¡El gol «Cavanizado»!

Edinson Cavani no solo anotó por dos en la derrota 3-2 del Manchester United sobre Roma en Italia (los «Red Devils ganaron la serie 8-5) para que su equipo se meta en la gran final de la Europa League, sino que sus números muestran que está viviendo un momento increíble. No solo es referencia ineludible de su equipo, sino que además en los últimos seis partidos lleva anotados siete goles con festejos ante Tottenham, Granada, Burnley, y cuatro en dos partidos ante Roma. Al único que no le pudo anotar fue al Leeds United por la Premier League, un duelo donde estuvo en el banco de suplentes de los de Solskjaer e ingresó a 5′ del cierre. El delantero charrúa llegó además a 54 goles en su carrera en competiciones europeas, siendo el 17º mejor artillero en este tipo de competencias.

Por último, el ex Danubio en la actual temporada con los «Red Devils» registra un total del 34 partidos jugados, 14 goles y 4 asistencias. Por si fuera poco, Cavani apareció en sus últimos minutos en cancha ante Roma para defender al juvenil Mason Greenwood ante los defensas romanos, mostrando su compromiso con el club.