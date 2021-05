Desde Minas, Lavalleja, llegó la cartita de Juan Antonio Minuano

Minas, viernes 14 de mayo de 2021

Querida/o: ¿Cómo andás? ¿Vacunado/a? Ojalá que sí. En el país cerca del 40% de la población ya recibió la primera dosis, y más del 25% las dos. Llama la atención la resistencia de muchos a aceptar la vacuna de AstraZeneca, que comenzó a llegar al país por el mecanismo COVAX de la OMS.

En Santa Lucía (Canelones) hay un vacunatorio que la ofrece libremente, y casi no va gente a pedirla. Y tiene la misma o mayor efectividad que varias de las demás. Estamos en un buen nivel de vacunación, aunque el país se mantiene en el triste primer lugar en el ranking de países con más muertes en relación a la población, 14,27 fallecidos diarios por millón de habitantes. En nuevos casos respecto a la población ya no lideramos en el mundo -es Bahrein-, y bajamos al segundo, entre los países con más de un millón de habitantes. Igualmente se nota que los números se han estabilizado a la baja, con poco más de 2.000 casos diarios, y menos de 50 fallecidos al día, en general. La tragedia nuestra de cada día. El fin de semana pasado tuvo el Día de la Madre, el domingo. Dio vergüenza ver los shoppings repletos el sábado, y restaurantes a reventar el domingo. Mucha gente se comporta como si viviéramos en Nueva Zelanda, país libre de COVID-19. El gobierno extendió las medidas dispuestas -cierre de gimnasios, clubes, espectáculos públicos y free shops, etc.- del 16 al 23 de mayo, y entonces evaluarán qué hacer. Las clases siguen normalizándose lentamente, y los gurises volviendo a las aulas. Comisión de Diputados trata proyecto de ley para crear un “pase verde” para ingresar a eventos, que lo tendrían las personas vacunadas. El proyecto prevé habilitar a responsables de espectáculos para que puedan prohibir la entrada a quienes no tengan el pase. Científicos detectaron la presencia en el país de la “variante andina” del virus, más contagiosa que la original. Ya tenemos la variante “Manaos”, la P1, con una prevalencia de 90%. Encuesta de Nómade Comunidad Consultora, sobre gestión del presidente Luis Lacalle Pou. 48% aprueba, 41,3% desaprueba, 8,9% ni fu ni fa. Entre las mujeres, 43,5% aprobación, 42,9% desaprobación. Hombres, 52,5% aprobación, 40% desaprobación. Montevideo, 36,7% aprobación y 51,5% desaprobación. En el interior, 55% aprobación y 34,9% desaprobación. La aprobación crece con la edad: de 18 a 34 años 39,4%, de 35 a 59 años 50,7%, mayores de 60 años 51,9%. Según nivel educativo: bajo 60,3% de aprobación, nivel medio 45,1%, nivel alto 29,5%. El ministro con mayor aprobación es el de Salud, Daniel Salinas, con 51,4% y sólo 19,9% de desaprobación. Le siguen Alvaro Delgado (secretario de Presidencia, 41,9% y 24,1%) y Javier García, en Defensa (37,2% y 33,4%). Con saldo negativo, el ministro de Interior Jorge Larrañaga (40,4% y 41,7%), Azucena Arbeleche (Economía, 35,1% y 41,3%). También tienen saldo negativo los ministros de Trabajo (Pablo Mieres), Educación (Pablo da Silveira) y del MIDES (Pablo Bartol, recién sustituido). Casi 19.000 niños más que en el 2020 fueron incluidos para recibir alimentación en Primaria. Ahora se brindan 163.800 prestaciones, contra 145.000 en el 2020. Con el cierre de escuelas, hasta la mitad de las familias no ha recibido los tiques de alimentación, que se entregan en locales de cobranza, por falta de coordinación. Según estudio científico, el semen de los uruguayos perdió calidad en los últimos 30 años, algo que también sucede en muchas otras partes del mundo. Esto se debería a estilos de vida, factores ambientales o geográficos. La concentración de espermatozoides a caído 1% cada año, pero recién llegaría a niveles alarmantes en 60 años, si el deterioro no se acelera. El Frente Amplio (FA) pedirá la remoción del diputado colorado salteño Omar Estévez y lo denunciará ante la Justicia. Este reconoció, en una conversación telefónica grabada por una trabajadora, que incumplía gravemente protocolos sanitarios con sus trabajadores, en su empresa hortícola. Además, lo acusan de votar como diputado un fondo citrícola que lo favorecía como empresario, algo estrictamente vedado legalmente. Rodrigo Goñi, diputado nacionalista, dijo que el planteo del FA es “pertinente”. (Yo creo que si los blancos lo apoyan, se les arma un lío coalicionario de proporciones). Para la empresa encuestadora Factum, los promotores del referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) ya cuentan prácticamente con las firmas