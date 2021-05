Entre el Covid que domina y los ilusos del se puede

En la primera quincena del mes de diciembre de 2019, más precisamente el 8 de ese mes, se bajaba la cortina del Campeonato Salteño de Primera División, consagrando a Universitario.

En este 13 de marzo del 2021, como para superar el año sin actividad oficial de Primera División. En el caso de El Tanque por ejemplo, ascendió a la «A» el domingo 3 de noviembre de aquel año….y no jugó más.

Nunca antes en la historia de la centenaria Liga una situación como esta, a tal punto que el 2020 se quedó vacío y sin rey. El fútbol de Primera División al margen de disputa alguna.





Con el aporte de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y de algunas otras vías financieras concretas, se pudo encarar la disputa de los torneos del Consejo Único Juvenil y del Fútbol Femenino. Por ahora todo «en agua de borrajas», sin saberse a ciencia cierta, qué es lo posible en materia de futuro.

En qué medida puede jugarse y a partir de cuando. Suspenso declarado.

MIRANDO PARA ALLÁ

Allá es el futuro. Y a setiembre se apunta. Que ese sea el mes posible para el inicio de la temporada. A nivel de neutrales y delegados NO se pretende radiar la situación de hecho: la sanitaria y con Salto al galope en materia de acumulación de casos.

El Covid es el factor dominante, mientras los ilusos no faltan a la cita.

Los que se creen que esta contingencia sanitaria se acaba al toque, en la medida que avance la ola de vacunación. Los que no rinden culto a la más mínima información.

Son los mismos que parecen ignorar olímpicamente que a través del deporte. LOS CASOS DE CORONAVIRUS EFECTIVAMENTE EXISTEN. Lo que ha sucedido en planteles profesionales de fútbol y básquetbol, es algo más que una señal: es una ratificación de hecho.

Pasa en el Uruguay. Pasa en el mundo. Quien no lo capte ni lo entienda, cae en una básica traición al mismísimo sentido común.

Si la única verdad es la realidad….¡esto es específico de la realidad!

Habría que intentar discernir si para algunos o para tantos, la pelota trasciende más que la salud. Y que la vida.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-