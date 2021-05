Gustavo Chiriff reconoce que «se está trabajando contra la pandemia», aunque entiende que «no se tomaron las medidas necesarias»

Califica la situación como «Muy complicada», «Tremenda», «Preocupante»

En diferentes expresiones y muy especialmente desde sus espacios en redes sociales, el Secretario General de la Intendencia de Salto, Gustavo Chiriff, viene manifestando en los últimos días una honda preocupación por la situación que atraviesa el país, y en especial nuestro departamento, en relación al Covid 19. «Estamos muy complicados», «Tremendo», «Preocupante», son algunas de las expresiones que ha utilizado en las últimas horas. Por ello EL PUEBLO tomó contacto con el jerarca y así transcurría parte del diálogo mantenido:

-¿Cómo explica su preocupación más allá de lo que, evidentemente, todos vemos en cuanto al aumento de casos, etc.?

Por ejemplo que no hay un seguimiento de forma óptima sobre los casos. Me ha pasado a mí de hacerme un test y que ese test se pierda, me pasó a mí personalmente, no es que hable por otros, me pasó a mí…

-¿Se perdió el test?

Sí, se perdió el test y tuve que hacérmelo de vuelta, y son cosas que le pasan a otros también. Por otra parte, uno mira las redes y ve gente a la que no le han dado todavía agenda (para vacunarse)… Una vecina, compañera nuestra, me decía: a mí me llegó el aviso de la segunda dosis y todavía no me dieron la primera… O sea, está complicado y hay fallas.

-Usted viene poniendo un tono como de alarma muy fuerte en sus publicaciones…

A ver…No es que estemos siendo alarmistas, simplemente estamos poniendo en discusión, sobre la mesa, un tema que para nosotros es crucial, la pandemia en Salto. Aumenta el número de contagios, no tenemos visibilidad de que esté aumentando la cantidad de vacunados, estamos en el puesto 18 en la segunda dosis y en el puesto 17 en la primera dosis. Estamos lejos de alcanzar lo que se llama inmunidad de rebaño, ni siquiera alcanzamos al 30% de vacunados en Salto. El 1% de la población tiene Coronavirus. Entonces, hay situaciones en las que nos parece a nosotros que las autoridades nacionales de la salud tienen que pensar cómo frenar este tipo de cosas…

-En ese sentido, ¿qué cosas creen ustedes desde la Intendencia que debiera hacer ahora el Gobierno Nacional?

Para nosotros, desde la Intendencia lo dijimos, una de las formas era que no se reiniciaran las clases. Entendemos que las clases presenciales, sobre todo en los niveles iniciales y primer año de escuela, el niño no va solo, va acompañado de la madre o del padre, y ahí es donde se da una movilidad y un acercamiento de gente que puede disparar nuevamente… Fuimos claros a fines de febrero cuando planteamos de forma crítica que no nos parecía el momento, dada la situación del país y de Salto, que estábamos en la cresta de la ola, de iniciar las clases. Decíamos que había que esperar un tiempo más donde sí se diera un porcentaje grande de vacunados y así sí empezar las clases presenciales. Fíjese que arrancaron las clases y hubo un aumento de casos en todo el país. Ahora van a volver a iniciar las clases de forma presencial cuando estamos lejos del 70% que se habla para alcanzar la inmunidad de rebaño. Eso es lo que nos preocupa. Y lamentablemente desde la Intendencia no tenemos la potestad para tomar determinadas medidas que hagan que se baje la movilidad, eso es competencia del Gobierno Nacional.

-Es decir que ustedes directamente atribuyen la mala situación sanitaria actual a malas medidas del Gobierno Nacional…

No…yo no las calificaría como malas medidas, yo diría que no se tomaron las medidas necesarias. Porque podemos discrepar, ahora, que se está trabajando contra la pandemia, sin dudas que se está trabajando. Lo que nosotros entendemos es que no se tomaron las medidas necesarias, contundentes, que tiendan a frenar la pandemia. Todo lo demás está bien, pero no se tomaron las medidas necesarias.

-Ya que habló de la vacunación, ¿tiene una interpretación personal del hecho que Salto, Canelones y Montevideo sean los departamentos con menores índices de vacunación?

Las causalidad que después se determinan como causas…es decir, uno puede tener toda la imaginación desde el punto de vista político de por qué justamente los tres departamentos frenteamplistas son los que tienen menor porcentaje de vacunación. En definitiva, sin ahondar en alguna intencionalidad política, porque me parece que no corresponde, sí es una realidad. Y la realidad marca, en nuestro criterio, que en Salto no está llegando la cantidad suficiente de vacunas que debería llegar. La semana pasada había 30.000 agendados que esperaban para vacunarse sin tener fecha. Uno ve en la televisión que en otros departamentos hay colas y colas en los vacunatorios y acá no lo vemos. Algo está pasando…

-Usted hablaba del inicio de clases y que eso es competencia de autoridades nacionales. Pero hay cosas, como la feria dominical, que son competencia de ustedes como Gobierno Departamental. Se lo digo porque allí mucha gente se queja de la falta de protocolos…

Sí, es que es difícil, es muy difícil…

-¿Pero se controla?

Sí, hay inspectores trabajando en esos controles.