Se celebra: Primer jueves de mayo

6 de mayo de 2021

Desde cuando se celebra: 2013

El primer jueves del mes de mayo se celebra el Día Mundial de la Contraseña, una fecha que pretende concienciar al usuario de la importancia que tiene establecer contraseñas y claves seguras y robustas, ya que éstas son la llave de nuestra información personal.

Una contraseña o clave es una forma de autentificación que utiliza información secreta para controlar el acceso hacia algún recurso. La contraseña debe mantenerse en secreto ante aquellos a quien no se les permite el acceso.

Aprovechando esta efeméride, queremos recordar la gran importancia que tiene hacer un uso adecuado de esta medida de autenticación para que la seguridad de una empresa o cuenta personal no se vea comprometida.

Las contraseñas muchas veces no cuentan con toda la atención que deberían, lo que es un grave error que puede poner en jaque a la empresa. En muchas ocasiones son la única medida de seguridad con la que cuentan las herramientas y servicios corporativos, como el backend de la página web corporativa, los perfiles de redes sociales o el correo electrónico.

Uno de los errores más habituales que se comenten en el uso y gestión de las contraseñas es utilizar un clave débil, a esto se le añade que muchas veces esa clave débil es utilizada además en varios servicios. Estas prácticas son un para la seguridad de la empresa y también para su reputación.

Una contraseña segura es una contraseña que otras personas no pueden determinar fácilmente adivinándola o utilizando programas automáticos. Sugerencias para la creación de una contraseña segura: Debe incluir números. Utilice una combinación de letras mayúsculas y minúsculas.

Las contraseñas seguras emplean una combinación de letras, números, mayúsculas y símbolos para formar una cadena impredecible de caracteres que no asemejen palabras o nombres.

Origen del Día Mundial de la Contraseña

El origen de esta fecha parte del investigador en seguridad Mark Burnett que en su libro Perfect Passwords (2005) anima a las personas a establecer un nivel de seguridad alto en la elección y uso de las contraseñas, y propuso celebrar un día para concienciar sobre ello.

Inspirado en esta idea, Intel Security tuvo la iniciativa de declarar un Día Mundial de la Contraseña, que se celebraría el primer jueves de mayo, desde el año 2013.