necesarias para convocar al plebiscito. Estudio de Factum mostró que 21% de los habilitados ya firmó, otro 14% está dispuesto a firmar y 17% tiene dudas acerca de firmar o no. Se necesita que 25% de los habilitados a votar firmen, unas 675.000 personas. Hay una diferencia de 100.000 adhesiones entre las firmas oficiales en poder de la Comisión Pro Referéndum y lo que dice la encuesta. Factum dice que debe haber muchas papeletas ya firmadas que no han llegado a la comisión. La misma encuesta muestra que 44% está en contra de derogar los artículos de la LUC, y 38% a favor, con 18% que no tiene posición todavía. El semanario Búsqueda reveló que Rodrigo Perna, adjunto a la Dirección del Hospital de la Mujer del Pereira Rossell, marca horas de trabajo en ese centro de salud público, al mismo tiempo que cubre una guardia de cirugía en la mutualista Asociación Española. Perna negó al semanario que eso ocurriera, y dijo que si ocurría, era de manera esporádica. Encuesta de Opción para el Sindicato Médico (SMU). 99% de los médicos planea vacunarse contra el COVID-19, y 80% de los médicos activos ya recibieron dos dosis. 70% admite sufrir estrés laboral, 51% tiene recarga laboral y 50% dice que no puede ejercer la profesión en condiciones adecuadas. 20% expresa sentimientos de vulnerabilidad frente al virus de COVID-19 y 59% tiene mucho o bastante temor a contagiarse en el trabajo. 35.300 niñas, niños y adolescentes pasaron a vivir en hogares bajo la línea de pobreza en 2020. Ese año, 20,2% de ellos (176.375) vivía en hogares por debajo de la línea de pobreza, según informe del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. La pobreza pasó de 8,8% de la población en el 2019 a 11,6% en el 2020, un aumento de casi cien mil personas. El aumento de la pobreza fue especialmente fuerte en el interior, donde pasó de 6,5% en el 2019 a 10,3% en el 2020. La venta a de vehículos nuevos volvió a crecer en abril, 232,6% frente a abril del 2020, cuando estalló aquí la pandemia. Fue el mejor abril en cinco años. Los más vendidos ese mes, en orden: Suzuki, Chevrolet, Volkswagen, Renault y Hyundai entre los autos. En lo que va del año, Fiat, Chevrolet, Suzuki, Volkswagen y Renault. El gobierno reveló el hallazgo de documentos militares en el Grupo de Artillería Nº5. Se los entregó a la Fiscalía y a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), y los publicó en internet. Hay una larga entrevista a Mauricio Rosencof cuando era un joven dirigente del MLN-T, en una revista interna tupamara, y otros documentos de inteligencia, con actividades entre 1972 y 1977. El ministro de Defensa, Javier García, dijo que la política oficial será la de divulgar todo lo que aparezca. Para Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, los documentos encontrados difícilmente contribuirán, por su contenido, a avanzar en la búsqueda de desaparecidos. La organización ya informó el año pasado a Lacalle Pou que uno de los archivos del tenebroso Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) de la dictadura, está en la sede de la División de Ejército 1. Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares, valoró que haya aprecido la información y que se haya difundido. Para él, además, la aparición de los documentos es una “jugada de mosqueta” de militares, pero sin participación del gobierno. Y todo esto sucedió a pocos días del 20 de Mayo, fecha en que cada año se realiza la Marcha del Silencio. Que no habrá este año tampoco, por la pandemia. Un estudio socioeconómico del sindicato de funcionarios estatales (COFE) afirma que la rebaja salarial a estos equivale a U$S 192 millones. COFE advierte que esto es un serio golpe al consumo interno, y denuncia que la eliminación de cientos de contratos y el recorte de vacantes está generando muchos problemas en la gestión de servicios públicos. El martes, un fallo en un servidor informático de ANTEL dejó sin internet fijo a unos 50 mil usuarios en Montevideo, por unas horas. El sindicato del ente, SUTEL, advirtió que este fallo, junto a otros que se han dado, deblita la imagen de una empresa que se ha caracterizado por brindar servicios confiables. Desconocidos robaron un busto de Raúl Sendic Antonaccio, líder histórico tupamaro. Estaba en la ruta, a la entrada de la localidad de Bella Unión (Artigas), en un monumento que se hizo allí en su homenaje, en 2019. Es la segunda vez que lo roban, y seguramente será repuesto nuevamente. El embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, pidió al presidente Lacalle vacunar contra el COVID-19 a los compatriotas que residen en Argentina.

