El Hipódromo de Salto a pura carrera el sábado 1° de Mayo

Mañana se realizará la clásica reunión del 1° de Mayo en el Hipódromo Salteño, la misma contará con once carreras comenzando la primera a las 10 de la mañana. Dicha reunión es sin público, pudiendo ingresar un número limitado de personas por cada caballo de acuerdo a lo dispuesto por el Jockey Club Salto. Con todo el programa, carrera por carrera:

Primer Carrera. Distancia 300 mts. Hora: 10. Premio entrada $ 1.500. Inscripción $ 1.000.

Paysandú 1. La Revelde 57zn. s-p G. Rotundo

Paysandú 1ª. Retruco 57zn. s-p G. Rotundo

Salto 2. Que pingo 57ts. s-p M. Milans

Bella Unión 3. Doña nilda 57ts. s-p G. Rivero

Salto 4. Mafalda 57zn. s-p G. Scelzi

Paysandú 5. Malandrita 57zn. s-p R. González

Salto 6. Que Torcido(x)57zn. s-p ex apolo C. Pintos

Salto 7. La Paisanita (x)57zn. s-p ex dilara ii a. Medina

Salto 8. Figurita 57ts. s-p J. Sosa

Salto 9. Max Lucas 57al. R. Runner-S.Red O. Texeira

Salto 10.Donna Barbara 57by. s-p L. Sena

Segunda Carrera. Distancia 300 mts. Hora: 10 y 45. Premio entrada $ 1.500. Inscripción $ 1.000.

Salto 1. Dilara 57ts- s-p R. Bordenave

B. Unión 2. Maria Bonita 57cl. s-p T. Zinelli

Paysandú 3. Don Autentico 57zn. s-p R. Rigger

Salto 4. Don Joaquin 57zn. s-p P. Márquez

Salto 5. Canario 57ts. s-p D. González

Salto 6. Paso Lento 57ts. s-p F. Dávila

Salto 7. Enano 57ts. s-p S. Nieto

T. Gomensoro 8. Legendario 57ts. s-p F. Arbiza

Salto 9. El Dipi 57cl. s-p M. Milans

Salto 10. Gitanita 57zn. s-p L. Sena

Tercera Carrera. Distancia 350 mts. Hora: 11 y 30. Premio entrada $ 2.000.- inscripción $ 1.000.

Salto 1.Muleke 57zn. s-p G. Santana

Salto 1ª.Gauchito gil 57zn. s-p G. Santana

T. Gomensoro 2. Pico Blanco ii 57zn. s-p j. Albarenga

Salto 3. Aguita 57al.mr.mat-historieta P Márquez

Salto 4. Marumbita 57ts. s-p J. Barreto

Paysandú 5. Dos Pesos 57cl. s-p F. Peluffo

Tacuarembó 6. Red lay 57ts. s-p D. Viana

Salto 7. Coquito 57zn. s-p F. López

Tacuarembó 8. La raicera 57ts. s-p J. Duarte

Salto 9. Caminito 57ts. s-p J. López

Paysandú 10. Quinientis trece 57zn. s-p E. Pons

Cuarta Carrera. Dist. 600 mts. Hora: 12 y 15. Premio entrada $ 2.000. Inscripción $ 1.000.

Salto 1. Tabike 57al. t.key-q.pastilla J. Cheleri

Salto 2. Latin sun 57al. fernando po-l.gril Y. Ferreira

Paysandú 3. Candidato bold 57al. wrangler-c.bold J. Boutron

Salto 4. Subturbio 57zn. s.greel-turbia A. Artaves

Salto 5. Ah mogador 57zn. mogador-ah tolola G. Viera

Salto 6. Imperio del saba57zn, s.emperor-s.darby J. Samit

Salto 7. Fónico h 57zn. font-lady h L. Sena

Paysandú 8. Polibear 57zn.b.medium-c.dancer G. Rotundo

Salto 9. Bitter gg 55al.amargado gg-cor’iva A. Barreto

Salto 10. Max lucas 57al.r.runner-s.red O. Texeira

Quinta Carrera. Distancia 600 mts. Hora: 13. Premio entrada $ 2.000.- Inscripción $ 1.000.

Tacuarembó 1. Boca Loca 55zn. r.runner-bocanegra D. Echeverria

Paysandú 2. Snow Line 57zn.ecclesistic-s.kit M. Gutierrez

Paysandú 3. Ramoncito 57zn.g.rrport-mercenaria A. Rivero

B. Unión 4. Vincha Star 55zn.b.medium-h.vincha G. Rivero

Young 5. Mercado Libre 57zn.b.de olleros-dolina S. Rodríguez

Salto 6. Antartida 55zn.a.sun-t.alley P. Bastos

Paysandú 7. Amada Causa 55zn. note y anote-j.causa V. Nolla

Paysandú 8.Colmenero 57al.abare-lo que salga R. Silva

Salto 9. Frit Rey 57zn.g.shadow-r.diestra R. González

Salto 10. Mojigata 55zn.hielo-vicorosa L. Sena

Sexta Carrera. Distancia 600 mts. Hora: 13 y 45. Premio entrada $ 2.500.- Inscripción $ 1.000.

