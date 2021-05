Ellos se animaron, ¿a qué? A emprender

¿Qué significa ser emprendedor?

Se denomina emprendedor a aquella persona o personas que identifica una oportunidad y organizan los recursos necesarios para realizar o concretar un proyecto.

Es habitual emplear este término para designar a una «persona que crea una empresa» o que encuentra una oportunidad de negocio, o a alguien, quien empieza un proyecto por su propia iniciativa.

Sin duda al iniciar cada uno de sus proyectos no se percatan de que son emprendedores.

Se animan a desafiar a este tiempo de pandemia, donde puede ser una etapa especial para concretar una idea o temer a realizarla, esperando que lleguen tiempos mejores.

La particularidad de estos emprendiemientos que presentamos hoy, es que en su mayoría son compartidos entre dos o más personas, siendo tres de ellos, entre hermanos,otra característica es que sus principales tienen otras actividades independiente a estas empresas , como puede ser otra profesión, estudiar u otra actividad comercial.

Alelí Juguetería apunta a ofrecer juegos que generen espacios saludables «para poder compartir un tiempo de calidad en familia»

Emprendimiento «fusionado» con Verde Alelí

«Alelí Juguetería – Aprender Jugando» y «Verde Colibrí – Creaciones Textiles» son dos emprendimientos de reciente surgimiento en Salto, que se han fusionado y, además de la promoción que realizan en redes sociales, cuentan con un local ubicado en calle 6 de Abril al 400, pleno barrio Cerro.

Al frente de los mismos, que ahora conforman una sola «tienda de regalos», están dos hermanas: Alicia y Lucía Menoni. Es Alicia quien dialogó con EL PUEBLO para brindar más información.

-¿Cómo presentarías esta iniciativa llamada Alelí?

La idea es colocar en el mercado juguetes didácticos, juguetes educativos que permitan a los niños y niñas, que mientras están jugando, puedan incorporar conocimientos. Estos juguetes están pensados para eso, están pensados para jugar en familia, para poder compartir un tiempo de calidad en familia.

-¿Algo diferente para Salto?

Si bien hay jugueterías acá en Salto, en este rubro específicamente no; hay sí algunos emprendimientos vinculados a juguetes de madera por ejemplo, que tienen también ese fin, pero más vinculados solo a este rubro específicamente no.

-¿Cómo es el vínculo con Verde Colibrí?

Trabajo junto a mi hermana, Lucía, ella tiene un emprendimiento (ya desde un tiempo antes) que se llama Verde Colibrí, que la gente puede también buscarlo en las redes, y ellos hacen toda la parte de accesorios en tela, desde la primera muda del bebé, porta carnet, monederos, billeteras, delantales, paneras, camineros, cartucheras, muñecos de tela…Ellos hace poco vinieron a Salto (por razones laborales y de estudio estuvieron algún tiempo radicados en Minas), ya que son salteños, e instalaron una tienda en el Cerro, en 6 de Abril 454, y entonces Lucía amablemente me cedió allí un espacio para los juguetes que yo estoy vendiendo a través de las redes sociales. Lo que hicimos entonces de alguna manera es fusionar Verde Colibrí y Alelí, como una tienda de regalos. La idea es facilitar regalos de todo tipo y con precios considerables.

-Hablemos de los juguetes de Alelí…

Es una línea de juguetes en caja, de cartas, y ahí hay un montón de opciones para jugar, desde los clásicos como El Chancho Va hasta juegos de Lógica, de pensamiento, de poner en movimiento las neuronas, el pensar… Yo no soy antipantalla, pero estos son juegos novedosos, incluso porque es una marca que al menos en Salto yo no la había visto. La traemos a través de un mayorista de Montevideo y me pareció interesante aportar a los niños y niñas ese tipo de juegos.

-¿Es un emprendimiento familiar que involucra a otros miembros de la familia también o son ustedes dos quienes están siempre?

Ya que estamos en el Día de la Madre, destaco que soy mamá de Fausto y de Pilar, de 6 y de 3 años, y tengo a mi esposo, Gabriel; juntos fue que emprendimos esto. Fue una idea que surgió de mí, pero Gabriel es el que me está acompañado y apoyando de forma permanente. Y los gurises también, a su manera, probando los juguetes, preguntando para qué sirve esto o lo otro, hacemos además algún que otro videíto con ellos para las redes, así que todos forman parte de esto. Y Lucía, que es Licenciada en Nutrición, es mamá de Abril, Alfonsina y Julieta, de 13, 8 y 4 años. Así que somos mamás, emprendedoras y profesionales, un combo bastante importante (risas).

