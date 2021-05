Donarán vacunas para los Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico Internacional anunció la firma de un Memorando de Entendimiento con Pfizer y BioNTech para que estas empresas donen dosis de la vacuna contra el COVID-19 “a los participantes en los Juegos Olímpicos representantes de los Comités Olímpicos y Paralímpicos de todo el mundo”.

Este acuerdo forma parte de los planes del organismo olímpico “para garantizar la seguridad de los Juegos de Tokio 2020”, indicó en un comunicado.

Los comités internacionales olímpico y paralímpico (IPC) están trabajando con los comités nacionales “para animar y ayudar a sus deportistas, oficiales y otros participantes en los Juegos que residen en sus territorios a vacunarse en sus países de origen, de acuerdo con las directrices nacionales de inmunización, antes de ir a Japón”.

“Esto no es solo para contribuir al entorno seguro de los Juegos, sino también por respeto a los residentes de Japón”, indica la nota.

“Es importante señalar que las dosis adicionales que entreguen Pfizer y BioNTech no se detraerán de los programas existentes, sino que se sumarán a las cuotas existentes y a las entregas previstas en todo el mundo”, aclara.

Al ponerse la dosis, dijo el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, los deportistas y demás participantes en los Juegos “pueden enviar un poderoso mensaje de que la vacunación no es solo una cuestión de salud personal, sino también de solidaridad y consideración del bienestar de los demás en sus comunidades”.

Piden suspender los Juegos

A 80 días de los Juegos Olímpicos, la incertidumbre sigue siendo moneda corriente para los participantes, colaboradores, organizadores y espectadores que ansían la competencia deportiva más importante del mundo. Pero el Covid-19 continúa golpeando y cada vez son más las personas que se manifiestan en contra del evento. Y en ese sentido, una petición online de boicot alcanzó las ¡200.000! firmas para dejar de lado la competencia que se realizará en Tokio.

El pedido apunta a Thomas Bach (Presidente del COI) y a Andrew Parsons (IPC) y exige que se suspendan tanto los Juegos Olímpicos como Paralímpicos debido a la situación sanitaria. Y por ende, también llama la atención de las autoridades niponas Yoshihide Suga(Primer Ministro), Tamayo Marukawa (ministra encargada de los JJOO), Yuriko Koike (gobernadora de Tokio) y a Seiko Hashimoto (presidenta del comité organizador).

La campaña fue iniciada el 5 de mayo por el abogado y activista japonés, Kenji Utsunomiya, y en menos de dos días obtuvo el voto de miles de personas. A sabiendas de que los Juegos comprometerían a muchísima gente, y que por lo tanto, se elevaría el riesgo de contagio,la iniciativa intenta concientizar de que los recursos del evento sean destinados para «proteger vidas», en lugar de «ponerlas en peligro».

Lo cierto es que para la competencia de talla mundial se necesitarían centenas de profesionales de la salud, área que no da abasto para tratar otras preocupaciones que no sean propias del virus. «Varios médicos ya han dicho públicamente que no hay espacio para más demandas», explica la petición de Change.org. También se negaron a involucrarse de forma directa en los JJOO (ante el pedido que comprometía a 10.000 de ellos y además, a 500 enfermeros de forma voluntaria).

Si bien se dio a conocer que el COI proveerá vacunas Pfizer y BioNTech para los deportistas y delegaciones comprometidas, y así generar un espacio más seguro, Japón atraviesa la cuarta ola de la pandemia y recientemente el gobierno ha decidido prolongar el estado de emergencia en Tokio. «Es muy posible que celebrar los JJOO depare un escenario de súper contagio que empeore la situación en la que ya estamos», dice el comunicado, que quiere concientizar y hacer cumplir el deseo que ya manifestaron el 80% de los ciudadanos locales.