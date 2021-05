Informe Agropecuario

Fiebre aftosa: del 1° al 30 de junio vacunación obligatoria en bovinos menores a 2 años

A través del MGAP se establece con carácter obligatorio entre el 1ro. y el 30 de junio del 2021, la vacunación contra la Fiebre Aftosa de las categorías bovinas menores de 2 (dos) años.

Como es tradicional, la vacuna será entregada al titular, presentando la Declaración Jurada de existencias de DICOSE de 30 de junio del 2020, la Planilla de Control Interno de existencias y Planilla de control sanitario actualizadas.

Entre el 1ro. y el 15 de junio de 2021, no se podrá realizar movimientos de bovinos menores de dos años, ni eventos de concentración de bovinos (remates feria, exposiciones, etc). Las dosis deben ser aplicadas en el ganado en forma subcutánea y en las tablas del cuello, evitando decomisos durante la faena y problemas en cortes valiosos.

Es importante evitar la formación de abscesos y para eso hay que usar las agujas correspondientes y aplicar bien las vacunas, así como cuidar la cadena de frío de las dosis, llevando al tubo al momento de vacunar sólo las dosis que se van a aplicar.

Tener presente siempre que al momento de retirar las dosis, es necesario poseer elementos apropiados para que las vacunas no pierdan la cadena de frío y por ende su efectividad. Esto es: conservadora con hielo o refrigerante en cantidad suficiente.

La resolución fue firmada por el nuevo Director General de los Servicios Ganaderos Dr. Diego de Freitas.

Faena vacuna vuelve a aumentar y supera las 50 mil cabezas

INAC informó que en los últimos 7 días al 8 de mayo se procesaron 51.101 vacunos, 4.444 animales más que en la semana anterior (9,5%). Los novillos representan el 48,1% de la faena, unos 24.588 animales industrializados, mientras que los vientres representan el 48,4% con 24.700 hembras industrializadas de las cuales 19.603 fueron vacas (38,4%) y 5.097 (10,0%) vaquillonas. Los toros industrializados fueron 1.097 y los terneros fueron 716. En el acumulado del año se van industrializando un total de 833.272 vacunos, un 29,7% más que el año anterior.

Las plantas más activas fueron Tacuarembó (4.824), Canelones (4.417), Carrasco (4.214), PUL (4.123) y Ontilcor SA (3.966).

En el caso de los lanares, la actividad industrial nuevamente se mostró a la baja en la última semana con 2.852 animales menos (-17%) posicionándose en 13.556 ovinos totales industrializados. Las ovejas faenadas fueron 6.583 (49%), el 36% fueron corderos, unos 4.840, ,los capones 1.341 (10%), borregos 614 (5%) y los carneros 178 según la información que divulgó el INAC. En el acumulado del año al momento se van procesando un total de 467.182 ovinos, un 126,7% más que en el 2020 a esta misma época del año.

Las plantas más activas fueron Somicar S.A. (3.711), San Jacinto (2.592), Frigocerro SA (2.257), Rondatel (1.419) y Casa Blanca (1.386).

Negocios concretados por novillos especiales alcanzan los u$s 4,00

En el transcurso de una nueva semana de actividad, los negocios de haciendas gordas se continúan afirmando con el correr de los días hasta conocerse valores destacados por la comercialización de Novillos Gordos bien terminados en los U$S 4,00.

Juan Ignacio Pirotto, integrante de la firma Valdéz & Cía. en el departamento de Salto, señaló que la oferta de ganado en el norte del país, dependiendo la categoría es más voluminosa o por el contrario, más retraída. En las categorías más jóvenes, los terneros «están apareciendo bastante más que hace un mes atrás y hay firmeza y buena disposición para unir las puntas», mientras que en las demás categorías la oferta es muy escasa. «estamos con mucha demanda de novillos sobre año y principalmente de vacas de invernar que no aparecen por la fecha y por los diagnósticos de preñez elevados» dijo Pirotto quien agregó que además a estos factores, se le suma que la buena disposición y respuesta de los verdeos acompañado por el buen clima (lluvia) hizo que el vendedor tradicional de las vacas falladas hoy cambie esa idea y opte por quedarse con ellas teniendo en cuenta los valores firmes que tiene el gordo.

El consignatario salteño señaló que para el ganado gordo, el mercado está muy firme y muy demandado con diferencia de valores entre plantas y el negocio pactado según el destino. Como referencia de valores, destacó que si bien son negocios puntuales, en la jornada de este lunes a la noche se cerraron negocios de U$S 4,00 por novillos pesados con entradas para la próxima semana, y en el caso de los vientres, la vaca se ubica en los U$S 3,65 «vacas pesadas buenas también con entradas para la próxima semana». Si bien mencionó que no se han realizado negocios de vaquillonas gordas, el valor referencia se ubica entre U$S 370 – 3,75.

A su vez, de acuerdo a lo que informó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal, en base a los negocios concretados durante la semana del 2 al 8 de mayo, los valores promedio de las haciendas por quinta semana consecutiva vuelven a recuperarse para las principales categorías. “Con muy buena faena mercado ágil y dinámico. Continúa la firmeza en la demanda y en los valores” es el comentario según los operadores. Dichos valores promedio son: Novillo Gordo U$S 3,77, Vacas Gordas U$S 3,53 y Vaquillonas Gordas U$S 3,65.

MERCADO DE OVINOS

En cuanto a los ovinos, los operadores señalaron en su comentario “Con oferta acorde a la época y una muy buena demanda. Mercado firme”. Los precios para los lanares son: Corderos hasta 35 kg. suben a U$S 3,68, los Corderos Pesados aumentan a U$S 3,70, los Borregos se incrementan a U$S 3,67, los Capones suben a U$S 3,55 y las Ovejas aumentan a U$S 3,42.

MERCADO DE REPOSICIÓN

En cuanto a la reposición los operadores señalaron en su comentarios: “Con buen nivel de actividad manteniendo la buena oferta en la categoría de terneros. Preferencia por machos castrados y hembras de razas definidas”. Las categorías presentan los siguientes valores promedios: Terneros – 140kg. U$S 2,55, Terneros – 180kg. U$S 2,36, Terneros + 180kg. U$S 2,22, Terneros exportación U$S 2,19. Novillos – 240kg. U$S 2,00, Novillos – 300kg. U$S 1,94, Novillos – 360kg. U$S 1,86, Novillos + 360kg. U$S 1,82, Novillos HQB 481 U$S 1,95, Terneras – 140kg. U$S 2,20, Terneras – 200kg. U$S 2,14, Vaquillonas – 240kg U$S 1,91, Vaquillonas + 240kg U$S 1,79, Vaquillonas HQB 481 U$S 1,83, Vaquillonas y Vacas Preñadas U$S 673, Vacas de Invernada U$S 1,52 y Piezas de cría U$S 368.