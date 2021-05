Herederos de Barbieri reclamarían propiedad de los predios

Días atrás se tomó conocimiento que algunos de los herederos de Victorio Barbieri, estarían iniciando acciones legales para recuperar los predios ubicados en el Parque José Luis, los cuales, habrían sido dados hace varios años en usufructo a los trabajadores de la empresa encabezada por Barbieri. Pasaron los años y hoy, muchos de los residentes de los «ranchos» son propietarios desde hace muchísimos años, lo cual generar una controversia en torno al lugar y a los derechos de unos y otros.

A LA ESPERA DE

LOS HECHOS

Consultados integrantes de la Comisión Vecinal del Parque José Luis, manifestaron a EL PUEBLO que, hasta el momento, judicialmente no hay ningún hecho concreto, y que no realizarían declaraciones mediáticas al respecto, esperando a que la situación tome su cauce y que «ocurra lo que tenga que ocurrir», viéndose llegado el momento la forma de accionar.

UNA HISTORIA

DE HACE AÑOS

Según pudo saber EL PUEBLO, por fuentes cercanas a las partes involucradas, hace casi 20 años los hijos y familiares de Victorio Barbieri iniciaron un Juicio a todos los ocupantes de parcelas en este Parque. Luego de 9 años, la Justicia fallo a favor de los ocupantes.

La familia apeló y la Justicia desestimó el reclamo no haciendo lugar al petitorio. Hubo una Sentencia final y se cerró el proceso. La verdadera historia de este proceso lo tiene la Dra Blanca Hakembruch que llevó adelante la defensa

Ahora 10 años nietos de Barbieri intentan recuperar los predios muchos de los residentes del estos ranchos son propietarios desde hace muchísimos años. Ellos llevaron la electrificación, tienen un correcto saneamiento, el agua es potable, teniendo servicio de recolección y alumbrado público. También, mantienen la caminería interna y dos plazas con juegos y estado impecable, bajo el mantenimiento de la Comisión.

Existe un fraccionamiento hecho por la familia Barbieri a cargo del Agrimensor Margall y que la Justicia lo tuvo en cuenta en el Juicio que mencionamos al inicio.

El lugar no es un asentamiento, sino una urbanización correcta. No se entiende por qué hoy, parte de los nietos de Barbieri, realizan tal reclamo.

LA FAMILIA

Si bien los familiares de Barbieri expresaron que no realizarían declaraciones por el momento, no negaron la situación planteada.