Informe Agropecuario

Mercado lanero local continúa con negocios puntuales en la última semana

En la semana que finalizó, la actividad comercial en el mercado lanero local, al igual que en los últimos días, continuó siendo reducida. Algunos sectores del comercio, demandan lotes de lanas muy finas, acondicionadas grifa verde y con alguna certificación de Bienestar animal u orgánica que no solo permiten lograr un diferencial en el precio, sino que también facilitan la comercialización, ante el interés de la demanda del exterior por este tipo de lanas dijo José Luis Trifoglio, integrante de la Asociación de Consignatarios y Rematadores de Lanas de nuestro país. Además, agregó que por lotes de lana de más de 22 micras, se han ido concretando algunas pocas operaciones a niveles de precios que distan del sector de lanas superfinas, algo que también sucede en el mercado internacional, y de cierta manera dificulta la comercialización. Según los consignatarios laneros, la semana anterior se concretaron negocios de U$S 8,40 de promedio para grifas verdes lanas Merino Super Fino de 19 a 19,9 micras con certificación RWS, también en lanas Merino Australiano / Dohne de 20 a 20,9 micras, promedio grifa verde U$S 5,50, mientras que para las lanas de 21 a 21,9 micras el promedio sin acondicionar U$S 3,80 y promedio grifa verde U$S 5.45. Otros negocios, Merino/Ideal/Cruzas Dohne de 22 a 22,9 micras promedio grifa verde U$S 4.80, Cruzas Merino/Ideal/Merilín de 23 a 23,9 micras promedio grifa verde U$S 4.50. Corriedale Fino de 27 a 27,9 micras, promedio grifa verde U$S 2,35, Corriedale Medio de 28 a 28,9 micras, promedio sin acondicionar U$S 1.35 y grifa verde promedio U$S 2,20. Barriga y subproductos finos, promedio sin acondicionar y grifa verde U$S 1,00, para barriga y subproductos general el promedio sin acondicionar U$S 0.50 y grifa verde U$S 0.60.

Ministro Uriarte visitó emprendimientos en Rivera y Tacuarembó

El Ministro del MGAP, Carlos Uriarte, participó este viernes 7 de mayo, de una Jornada de Evaluación y recorrida por el establecimiento «San Bentos» de Tambores en INIA Tacuarembó.

Posteriormente, se reunió con apicultores, recorrió un emprendimiento apícola e inauguró una sala de extracción de miel, en zonas del departamento de Rivera.



Durante el inicio de la jornada, los técnicos del INIA explicaron la estrategia de difusión a través de la red de evaluación participativa de forrajeras y el proceso del mejoramiento genético de nativas, como es el caso del Paspalum, INIA SEPE.

Luego, el Ministro Uriarte en compañía del Director General de la Granja, Nicolás Chiesa, del Presidente de la Comisión Apícola, Néstor Causa y la Encargada de la Zonal de Digegra, Ana Rivero, recorrieron un apiario de montes de Eucaliptus, en Tranqueras.

Acto seguido, las autoridades se trasladaron hasta una nueva planta de extracción de miel, habilitada por el MGAP, para su inauguración en el establecimiento «La Cazona».

La nueva sala de extracción es la más grande del país.

La producción de carne de cerdo europea creció un 6% en el primer trimestre de 2021

La producción total de carne de cerdo en los 27 países de la UE y el Reino Unido ha aumentado y con ella las exportaciones. En el primer trimestre de 2021, se sacrificó un 6% más de cerdos en los Países Bajos que doce meses antes. La causa de esto es principalmente la reducción de casi un 50% de las exportaciones desde Alemania, según el informe de Rabobank.

En 2020, la producción total de carne de cerdo en los 27 países de la UE y el Reino Unido (Reino Unido) aumentó un 1,3% en comparación con 2019. En su informe trimestral sobre cría de cerdos, Rabobank observa aumentos en España (+9%), Dinamarca (+ 6%) y los Países Bajos (+1%). Por otro lado, hay disminuciones en la producción de carne de cerdo en Alemania (-2%) e Italia (-12%).