El presidente lo estudiará, pero Daniel Salinas, titular de Salud Pública, ya anunció su oposición, diciendo que primero hay que terminar de vacunar acá. La Universidad de la República (UdelaR) decidió postergar las elecciones universitarias, previstas para el 30 de junio, a causa de la pandemia. Ya habían sido postergadas en el 2020, por la misma razón. Se prevé realizarlas en el segundo semestre. Un juez de Maldonado formalizó la investigación sobre Darwin Correa, edil del PN, por “presuntas lesiones personales intencionales” contra un colega del FA en la Junta, Nelson Lages, quien ya no ocupa una banca. Según videos de vigilancia, Correa lo atacó por la espalda en el hall de la Junta el año pasado, luego que Lage recordara en una sesión que Correa había sido sobreseído por defraudación tributaria. Daniel Salinas anunció que los jóvenes entre 18 y 30 años se vacunarán entre el 1° y 8 de junio, y serán agendados en la última semana de mayo. Planteó que la tendencia a la baja en los contagios puede deberse al alto nivel de vacunación. Tuvimos hasta 33.000 casos activos en todo el país, y ahora andamos en menos de 25.000. Trabajadores de Enseñanza Secundaria repudiaron el ataque a la vivienda de una docente en La Paz (Canelones), porque tenía colgada una balconera promoviendo la recolección de firmas para plebiscitar 135 artículos de las Ley de Urgente Consideración (LUC). La casa fue apedreada por un grupo de desconocidos, que antes de tirar las piedras insultaron a la mujer, que estaba dentro. El PIT-CNT decidió hacer un paro general de 24 horas el 17 de junio. Será un paro “contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario, en defensa de la vida”, según definió la central. La diputada colorada Nibia Reisch defiende su proyecto que prohibiría la cría y reproducción de 15 razas de perros “potencialmente peligrosas”, y establecería requisitos para sus propietarios. El proyecto es rechazado por asociaciones animalistas. Reisch recordó que sólo en el Hospital Pereira Rossell, cada día ingresa un niño, en general menor de 6 años, con una mordedura grave. Estas razas ya representan el 10% de la población total canina del país. Hace unas semanas, un pitbull mató a un niño de cinco años. Bueno querida/o, me despido, bajo varias capas térmicas, que el frío está precioso por aquí. (No te quejes, que a vos te gusta). ¿Quién se quejó? El abrazo de siempre.

Juan Antonio Minuano