-En tu caso, ¿qué profesión tenés?

Soy Licenciada en Trabajo Social.

-¿Ves esa profesión afín con este emprendimiento?

Y sí, porque por deformación profesional, en las redes trato de fomentar esto del juego, de la importancia del juego en la infancia, de lo que ayuda durante el crecimiento esto de compartir espacios saludables en familia, fomentar los vínculos familiares a través del juego, lo que se genera con todo eso. Si bien no es un área específica de mi trabajo como profesional, trato de mechar esas cosas.

«La verdad es que estamos bastante contentos con habernos atrevido

a apostar al emprendimiento, y por la repercusión que ha tenido»

Natalia Carballo – Tutto Decoraciones

Hace dos semanas abrió sus puertas un nuevo emprendimiento empresarial en nuestra ciudad. Se trata de Tutto Decoraciones, ubicado en calle Brasil 672 entre Joaquín Suárez y Amorín, que ofrece una amplia gama de flores y plantas artificiales para decoración de ambientes, y en la elaboración innovadora en nuestro medio, de los Jardines Artificiales.

EL PUEBLO dialogó con su propietaria, Natalia Carballo, quien se mostró muy satisfecha con la aceptación que la propuesta ha venido teniendo en este corto pero fructífero tiempo.



¿Cómo y cuándo surge la idea de comenzar con el emprendimiento?

La idea surgió porque me encanta la decoración, la de interiores principalmente, y comencé a buscar la marca que más me gustara para traer la franquicia, y cuando me contacté con la gente de Montevideo, me encantó el trato y el funcionamiento de la marca, y llegamos a un acuerdo. Así surgió Tutto en Salto.

¿Cuál es el ofrecimiento al cliente?

Lo que ofrecemos al cliente son artículos de decoración, plantas y flores artificiales de muy buena calidad, que aparentan ser muy reales.

La propuesta va dirigida al público en general. Aquellas personas que quieran darle un toque distinto a su casa, a su oficina, pueden encontrar aquí lo que deseen. Desde que abrimos, nuestras flores han sido todo un éxito, todo el mundo pasa a buscarse un ramito de flores para decorar algún rincón.

Es más, nos parece que el hombre, por ejemplo, concurre más para comprar plantas para oficinas, se impresionan con las mismas porque piensan que son de verdad; pero, generalmente, el público mayoritario es femenino, que le gusta más el tema de decorar la casa.



Por el momento no estamos realizando promociones, pero, más adelante comenzaremos con descuentos en la utilización de tarjetas.

¿Qué tiene más salida, el producto hacia decoración de hogar o de oficina, por ejemplo?

Otra de las partes a la que nos dedicamos en Tutto, es la de realizar lo que llamamos Proyectos Verdes, que consisten en la elaboración de Jardines Verticales, lo cual se usa mucho para decorar las oficinas. Las plantas también tienen mucha salida para las oficinas, porque, al ser artificiales perduran más tiempo, creemos que por eso tienen tanto éxito.

Esto de los Jardines Verticales podemos decir que aquí en Salto, es algo innovador; aclaramos que puede ser tanto para oficina como para el hogar, sucede que se utiliza por lo general más para las oficinas.

¿Fue difícil decidir emprender, apostar a una iniciativa de este estilo en un momento tan complejo como el que se vive actualmente?

La verdad es que estamos bastante contentos con habernos atrevido a apostar al emprendimiento, y por la repercusión que ha tenido. Estamos ante un momento difícil, pero bueno, ya que nos ha obligado a caminar, a salir de nuestra rutina, nos parece que, justamente, por el tiempo por el que estamos atravesando, la casa es lo principal, entonces, a las personas que puedan tener la casa linda, decorarla a su gusto, ya que es el lugar donde más están en el día, le ofrecemos esta propuesta.

Creemos que el boca a boca entre los que ya han venido y comprado los productos y se sienten satisfechos con ellos, es importantísimo, fundamental, más cuando se trata de algo nuevo, ya que muchas veces la gente como que no se anima a ir. Y, cuando alguien que fue le comenta, hay tal o cual cosa, se animan, porque o vieron en lo de un amigo o alguien le comentó. Además, cuando se trata de productos de buena calidad como los que nosotros tenemos, ayuda y mucho.