Rabobank espera que la producción de este trimestre probablemente sea más alta que la del segundo trimestre de 2020. En ese momento, la covid-19 causó importantes interrupciones en el proceso de sacrificio en muchos mataderos europeos.

La situación en Alemania es actualmente diferente debido a la peste porcina africana (PPA) y las restricciones a la importación de carne de cerdo alemana de países fuera de la UE. En los dos primeros meses de 2021, se sacrificó un 6% menos de cerdos en Alemania en comparación con el mismo período del año pasado. El sacrificio de cerdos importados (especialmente de los Países Bajos y Dinamarca) incluso disminuyó en un 64%. Para reducir la producción a finales del año pasado, se criaron menos lechones para reducir la producción. El impacto de esto se notó en el primer trimestre de 2021. Ahora hay menos cerdos de cebo para sacrificio disponibles. También disminuyeron las importaciones de cerdos de engorde de los Países Bajos y Dinamarca.

En los Países Bajos, se sacrificó un 6% más de cerdos en el primer trimestre de 2021. Esto se debió principalmente a que un 49% menos de cerdos de finalización fueron a Alemania, en comparación con el mismo período del año pasado. Además, el peso medio de sacrificio aumentó de 100 kg a 101 kg. También se transportaron menos lechones a Alemania (-13%), pero esta disminución fue más que compensada por un aumento en las exportaciones de lechones a España (+66%). En enero de 2021, las exportaciones de carne de cerdo de los 27 países de la UE y el Reino Unido aumentaron un 18% en comparación con enero de 2020. Las exportaciones a China aumentaron un 17%. Debido a los nuevos brotes de peste porcina, la demanda de importaciones de China sigue siendo fuerte por el momento. Sin embargo, en la segunda mitad de este año, los especialistas de Rabobank esperan que el censo porcino chino se recupere más rápidamente, lo que reducirá la demanda. Los diferentes niveles de precios en el mercado mundial también determinan en qué medida se mantendrán los mayores niveles de exportación de la UE. En enero de 2021, los Países Bajos exportaron unas 46.000 toneladas de carne de cerdo a China. Se trata de un aumento del 27% en comparación con enero de 2020. Las exportaciones españolas fueron incluso más del doble en comparación con hace un año. Debido a la prohibición china de importar carne de cerdo alemana, los exportadores alemanes buscaban otros mercados, como Hong Kong. Por lo tanto, las exportaciones alemanas a Hong Kong aumentaron de dos mil toneladas en enero de 2020 a 14.000 toneladas en enero de 2021.

Precios

Aunque los precios de los cerdos de engorde en la UE se dispararon en marzo de 2021, los precios de la UE se han estabilizado nuevamente en las últimas semanas y ahora rondan los 1,56 euros/kg. Esto es un 15% más bajo que en el mismo período de 2020. El repunte temporal del precio se debió a la escasez de oferta en Alemania. Ahora que la oferta ha aumentado de nuevo y la matanza en Alemania todavía está limitada por Covid-19, Rabobank espera presión sobre los precios en las próximas semanas, especialmente en Alemania y los Países Bajos. Los niveles de precios actuales están respaldados por la demanda de China. Sin embargo, los costos de alimentación más altos pueden afectar los márgenes.

Dependencia de China

Actualmente, los 27 países de la UE y el Reino Unido dependen de las exportaciones de alrededor de 5,1 millones de toneladas de carne de cerdo. En 2020, alrededor del 65% (3,3 millones de toneladas) de esto se destinó a China. España fue el principal proveedor de China con 1,3 millones de toneladas de carne de cerdo. Rabobank espera un aumento en la oferta de carne de cerdo en el mercado mundial en los próximos años. Esto se debe principalmente a una mayor producción en países como EE.UU., Brasil y Rusia. Por el contrario, la demanda de China disminuirá debido a una recuperación esperada de la piara porcina después de la crisis de la peste porcina africana.