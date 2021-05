«Fútbol del Interior atraviesa la peor crisis de su historia; de hecho, que no se muera»

La nota fue dirigida al presidente de la República, al Ministerio de Salud Pública, a la Secretarçía Nacional del Deporte, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, a la Organización del Fútbol del Interior, al Consejo Técnico de OFI y a la Asociaciçon Uruguaya de Fútbol e igualmente al público en general. El hecho es que la nota en cuestión está rubricada por quienes son parte de la Federación de Asociaciones de Entrenadores de Fútbol del Interior, que incluye entre otras a ASEF, Asociación Salteña de Entrenadores de Fútbol que funciona bajo la presidencia de Roberto Banega.

Los entrenadores pusieron el grito en el cielo, frente a la inactividad que se prolonga como consecuencia de la pandemia vigente, y que en Salto viene golpeando con singular dureza, hasta situarse en el tercer departamento con más casos.

Los DT no solo admiten ser parte del problema, sino de la solución. Por eso es que trazaron un calendario de prioridades, a los efectos que puedan ser sometidas a estudio, para una eventual contemplación.

Para los entrenadores,»el fútbol del Interior de Uruguay atraviesa la peor crisis de su historia, al igual que múltiples organizaciones en el país y en el mundo.



Consideramos necesario por más estudiado, confirmado y comprobado que esté; destacar,que el fútbol en el Interior es la mayor red de contención social para niños, jóvenes, adultos y mayores. Actividad generadora de ilusiones, de sueños, de educación, de integración, de pasión, productora de desafíos, de crecimiento, en todos los aspectos.Los Entrenadores somos parte involucrada en el problema, pero más aún, nos interesa, ser parte en dialogar, planificar, gestionar ideas y aportar soluciones. Participar en conjunto, con quien sea necesario, en el logro de que el fútbol del Interior vuelva a vivir; de hecho que no se muera»

PARA VOLVER A ENTRENAR

En el final de la exposición de la nota, derivada a EL PUEBLO por el presidente de ASEF, Roberto Banega, los DT apuntan sobre todo a categoría de juveniles-formativa, apuntando igualmente a un plan de vacunación en áreas específicas.

Subrayan que «de esta manera nos parece importante puntualizar algunas inquietudes que creemos nos representan, involucran y que compartimos todos los Entrenadores del Interior. Afiliados a la Federación; a las Asociaciones que la componen; o simplemente no afiliados. De igual manera sin duda tenemos la certeza, lo afirmamos, es el sentimiento común de todos los entrenadores del interior. En esa dirección y en orden expresamos nuestras iniciativas: Permitir la vuelta a los entrenamientos de las categorías formativas (sub14, sub15, Sub17 y sub18), para en el plazo inmediato avanzar hacia las competencias, donde todos los integrantes del espectáculo estén inmunizados contra el covid-19, incluido el público que concurra. Planificar y exigir en el corto y mediano plazo un plan de vacunación para todas las Ligas y todos los responsables involucrados. Dirigentes, Funcionarios, Árbitros, Jugadores, Cuerpos Técnicos, quienes lo necesiten que aún no estuvieran vacunados»