Las plantas o los jardines, ¿tienen algún tipo de mantenimiento especial que deba realizar el cliente?

No se necesita de ningún mantenimiento. Nosotros sí lo que hacemos es asesorar a la gente en la decoración, pero como gusto propio. Van clientes a consultarnos nuestro parecer y le damos nuestra opinión. Luego el producto en sí, al ser artificial, no precisa de ningún mantenimiento específico.

¿Medios de contacto con la empresa?

Puede ser por medio de redes sociales, Instagram (@tuttosalto) o Facebook. Nuestros horarios de atención al público son de lunes a viernes en la mañana de 9:30 a 12:30 y durante la tarde de 14:30 a 19:00 hrs. Los sábados, de 9:30 a 12:30.

«Más que animarse a dar el paso, fue apostarlo todo, fue sacar hasta el último peso guardado, sumado al apoyo

familiar, y decir, vamos a jugárnosla con todo»

Para Rebecca Gallino, de «BK Repuestos»

Las crisis son oportunidades para animarnos, ese impulso final que necesitamos para dar ese paso que nos permita encontrar soluciones a nuestros problemas, como en este caso, el laboral. EL PUEBLO dialogó con Rebecca Gallino, quien nos cuenta la historia de su nueva empresa, la que lleva adelante junto a su socio, Luis Prieto.

«BK Repuestos –comenzó diciendo Gallino- es una empresa en la que somos dos dueños, somos un equipo, Luis Prieto y yo, que abrimos al público el 10 de febrero de este año, pero la idea surgió un 22 de diciembre, que empezamos a trabajar y ahí comenzamos a ver lo que era ya no tener fines de semana, sábados y domingo desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche de corrido hasta que pudimos inaugurar».

«BK es la pura resiliencia de dos personas que encontraron la forma de trabajar en equipo que se quedaron sin sustento y dijimos, ¿por qué no?»

Animarse a dar ese paso en tiempo de pandemia, con una situación económica por lo menos de incertidumbre, ¿fue difícil?

Más que animarse a dar ese paso fue apostarlo todo, fue sacar hasta el último peso guardado, sumado al apoyo familiar, y decir, vamos a jugárnosla con todo, y así surgió.

¿De dónde viene esa energía y ese optimismo?

De la resiliencia, de decir, veamos qué podemos sacar de esta situación mala. Yo soy Contadora, tengo un Master, y mi socio tiene 19 años de experiencia en el rubro repuestos, él es de Colonia, trabajó años en Montevideo, hace 3 años se vino para acá. Nos encontramos, vimos que sabíamos trabajar en equipo y nos preguntamos qué podíamos hacer juntos. Lo primero fue ver en qué rubro podíamos trabajar, porque si íbamos a la venta de zapatos, de eso no sabemos nada, lo mismo que si nos íbamos para el rubro informático. Entonces Luis, que tiene arriba 19 años de experiencia en la venta de repuestos automotor y especializado también en maquinaria agropecuaria, vimos que por ahí estaba la veta, entonces dijimos, tratemos de subir algunos pasitos más, para que lo que ofrezcamos, sea un valor agregado para el cliente y así distinguirnos.

Ahí repartimos las tareas. Nuestro lema o eslogan es «Somos Soluciones», porque estamos orientados a ofrecer una solución, que puede ser que lo que me piden no lo tenga pero que tenga otra cosa que puede servir y que eso lo sabemos porque ese conocimiento justamente lo da la experiencia, en este caso de mi socio. O puede ser que se lo podamos solucionar para la tarde porque tenemos socios comerciales en departamentos cercanos que podemos traer ese repuesto que necesita, o se consigue para el día siguiente. Pero si no puede esperar, porque lo necesita ya, bueno, entonces le damos la información al cliente sobre qué colega podría tener lo que necesita y que ahí lo puede conseguir, por eso «somos soluciones».

¿Nadie se va sin una repuesta?

Así es, esa es nuestra idea, que nadie se vaya sin una solución, siempre buscando aconsejar aportando un valor agregado a través del conocimiento, como por ejemplo cuando se le dice al cliente, «sé que esto es chino y que sale menos, pero por mi experiencia he podido comprobar que esta marca no es buena para lo que necesita. Le ofrezco esto otro, un poco mejor, mi experiencia me dice que responde bien».

