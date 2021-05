INFORME AGROPECUARIO

Mercado lanero autraliano ajustó U$S 0,26 centavos esta semana

Con dos jornadas de remates en la semana llevadas a cabo el martes y el miércoles en los tres centros de ventas de Sydney, Melbourne y Fremantle, el mercado lanero australiano presentó un ajuste a la baja del 2,5%. La moneda local en ambas jornadas se debilitó respecto a la moneda norteamericana, factor que se suma a la baja oferta de fardos de calidad por debajo del 20%. El indicador del mercado del Este (IME) se ubica en los U$S 10,19, por kilo base limpia, unos U$S 0,26 centavos por debajo del cierre de la semana anterior.

La oferta semanal se ubicó en 47.558 fardos de los cuales se vendió el 84,7% de la oferta, unos 40.303 fardos. Las lanas registran bajas en su valor, la lana de 19 micras se ubica en los U$S 12,35, las de 21 micras disminuyen a los U$S 9.89, las lanas de 26 micras bajan a U$S 5,90, las de 28 micras disminuye a los U$S 3.87 y las lanas de 31 micras ajustan a los U$S 3,08.

Los remates continúan la próxima semana con 54.752 fardos estimados.

Se abren inscripciones al Módulo I del curso: Idóneo en

manejo post cosechas de granos

Hasta el 28 de mayo están abiertas las inscripciones al Módulo I “Introducción” del curso “Idóneo en manejo post cosechas de granos”.

Esta capacitación, organizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) tiene el objetivo de capacitar y actualizar el conocimiento en Buenas Prácticas de post cosecha de los técnicos del sector.

El curso “Idóneo en manejo post cosecha de granos” está compuesto por cuatro módulos: Introducción, Técnicas de Laboratorio, Recibo y almacenamiento, y Control y manejo de plagas. Cada uno de ellos se puede cursar de forma independiente, siendo que el módulo I «Introducción» es obligatorio y previo a cualquier otro.

Módulo I del curso:

Idóneo en manejo post cosechas de granos

Pueden participar personas con ciclo básico aprobado (3° año de liceo o su equivalente en UTU), así como técnicos y operadores que ya trabajen en el área post cosecha de granos y quieran profesionalizar su gestión. Acceda aquí al formulario de inscripción

Sobre el Módulo I

El módulo I “Introducción” se realizará de forma virtual, los días jueves y viernes 10, 11, 17 y 18 de junio, de 9 a 17.30 horas. El 21 de junio a las 19 horas se realizará la evaluación virtual del módulo.

Se abordarán temas como: anatomía y fisiología del grano, generalidades de cultivos (trigo, cebada, arroz, maíz, sorgo, soja y colza), comercialización, normas de comercialización, introducción a las Buenas Prácticas de Post Cosecha, y Seguridad y salud ocupacional.

Costo e inscripción

Cada uno de los cuatro módulos del curso tiene un costo de USD 190 (dólares americanos).

Las inscripciones al módulo I “Introducción” están abiertas hasta el viernes 28 de mayo, completando el formulario y efectuando el pago correspondiente a través de la cuenta corriente en dólares BROU: 001560192-00004 (se deberá enviar comprobante de pago al mail:

secretaria@caf.org.uy).

Los cupos son limitados

Por consultas:

secretaria@caf.org.uy o al teléfono: 2900 00 12.