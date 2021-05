El tema del agua

Tres mil millones de personas (el 40 % de la población mundial) no dispone de instalaciones para poder lavarse las manos con agua y jabón. En algunas zonas del planeta no es que no se progrese, sino que se está retrocediendo, como por ejemplo en el Africa subsahariana, donde desde el año 2.000 el número de personas sin agua potable gestionada de forma segura ha aumentado de 531 a 747 millones, según el informe de Monitorización Integrada de ONU – Agua que ha sido presentado en el arranque del 2021.

Es probable que el conocimiento de este dato asombre a cualquier uruguayo, que estamos seguros que se encuentran fuera de este aspecto del problema, pero no de los restantes.

En referencia al mismo informe recientemente publicado por El Observador, se señala que se basó en 11 indicadores y de ellos extractamos el noveno elemento “Conservación de ecosistemas relacionados con el agua”: La proporción de cuencas hidrográficas que están sufriendo cambios significativos en su extensión han pasado del 12 % en 2015 al 20 % en 2020, una muestra más del agravamiento de los efectos del cambio climático. El informe alerta de una disminución clara de las aguas superficiales, la pérdida del 4,2 % de los manglares, y el aumento de la turbidez de los lagos.

Es esta la confirmación de que vamos por mal camino. No hemos sabido valorar debidamente este elemento regalado por la naturaleza y es probable que las consecuencias se noten en toda su plenitud en las futuras generaciones.

El punto 8 de dicho informe, referido a la Cooperación hídrica señala que: Sólo 22 países reflejan acuerdos de cooperación en materia de agua sobre ríos, lagos y acuíferos y se centran en América del Norte y Europa. La mayoría de masas de agua carecen de acuerdos de cooperación y los conflictos en este sentido son numerosos y crecientes.

Teniendo en cuenta que el 29 por ciento de la población mundial, cerca de la tercera parte, no dispone de agua limpia para beber no es de sorprenderse. El objetivo fijado por la ONU es de que en el 2030 no haya poblaciones sin agua potable ni saneamiento, pero en este aspecto ha emitido un alerta señalando que estamos lejos de la meta, pasamos del 70 al 7 por ciento de la población que tiene acceso a un servicio de agua potable gestionado en forma segura.

A.R.D.