«BK Repuestos» está orientado a repuestos de automóviles livianos o pesados y agrícolas. Somos una empresa integral. Para que se entienda, le pongo un ejemplo. Tenemos clientes en el rubro agro, que justo ahora están en plena zafra, por lo que disponen de poco tiempo, entonces, si tenemos que ir un domingo a llevarle un rulemán de $100 y el cliente se encuentra a 50 kilómetros, como ya nos pasó, vamos y se lo llevamos. «Somos Soluciones», es lo que ofrecemos.

¿Y vieron esta pandemia como una oportunidad?

Como una oportunidad frente a la frontera, que hoy está cerrada, y que siempre los precios compiten. Tampoco estamos orientados a buscar una ganancia adicional, si tenemos que llevar el repuesto un domingo, no le vamos a cobrar un 500% más, no, el margen es el mismo, sea que se lo lleve el domingo o el viernes, porque nuestro cliente es el laburador que lo necesita para poder seguir trabajando. Por eso somos razonables en los precios, tratando de llevar al consumidor final cierto beneficio.

¿Ustedes fueron su propia solución?

Si, en cierta forma, pensando fundamentalmente en el público al que hemos decidido orientar nuestro trabajo, estaría bueno que nos den una oportunidad de poder ayudarlos. Para que puedan ver lo que hacemos, trabajamos mucho en las redes sociales, pueden encontrarnos en Facebook y en Instagram, y también por WhatsApp (092 711 933), por donde pueden pedir cualquier tipo de cotización, ya le damos el precio y si tenemos en stock o en Uruguay 1846. Trabajamos con tarjetas mediante Mercado Pago, por lo que podemos financiar la compra hasta en 12 cuotas sin recargo, y llevamos a domicilio cuando se necesite y sin ningún costo adicional.

“Camelia Wool”: el nuevo emprendimiento que “surge desde

la lana”

Un proceso natural y artesanal de fabricación de prendas

Camelia Wool es el emprendimiento de fabricación y venta de prendas de lana que impulsan tres hermanas: Paula, Inés y Jimena Pérez. Tienen 30, 29 y 24 años respectivamente. Paula es psicopedagoga, se encuentra viviendo en Artigas junto con sus dos hijos y su esposo, trabaja en un centro interdisciplinario (del que es una de las fundadora) que aborda dificultades del aprendizaje y alteraciones del desarrollo; Inés es veterinaria, vive en Salto junto con sus dos hijos y su esposo, se dedica al libre ejercicio de la profesión, realiza trabajos para la familia en todo lo que tiene que ver con el avance genético y mejora de las ovejas y, por lo tanto, de la lana. Jimena es estudiante de Abogacía en el Centro Universitario Litoral Norte de la Universidad de la República – Facultad de Derecho, en Salto. Hasta hace poco trabajaba en un estudio jurídico, pero decidió dejarlo para dedicarse a su carrera, ya que es el último año que le queda para recibirse. Con Jimena conversó EL PUEBLO para este informe, y así transcurría parte del diálogo:



-¿Cómo surge este emprendimiento?



Camelia Wool surge desde la lana. Nuestra familia, desde Cabaña Los Manantiales, se dedica a la cría de ovejas Merino Australiano hace casi un siglo, las cuales son reconocidas mundialmente por producir la lana más fina, especial y única. Esta pasión por las ovejas y por la raza se fue pasando de generación en generación y todos fueron aportando su granito de arena hasta llegar a ser reconocidos por sus logros, tanto a nivel nacional como mundialmente. Siempre se apostó a un mejor vellón en cuanto a calidad y finura. Desde chiquitas mamamos esta pasión que nos transmitieron nuestra abuela Sylvia, nuestro tío Juan y sobre todo nuestro padre Guillermo, a quien siempre ayudamos hasta el día de hoy, nosotras tres cuando tenemos un tiempo libre y nuestro hermano todos los días, ya que se dedica a esto también, en los trabajos de campo y en los corrales en todo lo que tiene que ver con el bienestar, la sanidad, el cuidado y la evolución de sus ovejas.



-¿Y qué ofrecen concretamente?

