Dirigentes sindicales y políticos de todos los partidos, expresan su rechazo y preocupación por los dichos del diputado colorado

Sobre audio viralizado del Diputado Omar Estévez

En la mañana de ayer, se difundió en Radio Sarandí de Montevideo un audio privado del Diputado salteño Omar Estévez dirigido a una persona identificada como una de sus trabajadoras en la empresa que vende servicios en tiempos de zafra del citrus.

En ese audio puede escucharse claramente al legislador sostener que «yo tenía Belén con 8 positivos en el ómnibus y nunca dejaron de trabajar». «Si querés, yo te corto el ómnibus mañana, pero no me compliqués con esa pavada», asegurando que «no hay un protocolo que diga que el hombre las contagió a ustedes». El hombre en cuestión sería «el supervisor», quien según Estévez «no tiene contacto con la gente».



«Si estás preocupada, encuarentenate vos», sugiriendo que si el «problema» de su interlocutora era «uno de los cosechadores arriba del ómnibus», sólo correspondería que «se hisopen los que están más cerca». «Yo me contagié y no se hisoparon todos los diputados, sino los dos que estaban cerca de mí». Finalmente, aseguró que despachar el bus para recoger a su interlocutora y a otra trabajadora le resultaba oneroso «avisame y les corto el ómnibus, me hacen un favor».

Ante esto, inmediatamente hubo repercusiones a nivel político no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Es así que la propia vicepresidenta Beatriz Argimón sostuvo a medios capitalinos que el caso del diputado Estévez tendrá un tratamiento parlamentario, mientras desde el Frente Amplio se adelantó que se estudiará los pasos a seguir sobre este caso el próximo día martes, cuando se produzca la reunión semanal de coordinación de la bancada y donde a pedido de varios sectores se estudiará la posibilidad de poner en funcionamiento los engranajes del artículo 115 de la Constitución por la cual Estévez podría llegar a ser expulsado del Parlamento. Pero el Partido Colorado no dejó pasar mucho tiempo y Estévez fue convocado a rendir explicaciones al Comité Ejecutivo Nacional, dejando pendiente el pasaje al Tribunal de Ética partidaria.

EL PUEBLO requirió la opinión de varios dirigentes políticos que se expresaron en las redes sociales y de dirigentes sindicales. También ofreció a Estévez la posibilidad de expresarse sobre el suceso que lo tiene como protagonista, pero prefirió remitir una declaración escrita que está incluida en este informe.

«ES VERGONZOSO»

Para el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Citrícola Salteña (SUTCSAL), Marcelo Di Paola, «como sindicato y como cualquier persona, condenamos la actitud que ha tenido el señor empresario y también legislador nacional Omar Estévez, primero que nada por la coyuntura en la que está el país, pero principalmente nuestro departamento, donde los casos de COVID se han disparado, y donde el día a día de cualquier familia es no contagiarse y las precauciones que todos estamos llevando adelante en protección de la vida de las personas y su familia».

«Escuchar en un audio lo que dice Paco Estévez es vergonzoso, donde da a entender que 8 trabajadores tenían COVID positivo y que él como empresario estaba al tanto, y esas personas siguieron trabajando, poniendo en riesgo la salud pública de todos, cuando él lo que tenía que haber hecho era haber aislado a esos trabajadores y hacer hisopar a la gente que lo rodea».

«Como trabajador y representante sindical, estas actitudes las condenamos. Habría que hacer una condena sobre ese tema, principalmente siendo él un diputado y donde todos estamos colaborando para tener un control sobre la pandemia y Estévez pone en evidencia que la vida de las personas se ve que para él no valen».

«NOS PARECE PÉSIMO»

El dirigente de la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay, Juan Carlos Albano, comenzó aclarando que «lo primero que tenemos que decir es que a pedido de la UTRAU, se van a reabrir los Consejos de Salarios para rever todo el tema del protocolo sanitario».

Sobre «los dichos de Omar Estévez, escuchándolo fríamente, sin haber escuchado la versión de Estévez, reprobamos las formas y lo que en el audio se dice. Sabemos que no está dentro de las virtudes de Paco Estévez ser buen orador, por lo tanto, puede haberse enredado en sus propias palabras».

«Estuvimos en la tarde tratando de conectarnos con esta gente de Belén y Constitución para conocer por boca de los propios compañeros lo que está pasando y le vamos a pedir en algún momento, dentro de unos días, una reunión a Omar Estévez para escucharlo y tomar algún tipo de postura».

«Por lo pronto, reconocemos que nos sorprendió, durante la tarde hemos recibido audios de todo tipo, quejas, pero si hay algo que hemos aprendido con el tiempo, es no creer 100% lo que se habla en las redes sociales. Por eso, queremos hablar con los trabajadores y con Estévez, que es el otro involucrado, pero lo del audio nos parece pésimo».

