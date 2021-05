EL PUEBLO presenta La entrevista escrita más larga del mundo Parte 18 con Salomón Reyes

“El día que quise bailar”

“Durante un tiempo largo me dediqué al teatro físico ya saben… esos espectáculos que combinan escenas teatrales con diseños físicos inexplicables. Muy locos pero bellos” – nos revela Salomón.

Así que pasar de esa extraña disciplina a ser bailarín a nuestro protagonista no le significaba un acto descabellado.

“Empecé por entrenar en una de las compañías de danza contemporánea más importantes. En mi primera clase, el director-coreógrafo me recibió con un gesto de incredulidad y autosuficiencia diciéndole a todos los bailarines =oque tomaban la clase: “Dice que viene a entrenar”. La frase no me amilanó pero acá entre nos, el entrenamiento no fue nada fácil y además me hacían falta varios años previos”.

Luego de vivir esas experiencias tan desopilantes como intensas, Salomón aún guarda en su mente la frase que compartió con él un bailarín y coreógrafo genial “Para ser bailarín te lo tienes que creer”.