Lo que ofrecemos son prendas hechas con nuestra lana: desde ruanas, ponchos y bufandas o cuellitos, hasta pies de cama, fundas de almohadones o alfombras. Todo el procedimiento es artesanal y natural…

-Contanos un poco sobre ese proceso…

Esquilamos las ovejas, llevamos el vellón a mujeres de todo el norte del país que se dedican a escardar e hilar en una rueca la lana y luego lavarla, todo a mano. El siguiente paso es entregarles esa lana ya hilada y lavada a otras mujeres, quienes se dedican a tejer en telar o a dos agujas las diferentes prendas hasta que quedan listas para entregar a nuestros clientes. Es un proceso muy especial, ya que une el campo, el trabajo a mano tan inusual en estos tiempos por mujeres que se dedicaron por años a esa labor y que seguramente también es heredado de sus familias, nuestra lana y un pedacito de la historia de nuestra familia con cada persona que adquiere una prenda realizada en Camelia Wool.

-¿Se puede calificar como “emprendimiento familiar”?

Si bien quienes estamos atrás de este proyecto somos nosotras tres, lo tomamos como un emprendimiento familiar, ya que la lana proviene de las majadas de nuestro padre, quien se ocupa de ellas todo el año junto con nuestro hermano Guillermo. Además, siempre tenemos el apoyo y los consejos de nuestra madre, así como de todos los demás. Hasta quienes se dedican a modelar las prendas son parte de la familia, nuestra cuñada y nuestros hijos-sobrinos.

-¿Cómo accede la gente a ver y adquirir estas prendas?

Por ahora solo por Instagram, es @cameliawool

«Este año que pasó fue muy raro y difícil para todos, pero eso ayuda también a reinventarse y manejar las cosas diferentes»

Francisco y Juan Andrés Irabuena – BIMOTOS

EL PUEBLO dialogó con Francisco y Juan Andrés Irabuena, propietarios de BIMOTOS, quienes a pesar de los tiempos movidos en los que vivimos, apostaron a un emprendimiento que consiste en la venta y permuta de motocicletas tanto 0 Km como usadas, trabajando con diferentes marcas reconocidas como Honda, Yamaha, Zanella y Vital entre otras, acompañado del service oficial de las marcas que se ofrece para su respectiva garantía.

¿En qué consiste el emprendimiento?

Primero que nada saludar a los lectores y el agradecimiento en especial a diario El Pueblo por brindarnos este espacio.

El emprendimiento consiste en la venta y permuta de motocicletas tanto 0 Km como usadas, trabajamos con diferentes marcas reconocidas como Honda, Yamaha, Zanella y Vital entre otras, acompañado del service oficial de las marcas que se ofrece para su respectiva garantía.

También contamos con diferentes tipos de financiación para adaptarse al mercado y a nuestros clientes.



¿Cómo y cuándo surge el mismo?

Surge en 2019 conversando de qué estaría bueno tener nuestro emprendimiento juntos, ya teníamos experiencia anteriormente en el rubro. También hicimos un estudio de mercado para tener datos más precisos y así también fallar en lo menos posible.

Siempre trabajamos en venta al público y era ese nuestro enfoque a nivel que dijimos porque no largarnos por si solos, vimos un punto sumamente transitado y últimamente de alto crecimiento en la ciudad, ideal para nuestro comercio.

También reconocer y darle gracias a nuestros padres que siempre nos apoyaron en todo y esto no hubiera sido posible sin la ayuda de ellos





¿Fue difícil animarse a apostar a una empresa en estos momentos de pandemia tan complejos?

Si bien nosotros arrancamos fines de 2019, obviamente como a todos nos ha golpeado directa o indirectamente esta pandemia, dado a que cuando se decretó la emergencia sanitaria estuvimos 1 mes con las puertas cerradas, en nuestro caso no tenemos personal lo manejamos nosotros, entonces lo manejábamos por teléfono y redes sociales. Este año que paso fue muy raro y difícil para todos, pero eso ayuda también a reinventarse y manejar las cosas diferentes.

¿Cuáles son las expectativas que tiene a mediano y largo plazo?

Obviamente como toda empresa las expectativas son muchas, pero creemos primero que nada que tenemos que posicionarnos en el mercado salteño para así dar otro salto, también tenemos pensado añadir otros tipos de productos que ya abarajamos y tenemos en carpeta para posiblemente más adelante. Estamos muy contentos porque estamos teniendo buena repuesta de la gente que es lo que queremos, fidelizar al cliente y brindarle buen servicio postventa.

Contactos

Los esperamos! BIMOTOS está ubicado en Avenida Blandengues 08, esquina Uruguay, también pueden comunicarse a través de las redes sociales IG: bi.motos FB : Bimotos o al teléfono 473 42034 para asesorarlos de la mejor manera a la hora de elegir su moto.