BCU (de 3% a 7%) desde abril de 2018. Encuesta de consultora Exante a empresarios. 44% dice haber recuperado nivel de actividad prepandemia, y 26% prevé incorporar personal. 85% aprueba gestión del gobierno (89% en octubre de 2020), 2% desaprueba y 13% no responde. Omar Estévez, diputado colorado salteño y empresario citrícola, fue grabado por una trabajadora del sector. En la grabación el legislador admite que envía buses con personas contagiadas de COVID-19 a recoger trabajadores zafrales para la cosecha de citrus. El tema lo dio a conocer el periodista Gabriel Pereyra. El legislador salteño ya levantó polémica en marzo de 2020, cuando no sólo votó, sino que además fundamentó, un proyecto de ley (para un fondo citrícola) que lo favorecía como empresario. Algo expresamente prohibido legalmente. El MSP decidió retomar el 17 de mayo la atención sanitaria presencial, estudios diagnósticos endoscópicos y cirugías de bajo riesgo. Estiman que hay al menos 60.000 cirugías atrasadas a causa de la pandemia. Más noticias de las que no me gusta dar.

Uruguay ocupa desde el miércoles el primer lugar en el mundo en muertes por COVID-19, considerando el promedio de una semana, con 17,31 personas por millón de habitantes. El pico se registró en el país el 15 de abril, con 18,55, pero entonces países como Hungría y Macedonia nos superaban en ese macabro ranking. (De fútbol, ¿no hablás hoy?). Nacional perdió 1-3 en su visita a Universidad Católica de Chile, y marcha último en su grupo de Libertadores. Peñarol va primero en su serie de la Copa Sudamericana, y ganó de visitante en Brasil. ¿Estás contento ahora? (No se trata de estar contento, sino de brindar información equilibrada). Andá… Te mando el abrazo de siempre. Cuidate.

Juan Antonio Minuano