Destacada colocación del 95% de Plazarural en su remate 233

Con cuatro jornadas de remate, Plazarural finalizó las ventas de su segundo remate del mes de abril número 233 más el Plaza Braford. La colocación total de esta última edición fue de 26.962 vacunos que sumados al remate anterior (232) y al remate de marzo (230+231 Plaza Angus) da un total de 76.288 animales comercializados en poco más de un mes.

Alejandro Zambrano director de Zambrano & Cía. sostuvo que fue un muy buen remate con casi 27 mil vacunos comercializados y cerca de 47 mil vacunos vendidos en el mes de abril. Agregó que en la última jornada de este jueves, las categorías «más complicadas» como los lotes mixtos de terneros/as y vientres preñados mantuvieron el ritmo de colocación de las jornadas anteriores y con porcentajes de ventas muy altos también y valores referencias que se generan para el mercado a partir de varias categorías de mucho volumen.

«Lo que nos deja contentos es el alto porcentaje de ventas, más allá de los promedios, el porcentaje de ventas en definitiva es lo que permite definir un evento exitoso por que refleja que la oferta y la demanda se encontraron».

Zambrano señaló que el clima ha sido determinante para la situación que se está viviendo en el mercado de la reposición, además, dijo que otro factor importante es la incidencia de «las actividades conexas» como lo son el mercado del gordo, la exportación de ganado en pié, China entre otros. También mencionó que hay otros factores que suman «con menor incidencia» como lo son la agricultura y la buena noticia de los valores de los granos.

Finalmente, dijo que lo importante es destacar el buen momento, aprovecharlo, capitalizarlo y disfrutarlo.

También Francisco “Peto” Cánepa, director de Ruben F. Cánepa Agronegocios coincidió en que el momento para las haciendas es muy bueno con el clima que acompaña y los valores de las haciendas que se tonifican día a día. Señaló que fue una semana muy positiva para los ganados de invernada, con valores muy interesantes y altos porcentajes de ventas. El consignatario salteño señaló además, que fue un remate muy destacado donde todos los ganados «se despacharon» de forma muy ágil en las cuatro jornadas de ventas lo que demuestra la gran necesidad de hacienda que persiste para el campo, «es un año diferente ya que hay mucha avena y trigo forrajero recién sembrado, gracias a las lluvias las praderas ahora se están acomodando muy bien».

Denis Capdeville, integrante del equipo de Indarte & Cía. sostuvo que «no es muy común comercializar más de 50 mil cabezas en un mes con una oferta muy abultada y destacados valores. Destacó que lo que llamó la atención en este último remate fue la diferencia entre los «ganados con más clase, con renombre y genética» de igual peso, sobre aquellos que no lo son, «me parece muy bueno que así sea, cada vez se nota más las diferencias, lo vimos con la ternerada, también en los novillos, la vaca de invernada y las vacas preñadas».

VALORES

Terneros -140 kg. U$S 2,57; terneros -180 kg. U$S 2,41; terneros +180 kg. U$S 2,23; terneros U$S 2,35; novillos 1 a 2 años U$S 1,96; novillos de 2 a 3 años U$S 1,88; novillos + de 3 años U$S 1,76; Holando U$S 1,51; vacas invernada U$S 1,55; terneras U$S 2,21; terneros/as U$S 2,16; vaquillonas 1 a 2 años U$S 1,91; vaquillonas + de 2 años U$S 1,85; vientres preñadas U$S 671,48; vientres entorados U$S 558 y piezas de cría U$S 390,93, vacas de cría U$S 1,86.