Informe Agropecuario

Buenos valores y ventas totales de Gaudin Hnos en Parada Herreria

Ayer viernes por la tarde cómo estaba previsto, el escritorio Gaudín Hnos concretó su feria quincenal en el local Parada Hererría con la venta en lanares y vacunos. Luego de varias semanas sin actividad principalmente por la situación sanitaria del país y el departamento debido a la pandemia, finalmente la feria pudo concretarse.

Las ventas comenzaron como es tradicional con los ovinos vendiéndose ovejas a U$S 35 y U$S 50, en tanto que los capones cotizaron en el eje de los U$S 80, mientras que unos torunos se pagaron U$S 49.

En el caso de las vacas gordas, los valores se posicionaron en U$S 550 hasta los U$S 985 las más pesadas especiales, con valores intermedios de U$S 575, U$S 600, U$S 700 y U$S 922. En tanto que las vacas de abasto se pagaron en el eje de los U$S 525. Las vacas para invernar entre U$S 350, U$S 460 y U$S 472.

Las vaquillonas cotizaron entre U$S 440 y U$S 489 las más pesadas. Los terneros livianos se pagaron U$S 200, los medianos entre U$S 302 y 355 y los terneros grandes sobre año U$S 410 y 460. Las terneras livianas en los U$S 190 y las más desarrolladas en el eje de los U$S 300.

En los novillos, los de 1 a 2 años se pagaron en U$S 362, 450 y 482, los de 2 a 3 años entre U$S 522 y 600. Novillos Holando U$S 360.

Las piezas de cría se pagaron U$S 400, mientras que los toros para industria cotizaron U$S 500, 620 y 685. Manufactura U$S 357 y Conserva U$S 180.

El martillero Julio Gaudin analizando las ventas señaló que el remate fue un claro reflejo de cómo está el actual mercado tanto para los lanares como vacunos, con mucha demanda sostenida en todas las categorías, gran agilidad en las ventas y valores en algunas categorías que fueron muy destacados. “Vimos la escasez de Vaca gorda en la zona para carniceros como abastecedores, por lo que las vacas gordas bien terminadas que vendimos se pagaron cerca de mil dólares algo que hace mucho tiempo no veíamos” dijo. Además, Gaudin señaló que la Vaca “carne blanca” fue muy disputada entre carniceros e invernadores por la gran demanda al igual que la vaca de invernar, categoría que encontró mucha puja en la pista. En lo que refiere a las categorías más jóvenes, Julio Gaudin mencionó que son categorías que siempre encuentran muy buenos valores en Parada Herrería, en este remate sin grandes volúmenes en los lotes pero con valores por encima de las referencias en el eje de los 2,30 – 2,40 dólares/kg para los más livianos y medianos. En cuanto a los lanares, sostuvo que los capones se vendieron a precios muy destacados como hace tiempo también no se veía, respondiendo al momento de gran demanda por todas las categorías que presenta la industria.

Lote 21 concreto colocación del 90%

en su remate de mayo

En dos jornadas de subasta llevadas adelante este miércoles y jueves, Lote 21 llevó adelante su remate número 163 de manera 100% virtual, sin público y con la financiación de Scotiabank.

“Fue un remate muy bueno con una importante colocación de la oferta. Lo que se observa es que las categorías como el ternero dejaron de subir, dejando a las claras que el negocio más corto como la Vaca de invernar o el novillo pesado sobresalen en los promedios” dijo Julio Gaudín de la firma Gaudin Hnos. Del departamento de asalto, integrantes del consorcio.

Gaudín mencionó además que fue un remate en el cual los ajustes a la baja se dieron en muy pocas categorías y donde la gran mayoría se mantuvo o subió.

Los valores fueron: terneros hasta 140 kg.: U$S 2,55; terneros más de 140 kg.: U$S 2,27; terneros generales: U$S 2,32; novillos 1 a 2 años: U$S 1,99; novillos 2 a 3 años: U$S 1,84; novillos más de 3 años: U$S 1,76; terneros Holando: U$S 1,54; novillos de 1 a 2 Holando: U$S 1,45; novillos de 2 a 3 Holando: U$S 1,52; vacas de invernada: U$S 1,51; terneras: U$S 2,06; terneros/as: U$S 2,06; vaquillonas de 1 a 2 años: U$S 1,85; vaquillonas sin servicio: U$S 1,78; vaquillonas preñadas: U$S 715; vacas preñadas: U$S 645,20; vientres entorados: U$S 1,51 y piezas de cría: U$S 359.

Lote 21 ya prepara su próximo remate que será el miércoles 9 de junio con cierre de inscripciones el miércoles 26 de mayo.

Del 1º al 30 de junio inicia la vacunación contra la Fiebre Aftosa para categorías bovinas menores de 2 años

Estatus sanitario

La Dirección General de los Servicios Ganaderos ha dispuesto, la vacunación obligatoria contra la Fiebre Aftosa de las categorías bovinas menores de 2 años, en junio de 2021. Para tales fines, se estableció el período entre el 1º y el 30 de junio. Asimismo, se deberá cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad dispuestos por la normativa vigente, y con las instrucciones relativas a la distribución y entrega de las vacunas. En este sentido, los Servicios Ganaderos informan que no se autoriza el movimiento de bovinos menores de 2 años, entre el 1º y el 15 de junio. A partir del 16 de junio, podrán movilizarse únicamente los bovinos menores de 2 años que hayan sido vacunados por lo menos con 15 días de anticipación.



Vacunación contra la aftosa

La vacuna será entregada al titular presentando la Declaración Jurada de existencias de DICOSE al 30 de junio del 2020, la Planilla de Control Interno de existencias y la Planilla de control sanitario actualizada. Por otra parte, no se podrán realizar eventos de concentración de bovinos, tales como remates feria, exposiciones, etc., en el período comprendido entre el 1º y el 15 de junio de 2021 inclusive, con la participación de animales menores de 2 años. Están autorizados los eventos con cambio de propiedad que no impliquen movimiento de animales menores de 2 años tales como remates por pantalla o virtuales), dentro del período comprendido entre el 1º y el 15 de junio.

El Servicio Oficial y/o las Comisiones Departamentales de Salud Animal, comunicarán a los productores, en forma previa, el día, hora y lugar donde deban retirar las vacunas, a fin de evitar la concentración de personas. Los productores deberán cumplir estrictamente con las medidas de bioseguridad determinadas por la normativa vigente y con las instrucciones impartidas en el acto de entrega de vacunas en cada departamento, zona o localidad. Próximamente se anexarán los calendarios de entrega.