Junta Departamental de Salto: ¿en qué temas están nuestros ediles?

Una rápida recorrida por las bancadas de los diferentes partidos políticos representados en la Junta Departamental de Salto, le permitió a EL PUEBLO conocer de primera mano y a través del diálogo con los propios protagonistas, en qué temas están ocupados actualmente algunos de ellos. Lo que sigue es una síntesis de lo expresado por tres ediles, de distintos partidos.

Eduardo Casaballe (Partido Nacional): “El 3 de diciembre, en la primera sesión ordinaria presenté un reclamo por falta de obras en barrios Federico Moreira, Los Ingleses y Umpiérrez, proyecto que había sido entregado por la Intendencia con apoyo de OPP, obra que generaría gran impacto ambiental, social, urbanístico, con grandes mejoras como cordón cuneta, bituminizado, iluminación, canchas de fútbol, bicisenda, mejoramiento en la ciclovía; la verdad una obra que sería de gran impacto. La misma no se realizó y se hizo el reclamo correspondiente. El 4 de marzo realicé un reclamo de limpieza y desinfección del arroyo Ceibal, ya que se estaba viviendo una etapa complicada con los mosquitos, Dengue autóctono (…) Y no solamente el arroyo y su cauce sino a sus costados, en el ingreso a la ciudad por Gdor. de Viana, el abandono de chatarra, de neumáticos, que dificultan la circulación de peatones. También el impacto en salud, en el medio ambiente. El 18 de marzo realicé un pedido por falta de servicios y malos servicios, carencia en servicios como recorrido de ómnibus urbano en barrio Luján, tan olvidado al ingreso de la ciudad, que hace un tiempo los vecinos habían colocado un cartel: “Barrio abandonado”. Otro tema es la falta de recolección de residuos, la poca iluminación y bituminización, el problema del saneamiento (…) Ellos vierten de pozos negros y fosas sépticas todo a la calle, lo que genera mal olor, además del problema de contaminación. El 4 de mayo presenté un pedido de informe por un proyecto que había sido remitido por parte de la Intendencia y la Junta lo aprobó, que es un monumento a los Inmigrantes (…) También estuve buscando información y mediando ante OSE por falta de saneamiento para 14 familias en barrio Talleres Norte. Esa obra se había realizado hasta la vía por el lado este, pero del lado oeste de la vía no se había logrado (…) estos días se estaba a punto de firmar ese proyecto entre la Intendencia y OSE”.



Pablo Alves (Frente Amplio): “Estamos estudiando y trabajando mucho sobre el presupuesto municipal, que incluye parte del programa del FA, a modo de ejemplo el presupuesto participativo; estamos estudiando un proyecto sobre poda y chatarrería con el fin de lograr una mejor limpieza y ordenamiento de la ciudad (…) También estamos siguiendo temas importantes para Salto como son los comedores municipales o los jornales solidarios que se le destinaron 600 al departamento y van a ser sorteados en la Junta previa inscripción en una página de internet (…) Además tengo el orgullo de presidir la Comisión de Salud y Medio Ambiente, donde estamos con muchos temas que han presentado ediles, que refieren mucho a pedidos de limpieza, sobre todo de los arroyos, Ceibal y Sauzal más precisamente, o limpieza de predios abandonados. También estamos trabajando sobre temas de saneamiento. En estos días tenemos reunión con la Directora de OSE para ver qué solución tienen (…) Después hay temas referidos a la salud, dar charlas sobre depresión y suicidio (…) Estamos siguiendo el tema de la pandemia también, su evolución (…) También tenemos proyectos para personas celíacas (…) Una diversidad grande de temas donde vamos clasificando los más importantes para que sean pasados a plenario (…) En lo personal presenté un proyecto con otro compañero sobre pirotecnia sonora, también un proyecto para declarar a Prodea de interés departamental por el gran trabajo que vienen realizando hace más de 20 años y es fundamental para la sociedad (…) También presenté un proyecto para formar una comisión que apoye el proyecto de un policlínico veterinario para Salto, que se va a instalar en el Parque Harriague, es un convenio que se va a firmar entre la Intendencia y la Facultad de Veterinaria y donde el predio que la Intendencia cede en comodato ya fue autorizado por la pasada Junta. Lo que estoy proponiendo básicamente es una comisión que impulse y ayude que ese proyecto se lleve a cabo (…) Tenemos gran variedad de inquietudes de los vecinos: limpiezas de terrenos, pintura de cebras, semáforos, lomas de burros, saneamiento (…) Estoy trabajando en un proyecto para crear un Jardín Botánico con plantas nativas, que se pueda instalar en el Parque Harriague, comenzará a formar un Jardín Botánico y está hecho por partes para que también se pueda utilizar en diferentes predios municipales: termas, una escuela, etc., todo con el fin de promover nuestras plantas nativas sobre todo las que son ornamentales, frutales, las que contienen la erosión…”.

Ricardo Fernández (Partido Colorado): “Venimos trabajando bajo las circunstancias que nos permite la pandemia, con mucha tarea virtual, mucha tarea a través de zoom, pero desde la Junta Departamental es permanente, cantidad de trabajo que va surgiendo y que necesita la intervención de los ediles. Este momento nos tiene preocupados y ocupados, sobre todo a partir de las declaraciones públicas del intendente Vidalín, que después fueron tomadas por el Senador Botana y hacen mención a un cierto porcentaje de cupos correspondientes a Salto, de los Jornales Solidarios, que el intendente Lima había cedido a Montevideo. Una medida que es totalmente reprochable, una medida que es totalmente inaceptable desde todo punto de vista; nuestro departamento es uno de los más altos en el nivel de desocupación, hay miles de salteños sin trabajo, sin ningún tipo de subsidio, y esta solución que viene de la mano del Gobierno Nacional tiende a paliar un poco esa situación, a ayudar de alguna manera por 6 meses a ese tipo de personas que realmente la está pasando mal. Creemos que Salto no está en condiciones de cederle nada a nadie, creemos que el intendente es el primer ciudadano que debe velar por tratar de solucionar y encontrar soluciones a nuestros coterráneos, él se debe a Salto, se debe a su gente, y este tipo de medidas van en la línea totalmente contraria. Por lo tanto estamos atentos a los números finales, estamos atentos a qué medida va a tomar el intendente, ya que también desde el Senado se votó una modificación a este proyecto, la cual le permite a las intendencias poder aumentar ese número de cupos a un costo de su propio presupuesto, por supuesto. Entendemos que tiene la opción el intendente Lima de tratar de financiar con recursos propios no solamente los cupos que perdió, que cedió, sino algo más también. (…) Por otra parte, se presentó en la Junta una nota de la bancada colorada solicitándole al presidente Furtado una sesión extraordinaria para poder concretar la elaboración de una comisión para el control de los futuro sorteos que se van a realizar con respecto a los cupos solidarios. Queremos que sea de la manera más cristalina, transparente, que todos los salteños que se anoten tengan la certeza de que están todos al mismo nivel, de que no va a haber nada turbio (…) La Junta Departamental tiene que tener un rol preponderante en este tipo de situaciones…”.