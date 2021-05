El Ministro de Trabajo se refirió a la propuesta del PIT CNT de apostar a la inversión pública en la construcción

El PIT CNT propuso apostar a la inversión pública en la construcción para este 2021, a lo que el Ministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres respondió que «la apuesta de inversión es muy notoria por parte del gobierno, la pública y la privada».



Propuestas del PIT-CNT

Mieres fue consultado sobre las propuestas de la central sindical, como la apuesta por la inversión pública en construcción para este año.

«La apuesta de inversión es muy notoria por parte del gobierno, la pública y la privada. La comisión que se encarga de la promoción de inversiones ha hecho un trabajo de flexibilización para permitir un proceso más dinámico de inversión», aseguró el entrevistado, y dijo «no se le puede negar al PIT-CNT que puso el punto en uno de los motores claves: sin inversión es muy difícil que haya puestos de trabajo y crecimiento económico».

Mieres explicó que desde la cartera se trabajará a nivel de la promoción de empleo, y mencionó el ajuste de normas para promover el trabajo de jóvenes y mayores de 45 años, y en ambos casos, especialmente de mujeres.

«Hay una tasa escandalosa de desempleo juvenil que viene de hace años: 34%, uno de cada tres jóvenes que buscan empleo no lo consigue. Focalizamos en aquellos que pretenden entrar al mercado y hacemos un incentivo continuo. La otra llave es que sea fácil de acceder al incentivo. El problema que tienen las normativas actuales es que requiere mucho papeleo, mucho trámite burocrático, y desalienta a que el empleador lo utilice. Vamos a tratar que sea automático, en algunos casos, siempre que el empleador cumpla con sus obligaciones», declaró.

Consultado sobre la modalidad del beneficio, dijo que es un «crédito con respeto a lo que son los aportes al Banco de Previsión Social (BPS)».

Será un beneficio «idéntico» para jóvenes y mayores de 45 y con un «plus» para trabajadoras mujeres.

Mieres estimó que la propuesta se definirá «en el correr del mes» y el proyecto de ley se presentará al Parlamento antes que finalice mayo.

Con respecto a un posible adelanto en la inversión pública en infraestructura, Mieres dijo estar de acuerdo en que este sector «dentro de las posibilidades tiene que ser uno de los motores del crecimiento económico y la reactivación laboral».

«Siempre la sensación como gobernante es de insuficiencia. Nos gustaría dar más, pero hay límites, incluso de funcionamiento», dijo, y agregó que «es muy difícil» adelantar las obras un año porque implica «la modificación de planes»: «No es solo poner plata, sino la organización de un trabajo que implica adelantar un plan que está previsto para un año posterior».

«No quiere decir que no se pueda hacer, yo creo que hay que hacerlas y que en la cabeza del presidente y el equipo económico no hay duda que, si es posible, se va a hacer», enfatizó.

Jubilados y pensionistas que cobran en oficinas de BPS deberán hacerlo en redes de cobranza

El Banco de Previsión Social (BPS) informó que quienes, desde el 4 de mayo habilitó el cobro y habitualmente lo hacen en el edificio central de Montevideo y en sucursales del Cerro y Unión de Montevideo, deberán hacerlo en el local de pago descentralizado más cercano a su hogar, ya sea Redpagos, Abitab o Anda.

La misma situación se da para los pagos en el interior, quienes habitualmente lo hacen en las sucursales o agencias del BPS, no deberán de concurrir a ellas sino a locales de cobranza, como así también en Polakof.

Los pagos a domicilio en Montevideo y giras de pago en el interior continuarán siendo realizadas con protocolo sanitario preestablecido.

Si tiene usuario BPS puede acceder a los recibos en cualquier momento a través de los Servicios en línea del banco. Si no se tiene puede gestionarse en el mismo local de cobranza.

La institución exhorta ante la situación sanitaria que vive el país, a no movilizarse y concurrir con tapabocas a los locales de cobranza.

También informa que se mantienen vigentes las autorizaciones especiales de cobro para mayores de 65 años, que ya fueron ingresadas y confirmadas.

Ministerio de Trabajo lanzó portal para vincular capacitación y ofertas laborales El Ministerio de Trabajo, Pablo Mieres, presentó el sitio web «Mi trabajo futuro», que vincula intereses y capacitación con el mundo laboral.

El portal ya está habilitado y permite vincularse con ofertas educativas de Inefop, UdelaR, el Mec y sitios de oportunidades laborales.

También ofrece consejos para presentarse a entrevistas de trabajo y confección de currículum.

Se actualizará semestralmente.