«ES GRAVE»

Por su parte, el joven dirigente colorado Facundo Esteche, quien encabezó la lista 759 a la Junta Departamental, consideró que lo que se escucha en el audio de Estévez «es grave porque es un Representante Nacional, pero más allá de eso, está cómo se refiere al trabajador, en una forma en la que no creo sean los valores e ideales del Partido Colorado, aparte que no solo hiere a la persona a la cual se dirigió en el audio, sino que hiere a todos los trabajadores».

«Esto ya está en manos del Comité Ejecutivo Nacional, que es quien lo debe tratar y ver si lo deriva al Comité de Ética, que creo que es lo que se debe hacer y que es lo que espero. Por otro lado, él también tiene la chance, como toda persona, de poder defenderse, como así también pedir disculpas públicas».

«Este tipo de actitudes no me representan, pero será el Partido Colorado el que deba decidir los pasos a seguir. Es una pena que el Comité Ejecutivo Departamental no funcione en Salto, porque si funcionara, por lo menos podría haber un diálogo que hoy está faltando. Al final del día, tiene que quedar claro que al trabajador en el Partido Colorado se lo defiende, y por sobre todo, se lo respeta».

«COMO COLORADO ME DA MUCHA VERGÜENZA»

El dirigente colorado Francisco Merino, consideró que «acá se ve una falta de empatía con el entorno, y eso es bravo, porque deja en claro que tenemos a una persona en el Parlamento que no está preparada, y esto lo vengo sosteniendo desde antes. Los diputados por Salto, hace varias Legislaturas que no han esado preparados para el cargo. Seguramente sean buenos en otros lugares, pero un diputado debe exhibir conocimiento, tiene que saber dialogar, cosa que no vemos en estos momentos en diputados de ningún partido, no solo en el nuestro».

«Veo una gran ignorancia por parte del diputado, y tengo miedo que por el audio que escuché y que se ha hecho viral, haya un roce con la mala intención. No hay un mínimo decoro. Y el Partido Colorado no puede respaldar a este tipo de personajes. Esta situación deja en evidencia que tenemos a un diputado a quien le pagamos el sueldo todos los meses y está abocado netamente a sus cuestiones privadas y personales. Me pregunto como contribuyente, ¿por qué tengo que tolerar eso? Como colorado este episodio me da mucha vergüenza».

«DEBERÍA APARTARSE DE LA POLÍTICA»

Para el dirigente nacionalista Pablo Bonet, «la actitud del Diputado Omar Estévez careció totalmente de ética, donde priorizó el tema de interés laboral personal y no la salud de las personas que trabajan con él o que él transporta. Se trata de una actitud que no va en sintonía con lo que todos los ciudadanos, y en especial, la gente que está vinculada a la política, y en particular los representantes

de todos los salteños, en este caso deben asumir una actitud que realmente deja mucho que desear».

«Es algo que realmente llama la atención, porque hace más de un año que venimos hablando de lo que es la situación de la pandemia, de lo que significan los protocolos, de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, y aquí se actuó en base a lo que no hay que hacer».

«Creo sinceramente que este diputado debería tomar una actitud responsable ahora, y apartarse de la actividad política. Si así no lo hiciera, creo que su partido y su sector se lo debería reclamar, y si no la clase política debería tomar una acción ejemplarizante y tomar alguna acción interna en el Parlamento».

«Esto está claro, más allá de las aclaraciones, porque lo que he escuchado del diputado de que se equivocó al decir que los positivos en realidad eran hisopados, al hecho no cambia nada porque si una persona es hisopada, se le realiza ese control sanitario porque se puede suponer que es positivo, por lo tanto, una persona que es hisopada, dentro de los protocolos que estamos viviendo desde hace más de un año, debe estar en cuarentena, y eso no se cuidó poniendo en riesgo la salud de otros empleados. En resumen, se trata de una gran decepción, y creo que aquí hay que tomar las medidas acordes a la irresponsabilidad de un diputado».

«NO SE PUEDE JUGAR CON LA SALUD DE LA GENTE»

Para el edil del Frente Amplio, Pablo Alves, «en estos días hemos tenido contacto con compañeros de Constitución y Belén porque había saltado los focos allá, primero en Belén y después en Constitución. Ellos nos comentaban que uno de los principales problemas es la fuente de trabajo y que a la gente le cuesta hacer la cuarentena, y que los trabajos que tienen la mayoría dependen de la locomoción, o van a termas del Arapey o van a la zafra de la naranja, y que en los ómnibus no se cumplía con los protocolos».

«Cuando escuché al audio de Paco Estévez, la verdad que me sorprendió, me indignó mucho porque él está reconociendo que transportó gente con COVID hacia la zafra y muestra una total muestra de insensibilidad y de no conocimiento de los protocolos que el gobierno ha decretado, y él es parte del gobierno, además de ser un Representante Nacional».

