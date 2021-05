«Eliminar la liguilla y que vuelva la gente sin ventajas, solo buscamos la igualdad»

De Daniel Schiavi (Salto Uruguay) y Cristian Pintos (El Tanque)

Hasta que le fue posible pelear por sus argumentos, fue y peleó.

No otro que el delegado y presidente de Salto Uruguay, Daniel Schiavi. Convencido que «hay que eliminar la liguilla, porque en los últimos años, claramente dejó de producir interés en el aficionado.».

Por eso en Salto Uruguay lanzaron la propuesta al ruedo. Sin liguilla, pero como contrapartida una «Súper Liga» con sentido integrador, desde el momento que se sumarían el campeón de la Divisional «B» y el Campeón de la Liga de las Colonias Agrarias.

El hecho es que el lunes pasado en el Consejo Superior, se coincidió en que «esa Súper Liga Departamental» pasaría a tener un carácter amistoso, desde el momento que el campeón no podría por ejemplo, asumir la representación del fútbol salteño en ningún torneo impulsado por OFI».

Esa cuestión básica, pareció desalentar al conjunto de la mayoría, aunque el presidente de la Liga no ocultó que de futuro «algo en esa dirección se puede hacer». Se trata de alguna instancia deportiva, donde la integración puede estar marcada, «pero estudiarla con tiempo; es imposible que tenga una aplicación inmediata».

De lo que no hubo dudas es que Salto Uruguay se despegó del resto y no escatimó argumentos respecto a que «la liguilla dejó de interesar a la gente del fútbol y buscando otra alternativa, es la posibilidad para que la gente vuelva. Por eso sostenemos que este era el año apropiado para cambiar»



RUMBO A UN AÑO SIN DESCENSO

Sobre el final mismo de la sesión, los neutrales salieron de «la sala de confort», para exponerse sin vacilaciones que «este año se tendría que jugar sin descenso. Que no lo haya. Para una temporada especial, una decisión especial y no definitiva. Solo por este año. Son menos partidos y será un calendario atípico. Los neutrales compartimos la idea»

La idea es de El Tanque, cuyos tantos fueron aclarados y con el delegado Cristian Pintos poara apuntar, «desde el momento que pretendemos un certamen donde no existan ventajas. Para los que venimos de la «B» con menos partidos, es limitar la chance de permanencia. Decimos que solo buscamos la igualdad».-

En la víspera en tanto, fueron surgiendo posturas en esta dirección; avalando. Sobre todo, aquellos equipos que normalmente «son de mitad de tabla para abajo».

Teniendo en cuenta la adhesión de Sud América y El Tanque entre otros, la chance de potenciar la idea: no al descenso en la «A» por este año, por lo que en el 2022, serán 14 los que jueguen en la «A». Variantes de esta naturaleza, tendrán que ser sometidas a una asamblea general extraordinaria.