Tacuarembó 1. Miss Sueño 57zn. s-p W. Rodríguez

Tacuarembó 2. Gigante 57ts. s-p D. Viana

B. Unión 3. Gold Star 57ts. s-p T. Zinelli

Paysandú 4. Notorio 57al.ecclesistic-s.dingger H. Alvarez

Tacuarembó 5. Bartolo 57al.asidero-la g mentira A. Buslon

Salto 6. Hit Menssager57zn.b.start-z.menssager F. Erramuspe

Salto 7. Ela 57zn.r.runner-classica A. da Silva

B. Unión 8. Strom sisley 57al.s.warning-f.country G. Rivero

Salto 9. Agendame q’ estoy 57zn.agenor-n.mia F. López

Salto 10. Temporal Fan 57zn.f.of.funds-c,soberbia F. Cecchini

Séptima Carrera. Distancia 350 mts. Hora: 14:30. Premio entrada $ 3.000. Inscripción $ 1.000.

B. Unión 1. Furia King 57ts. s-p T. Zinelli

Salto 2. Heredero 57ts. s-p B. Bisca

Salto 3. Temido 57ts. s-p F. Erramuspe

Tacuarembó 4. Secreto 57zn. s-p D. Viana

Salto 5. Taita 57ts. s-p J. Arias

Salto 6. Yarper 57zn. s-p F. Cecchini

Octava Carrera. Distancia 400 mts. Hora: 15:15. Premio entrada $ 3.000. Inscripción $ 1.000.

Paysandú 1. Granito t puentes 57zn. s-p F. Peluffo

Paysandú 2. Judas 57ts. s-p D. Moraes

T. Gomensoro 3. El machete 57cl. s-p J. RodrÍguez

Artigas 4. Zeladora 55ts. s-p M. Fagúndez

Tacuarembó 5. Odisea carver 55ts. s-p D. Viana

T. Gomensoro 6. Saira 55ts. s-p J. Albarenga

B. Unión 7. La nena 55ts. s-p A. Carballo

Salto 8. Ursula famous55ts. s-p R. Mesias

Tacuarembó 9. Rosadita 55tr. s-p B Rodríguez

Salto 10. Pico blanco 57ts. s-p M. Milans

Novena Carrera. Distancia 600 mts. Hora: 16. Premio entrada $ 3.000. Inscripción $ 1.000.

Paysandú 1. Soy Mano 57al. e.ness-truquera F. Giordano

Paysandú 2. Moyte 57zn. quote-moonset S. Galvan

Salto 3. Star Shadow 55zn. g.shadow-marcha L. Lima

Paysandú 4.Bris Top 57zn. b.medium-c.top F. Allandre

Paysandú 5. Naunet 55zn. d.thunder-s.river F. Peluffo

Tacuarembó 6. Francesita 55al. mariner-e’fija D. Viana

Salto 7. Actractivo Fever57zn.t. fever-a.chole A. Alvarez

Salto 8. Chalina 55zn. e.ness-c.princess J. Silva

Salto 9. Garufita in 55zn. indomito-lugareña J. Samit

Salto 10. Gaitana 55zn. galope-cosa mia J. López

Décima Carrera. Distancia 800 mts. Hora: 16:45. Premio entrada $ 3.000.- Inscripción $ 1.000.-

Salto 1. Dra Wendy 60al. wesley-d.salitre R. Leites

Salto 1ª. Hi Ragazza 55zn.p.in back-q.ragazza R. Leites

Salto 2. Balaban 60zn .f.of.funds-arroba A. Alvarez

Artigas 3. Despojado 60zn. b.t.bull-a.choclat M. Fagundez

Paysandú 4. Softbol 62zn. b.cat-s.curves L. Sánchez

Salto 5. Damicela Blue 60zn. t.of.t.dog-damicela A. Medina

Paysandú 6. Misty 55al. a.p.cardinal-k.din F. Peluffo

Salto 7. Southern Thoia 57zn. s.lawyer-thoia J. Samit

Décima Primera Carrera. Distancia 1.000 mts. Hora: 17 y 30. Premio entrada $ 2.000. Inscripción $ 1.000.

Paysandú 1. Red Rol 57zn.respighi-sol M. Gómez

Paysandú 2. Isabel María 55zn.posse-e.river E. Tonna

Salto 3. Primero Ness 57al.e.ness-s.dingger J. Silva

Salto 4. María Nad 55al.nadal.gardelera L. Sena

Paysandú 5. Bana Noid 57zn.b.boat-deseos J. Villagran

Salto 6. Mr. Bebe 57zn.mr.megaton-p.ocre I. Requel

Salto 7. Jean Bean 57zn.i.denisovich-r.rafaela J. Ferreira