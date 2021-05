«Es una idea para ser aplicada de futuro; que no se olviden de ella»

La propuesta de Salto Uruguay que no tendrá andamiento

La Comisión Directiva de Salto Uruguay, le dio vuelta al asunto.

Los decanos están convencidos que «es un momento para atreverse a cambiar, porque caso contrario si no experimentamos nunca vamos a saber lo que se puede y lo que no se puede».

A la luz del pensamiento que rige a la cúpula decana, se jugaron a una variante: una Súper Liga Departamental como broche de la temporada local, incluyendo a los cuatro primeros de la «A», más el campeón de la divisional «B» y el primero en la Liga de las Colonias Agrarias.



Salto Uruguay a través de su dirigencia y en especial el presidente Daniel Schiavi, admiten que «la liguilla se desgastó en el tiempo y ya no atrae. No genera el impacto deportivo y económico, por lo tanto hay que transformarlo. Buscar un camino distinto».

A nivel de Comisiones Directivas se analizó la idea. Incluso, prendió en más de un interés, porque tiende a innovar. Pero el hecho es uno, mientras la coincidencia es puntual y bien que puede resumirse: «es una idea que puede ser aplicada en el futuro, pero definir y aprobar con antelación. Que no se olviden de ella. Es una idea para dejarla cerca de las decisiones, en un mañana no tan lejano».

La tentativa albiceleste se origina justamente en un año complejo, en que no se sabe bien respecto a los tiempos posibles de disputa, y teniendo en cuenta ello se apunta a los cuatro últimos meses del año y no antes: setiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Hay quienes incluso no descartarían de futuro acumular otra opción: la del campeón de la Liga Juan Antonio Lavalleja, con un club que se fue vigorizando: Valentín Fútbol Club.

Esta noche el proyecto de Salto Uruguay NO TENDRÁ ANDAMIENTO. Será minoría, pero la toma de posición va siendo una: mejorarlo en el tiempo y que alguna aplicación pueda tener.