Edil Marziotte denuncia ausencia de Servicio de Barométrica y a la vez alerta aumento del 100% en la tasa del mismo

El Edil del Partido Nacional Facundo Marziotte realizó un pedido de Informes donde da cuenta de la ausencia del Servicio de Barométrica que brinda la Intendencia de Salto desde al menos 2 meses atrás.

Además alerta sobre el aumento de un 100% en la tasa del servicio, que realizó el intendente a través de la resolución Nro. 100 de este año.

Pedido realizado:

Lunes 10 de mayo de 2021

Sr. Presidente de la Junta Departamental de Salto

Sr. Mario Furtado

Presente. De mi mayor consideración:

Al amparo del derecho que me asigna el Art. 284 de la Constitución de la República, Art 77 Literal D, del decreto Nº 6376/08 (Reglamento Interno), y Art. 16 de la Ley 9515, remito el siguiente pedido de informe para ser elevado al Sr. Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, a los efectos de recabar información sobre el siguiente asunto:

Hemos recibido numerosas denuncias de vecinos, manifestándonos que el Servicio de Barométrica que brinda la Intendencia de Salto no está funcionando por lo menos desde hace 2 meses. Este hecho nos preocupa, ya que se trata de un servicio esencial para muchos Salteños, la falta del mismo hace que la higiene de diferentes zonas de la ciudad e interior se vea directamente afectada.

Además de la falta de servicios, al momento de investigar sobre el tema, nos encontramos con la resolución Numero 100/2021 del Poder Ejecutivo Departamental, que resuelve que a partir del pasado 20 de abril se aumentó el importe de la Tasa por este Servicio en un 100%, teniendo en cuenta el costo anterior.

La conclusión que sacamos es negativa, ya que según el reclamo de los propios usuarios este servicio no se está cumpliendo con normalidad, además nos encontramos con que se aumenta el costo del mismo en un 100%. No debemos olvidar que en su mayoría se trata de familias Salteñas de bajos recursos, más aún teniendo en cuenta la situación de la Pandemia.



Por tal motivo solicitamos se nos respondan las siguientes preguntas:

1- ¿Por qué motivo no se está cumpliendo con el servicio?

2- ¿En qué estado se encuentra la maquinaria que realiza este servicio?

3- ¿Existe un tiempo estimado para regresar a brindar el servicio?

4- ¿Por qué motivo se tomo la resolución de aumentar en un 100% la tasa de este servicio en este momento tan delicado?

5- ¿Cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta para realizar la resolución 100/2021?

Solicito sea enviado este pedido al intendente de Salto.

Agradeciendo tener respuesta a la brevedad, saluda a usted Atte.

Facundo Marziotte

Edil Partido Nacional