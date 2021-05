Diputado Estévez presentó renuncia a su banca y fue rechazada por Germán Coutinho

El diputado por el Partido Colorado Omar Estévez declaró en el Ministerio de Salud Pública (MSP) tras ser convocado para dar explicaciones sobre el audio, difundido por Radio Sarandí (690 AM) en el que el legislador decía que envío a ocho trabajadores con coronavirus a trabajar en la cosecha de cítricos en su empresa. Foto: Miguel Ángel Moreira

RENUNCIA RECHAZADA

Estévez aseguró que presentó la renuncia al líder de su sector, Germán Coutinho, pero este no la aceptó. «Me dijo que de ninguna manera tenía que renunciar a mi banca», señaló Estévez.

DESCARGOS

«Se abrió un expediente administrativo, nos dan 10 días para presentar los descargos sobre el audio en el que yo me expreso mal, tal cual lo reconocí, que fueron test rápidos y no test positivos de esas ocho personas», agregó. En ese sentido, el legislador dijo que «en el correr de estos 10 días» presentarán «los descargos correspondientes». «Por eso estoy tranquilo y viajo tranquilo para mi departamento», aseguró.

Estévez sostuvo que a esos ocho trabajadores les habían hecho un test rápido de coronavirus, que dio negativo.

«Las pruebas que voy a presentar el lunes al MSP se las voy a presentar al Comité de Ética del partido y a la bancada, porque se las tengo que presentar y les debo una disculpa», sostuvo el legislador. En ese sentido, cree que el Partido Colorado «no merece que una mala interpretación de palabras mía hoy lo esté dañando».

PARTIDO COLORADO

El Comité Ejecutivo Nacional colorado discutirá sobre el tema el lunes en su reunión semanal, previo a la comparecencia de Estévez. Además, el legislador será recibido el lunes por la bancada de Diputados del partido.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y/O JUDICIAL

Por su parte, los diputados del Frente Amplio emitieron un comunicado señalando que en la grabación se «admitiría no respetar los protocolos COVID ni de salud de las y los trabajadores de su empresa». A su vez, rechazaron las declaraciones e informaron que analizarán «las acciones correspondientes» para determinar la «responsabilidad política tanto a nivel parlamentario y/o de la Justicia, si correspondiere».

HECHOS

En la mañana del jueves, se difundió en Radio Sarandí de Montevideo un audio privado del Diputado salteño Omar Estévez dirigido a una persona identificada como una de sus trabajadoras en la empresa que vende servicios en tiempos de zafra del citrus.

En ese audio puede escucharse claramente al legislador sostener que “yo tenía Belén con 8 positivos en el ómnibus y nunca dejaron de trabajar». «Si querés, yo te corto el ómnibus mañana, pero no me compliqués con esa pavada», asegurando que «no hay un protocolo que diga que el hombre las contagió a ustedes». El hombre en cuestión sería «el supervisor», quien según Estévez «no tiene contacto con la gente».

«Si estás preocupada, encuarentenate vos», sugiriendo que si el «problema» de su interlocutora era «uno de los cosechadores arriba del ómnibus», sólo correspondería que «se hisopen los que están más cerca». «Yo me contagié y no se hisoparon todos los diputados, sino los dos que estaban cerca de mí». Finalmente, aseguró que despachar el bus para recoger a su interlocutora y a otra trabajadora le resultaba oneroso «avisame y les corto el ómnibus, me hacen un favor».

Ante esto, inmediatamente hubo repercusiones a nivel político no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Es así que la propia vicepresidenta Beatriz Argimón sostuvo a medios capitalinos que el caso del diputado Estévez tendrá un tratamiento parlamentario, mientras desde el Frente Amplio se adelantó que se estudiará los pasos a seguir sobre este caso el próximo día martes, cuando se produzca la reunión semanal de coordinación de la bancada y donde a pedido de varios sectores se estudiará la posibilidad de poner en funcionamiento los engranajes del artículo 115 de la Constitución por la cual Estévez podría llegar a ser expulsado del Parlamento. Pero el Partido Colorado no dejó pasar mucho tiempo y Estévez fue convocado a rendir explicaciones al Comité Ejecutivo Nacional, dejando pendiente el pasaje al Tribunal de Ética partidaria.