«La indignación pasa también porque la gente está necesitando trabajo y salir a hacer la changa, llevar plata para el pan de su casa. Pero no se puede jugar con la vida de las personas, o como él le dice a esa mujer que si quiere se baje del ómnibus. Ya me parece muy grave que lo diga cualquier persona o cualquier empresario, pero lo es mucho más cuando ocupan un cargo electo y que representa a todos los salteños. La verdad que eso me indignó porque no se puede jugar con la salud de la gente».

«Y el agravante es que hace unos diez días salió a decir que no conseguía gente para la cosecha, como que la gente no quería trabajar por no perder un plan social, dándole un enfoque político. Con esto se demuestra, por lo menos en parte, que la gente no es que no quería perder el plan social, no es que la gente sea vaga y no quiere trabajar, es que no quiere ir a trabajar en las condiciones que él les da. Ese es el problema».

EL MARTES DECIDE EL FA

Consultado por EL PUEBLO, el diputado Álvaro Lima expresó que «la bancada de diputados del Frente Amplio se reunirá el próximo martes y allí sabremos si habrá tratamiento parlamentario. Prefiero esperar y estar a lo que ese ámbito orgánico decida expresar, si lo hace. Así se nos ha pedido».

Mientras tanto, trascendió en medios capitalinos que sectores del Frente Amplio están reclamando que se estudie en este caso la aplicación del artículo 115 de la Constitución, por lo cual, «cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes. Por igual número de votos podrá removerlo por… actos de conducta que le hicieran indigno de su cargo».

EL PUEBLO también intentó comunicarse infructuosamente con el Diputado Rodrigo Albernáz para conocer sus impresiones. Por su parte, el Senador Germán Coutinho se excusó por entender que antes de hablar públicamente sobre este hecho, se debía una charla mano a mano con el Diputado Estévez cuando retornase a Salto.

DEL PIT CNT

El Plenario Departamental del PIT CNT emitió una declaración sobre este hecho, que en su parte medular sostiene que «rechazamos de forma contundente la irresponsabilidad de acción de dicho Diputado quien manifiesta en un audio de una red social que «tenía a Belén con 8 positivos en el ómnibus» (sic) agregando además que «esa gente nunca dejó de ir a trabajar».

«En nuestra proclama del 1° de Mayo pasado, los trabajadores reafirmábamos nuestra consigna «Primero la Vida» y esto refiere justamente a la priorización de la vida de los trabajadores por encima de los intereses económicos de empresarios explotadores, quienes demuestran un total desprecio a los trabajadores y un profundo desinterés acerca de su situación sanitaria y social. Este mismo Diputado, hace unos días atrás declaró en medios de prensa locales que «la gente no está queriendo trabajar», (Diario El Pueblo 25/04/21) dejando claramente expresada su visión respecto a los trabajadores, pero sin cuestionar al sistema o las condiciones en las que se realiza la tarea, la que demanda una sobre exigencia física a quienes la realizan, a cambio de unos pocos pesos».

«… Como trabajadoras y trabajadores organizados expresamos una enorme indignación, ya que desde el primer día de la pandemia hemos trabajado y aportado insumos para la elaboración de protocolos que tiendan a proteger la vida y la salud de los trabajadores, protocolos que se han llevado a cabo en numerosas ramas de actividad y que los mismos cuentan con el aval de las autoridades competentes. Sin embargo, un representante nacional, integrante de un Partido Político de la coalición de Gobierno, no solamente ha expresado su desconocimiento de los mismos, sino que además ha desconocido las medidas sanitarias que son de público conocimiento».

«Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, nos preguntamos si alguien cuyo accionar pone en peligro la salud e integridad de las y los trabajadores a su cargo está en condiciones de representar a nuestro Departamento. Surge la interrogante también si el accionar de este representante nacional, perteneciente al Partido Colorado, integrante de esta coalición, no es otra muestra más del por qué el Gobierno no está dispuesto a participar de este ámbito de intercambio denominado «Diálogo por la Vida», convocado por nuestra Central».

«Exigimos la toma de medidas urgentes por parte del MSP en la persona del Ministro Salinas quien no se ha expresado públicamente al respecto y del MTSS quienes hasta ahora han hecho caso omiso de la situación».

«NO UTILICÉ LAS PALABRAS CORRECTAS»

El Diputado Omar Estévez hizo llegar a EL PUEBLO una carta donde expresa que «ante los hechos de público conocimiento y en virtud de lo trascendido, quiero manifestar que: no utilicé las palabras correctas porque en ningún momento fueron a trabajar personas con la enfermedad. No se registraron contagios en mi empresa y siempre he velado por cumplir la normativa sanitaria y los protocolos correspondientes con responsabilidad. Cursé la enfermedad, se de primera mano lo que se padece al transitarla y jamás expondría la salud de ningún compatriota. Fui arrancador de naranjas, se lo que mi sector vive día a día. Soy parte de ellos y no me olvido de dónde vengo ni la lucha por derechos de los trabajadores que me han embanderado toda la vida», concluyó.