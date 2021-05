Desde primera semana de setiembre hasta el 18 de diciembre: cuatro en la liguilla final

La noche de decisión en la Liga; el formato que se votará

No se deja de valorar la actitud de Salto Nuevo, Deportivo Artigas y El Tanque, proponiendo cada uno de ellos, formas de disputa, con la mira puesta en la temporada 2021. Pero el hecho es que el sistema elaborado en conjunto por Nacional y Ceibal, parece definitivamente recoger la abrumadora mayoría de quienes son parte del Consejo Superior.

Será cosa de aguardar la instancia de esta noche en el Consejo Superior, cuando los proyectos sean puestos a consideración de los delegados.

A manera de síntesis, el Campeonato Salteño se iniciará en la primera semana de setiembre y se prolongará hasta el 18 de diciembre. Algunos días menos que cuatro meses, tratándose de una fórmula que permita jugar, más allá de la incertidumbre que campea.

El hecho es que la definición TIENE Y DEBE PLANTEARSE. También de esa manera lo interpretaron los neutrales de la Liga Salteña de Fútbol, que reclamaron un pronunciamiento de los clubes. Ya es harto sabido que se aguarda «el peor escenario»: afrontar el certamen sin aficionados en las tribunas. Pero por lo menos, los neutrales saben a qué atenerse para una tentativa entre ceja y ceja: obtención de dinero para contemplar los presupuestos de las tres divisionales. Ya esta noche en la «A» surgirá la resolución, mientras que a nivel de la «C» ya desde los clubes se decidió avalar el proyecto elaborado por los neutrales, por lo que solo estaría restando la Divisional «B» en materia de pronunciamiento.

El hecho es que Nacional y Ceibal ajustaron sus ideas primero, para unificar después, alumbrando un proyecto que es del caso tenerlo en cuenta.

FORMA DE DISPUTA ARTICULO 1.

A) Se jugará un campeonato ACUMULADO todos contra todos a una sola rueda (11 fechas) ARTICULO 2.

A) El ganador de este torneo Acumulado se clasifica directo para la disputa de la liguilla

B) Los seis siguientes clasificados en la tabla del torneo acumulado o sea del 2ª al 7ª jugaran en modo de playoff dos partidos, clasificando los tres ganadores a la liguilla

C) Teniendo ventaja deportiva los TRES primeros de la tabla acumulada. Siguiendo el siguiente orden de cruzamientos: LLAVE 1: 2ª vs 7ª // LLAVE 2: 3ª vs 6ª // LLAVE 3: 4ª vs 5ª

D) El ganador del acumulado más los tres ganadores de los play off disputaran la liguilla ARTICULO 3. DEFINICIONES •

En caso de haber dos equipos igualados en el primer lugar o en alguno de los otros lugares de clasificación a los play off se procederá a: • DIFERENCIA DE GOLES • GOLES A FAVOR • GOLES EN CONTRA • SUMA DE PUNTOS PARTIDOS ENTRE ELLOS • SUMA DE GOLES EN PARTIDOS ENTRE ELLOS • EN CASO DE QUEDAR IGUALADOS EN TODOS LOS CASO ANTERIORMENTE MENCIONADOS SE JUGARÁN PARTIDOS.

ARTÍCULO 4. LIGUILLA

La liguilla se disputará con los cuatro equipos clasificados a través de la manera mencionada anteriormente. Si el campeón de la liguilla es el mismo del acumulado será el campeón Salteño. A) El campeón del campeonato Acumulado de la categoría tendrá un partido extra, donde podrá ser utilizado en caso de terminar hasta tercero en posición compartida.

B) En caso de que sean dos los equipos igualados en la misma posición se jugará un solo partido final. (En caso de terminar igualados en tiempo reglamentario se definirá con tiros penales sistema FIFA).

C) En caso de ser tres los equipos igualados en la primera posición y esté involucrado el campeón del acumulado, se jugará un partido semifinal entre los dos equipos restantes y el campeón del acumulado esperara en una final por la Liguilla.

D) En caso de ser tres los equipos igualados en la primera posición y que el campeón del acumulado no esté involucrado se sorteará quien pasa directo a la final y por ende los otros dos jugarán una semifinal.

E) De quedar los cuatros igualados en la primera posición se jugarán semifinales y final. El campeón del acumulado de perder su semifinal no perderá el partido extra.