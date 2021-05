El retorno a clases presenciales será escalonado y comenzará el 3 de mayo

El presidente aclaró que no todos los grados educativos van a tener ya una fecha de retorno a las clases, y que hay un cronograma tentativo que llega al 27 de junio

En Conferencia de prensa el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, junto al ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, y Robert Silva, presidente de ANEP, anunciaron las fechas en que se comenzará el retorno a las clases presenciales, que será de manera gradual.

3 DE MAYO

La primera fecha marcada es el 3 de mayo, donde comenzarán las escuelas rurales unidocentes de todo el país. Esto representa a seis mil alumnos, que según las autoridades se encuentran en desventaja respecto al resto por el acceso a la conectividad.

10 DE MAYO

Por otro lado, el 10 de mayo, se abrirán escuelas rurales de hasta 50 niños; y educación pública y privada de 0 a 5 años. Esto representa a 200 mil niños.

18 DE MAYO

El 18 de mayo, por su parte se incorporarán 112 mil alumnos más, que son los que asisten a 1º, 2º y 3º de escuela de todo el país, excepto en Canelones y Montevideo. En Montevideo y Canelones se abrirán estos grados solamente en las Escuelas Aprender, en las Escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido.

El presidente aclaró que no todos los grados educativos van a tener ya una fecha de retorno a las clases, y que hay un cronograma tentativo que llega al 27 de junio.

OFICINAS PÚBLICAS

El resto de las medidas se mantienen hasta el 16 de mayo, estas son el cierre de las oficinas públicas a excepción de los servicios imprescindibles, el subsidio por enfermedad a los mayores de 65 años en el sector privado, el cierre de clubes, gimnasios y la práctica de deportes amateurs y la suspensión de los espectáculos públicos. Asimismo, los bares y restaurantes mantienen el aforo limitado y el horario de cierre a la medianoche en todo el país. También están suspendidas las fiestas y los eventos sociales.

RETORNO A LA

PRESENCIALIDAD

«Reafirmamos la voluntad del gobierno de avanzar cuanto antes, y siempre entre los márgenes de seguridad sanitaria, hacia el retorno de la presencialidad» aseguró Silveira.

El ministro y el presidente del Consejo Directivo Central estuvieron reunidos ayer con el presidente Luis Lacalle Pou y antes con equipos técnicos de la salud. El alto riesgo de contagio también fue analizado dada la situación epidemiológica del país.

El primer lunes de mayo volverían a las aulas los estudiantes de escuelas rurales con menos de 20 estudiantes y que tienen un único docente serán las primeras en reabrir

A partir de lunes 10 de mayo tendrá lugar la segunda fase: se sumarían el resto de escuelas rurales y la educación inicial a excepción de Montevideo.

Los jardines de la capital deberán aguardar a una tercera etapa, la que dará inicio, también, al primer ciclo de Primaria en el interior (primero a tercero de escuela).

Luego tocaría el turno a las escuelas urbanas que serán reabiertas en un régimen escalonado por contexto socioeconómico del centro educativo.

Primero abrirán las de los quintiles más bajos, incluyendo las escuelas Aprender y Tiempo Completo. Luego habrá otra etapa para la reapertura del resto.

La vuelta a las aulas será en horario completo y se volverá a un régimen de asistencia obligatoria. Tampoco habrá cambios en el protocolo sanitario.

LOS OTROS FACTORES

PARA VOLVER

Tres horas antes de la reunión de autoridades en la Torre Ejecutiva, los integrantes del Codicen mantuvieron un encuentro con técnicos del Ministerio de Salud Pública.

Allí se dejó en claro que el escenario de transmisión comunitaria es de máximo riesgo y que el retorno de la presencialidad escolar aumentará la movilidad ciudadana y el cumplimiento de los protocolos será fundamental.

Los técnicos de ambas partes coincidieron que, más allá de estos factores, es necesario el reinicio de clases, en especial en educación inicial».

Se detalló que fue determinante el informe del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav).

El mismo sostiene que en el último año el Estado atendió, en promedio, 13 casos diarios de maltrato o abuso contra menores de 18 años.

De ese total, el 17% eran niños de entre cero y cinco años.

Otro informe tenido en cuenta proviene del GACH. El neuropediatra Gabriel González dijo que «las pruebas INDI (Inventario de Desarrollo Infantil) que se realizaron con niños de cinco años, permiten concluir que hubo una afectación significativa en el desarrollo cognitivo, motor y del lenguaje».

A eso se les suman «aumento de la depresión y, en particular, de los trastornos de ansiedad que se incrementaron entre un 25% y 30%».

TAPABOCAS

No se permitirá el uso de tapaboca en niños menores de tres años y seguirán siendo desaconsejados para menores de seis años. Habrá flexibilidad en el uso en los niños menores de ocho años.

LACALLE SOBRE EL

SISTEMA DE SALUD EN

URUGUAY: «HOY ESTAMOS

LEJOS DE LA SATURACIÓN

DEL CTI»

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, encabezó una conferencia de prensa ayer miércoles donde anunció la extensión de las medidas que rigen desde el pasado 23 de marzo y el retorno gradual de la educación presencial. Asimismo, el presidente realizó un balance del efecto de las medidas impuestas.

En este sentido, Lacalle aseguró que el 11 de abril había 32.000 casos activos y que actualmente se redujo a 28.000, unas 5.000 personas menos que transcurren la enfermedad. En tal sentido, aseguró que escuchó a una persona del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) quien dijo que si la tendencia de principios abril hubiese continuado hoy tendríamos cinco mil casos nuevos por día.

«(Hoy) estamos más cerca de 2.500 casos nuevos que de 3.000, por lo cual hay una bajada de más de 300 casos diarios promedio. No estamos conformes, tampoco estamos conformes con la baja de la movilidad. Si bien hay un descenso aspiramos a que sea mayor», indicó el mandatario. Sin embargo, Lacalle destacó que hay una «luz de esperanza» que es la baja de casos en el personal de la salud y que hay una vacunación «muy avanzada». «Estamos en un escalón más abajo, no el que querríamos tener, por eso las medida se extienden, por lo menos, hasta el 16 de mayo y lo único que retornamos es la educación», añadió ante la consulta de un periodista.

Luego de que Salinas haga su intervención, Lacalle volvió a tomar la palabra para referirse a la supuesta «saturación» de los centros de cuidados intensivos, que había sido afirmada por algunos sindicatos de la salud. «Era inminente. Muchos hablaron al respecto. Hoy estamos lejos de la saturación del CTI, entre otras cosas, no solo por eso, porque se han agregado muchas camas», indicó.

«Hoy hay arriba del 1.000 camas de CTI. Ha habido un gran trabajo. Entonces, no se han saturado porque no se han llegado a los casos que algunos preveían y, además, tenemos un resto de camas mayor que se han agregado», agregó.